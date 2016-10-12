الغرامة والإغلاق النهائي للمطاعم التي تسمي وجباتها بمصطلحات عسكرية !

صحيفة المرصد: ذكرت مصادر صحفية أن وزارة الشؤون البلدية والقروية خلال الفترة المقبلة ستقوم بإخطار المطاعم في مختلف محافظات ومدن المملكة، بسرعة إلغاء مسميات الأطعمة التي تتضمن مصطلحات عسكرية.

ووفقاً لصحيفة”الوطن” أن الوزارة لجأت لذلك بعد قيام بعض المطاعم المحلية أو حتى العالمية منها، لإضافة اقتباسات من مصطلحات عسكرية على قوائم الأطعمة مثل: “جمبري ديناميت”، و”شاورما صاروخ”، و”دجاج دبابة” وغيرها من القوائم الأخرى المنتشرة، بهدف التسويق وجذب الزبائن.

وأن العامل الرئيس وراء تحرك الوزارة هو الصورة السلبية التي عكستها مسميات الأطعمة العسكرية، والتي يتم الترويج لها إعلانياً بالوسائل التقليدية المختلفة، إضافة إلى حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديداً في “تويتر، وفيسبوك، وإنستغرام”.

وسيكون هناك فرض غرامات وعقوبات مالية على سلسلة المطاعم التي تتلاعب بشأن ذلك، وذكرت أنه سيكون هناك عدة مراحل في التعامل الإجرائي، من ضمنها أيضاً الوصول إلى الإغلاق النهائي في حال تكرر ذلك منها.