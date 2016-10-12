بالصور:خادم الحرمين الشريفين يستقبل أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بالسياحة بدول مجلس التعاون

صحيفة المرصد-واس:استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في مكتبه بقصر اليمامة اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني و أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بالسياحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كلا من : معالي الشيخ سلمان صباح السالم الصباح وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الكويت، ومعالي الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بدولة قطر، ومعالي وزير السياحة بسلطنة عمان الأستاذ أحمد بن ناصر المحرزي، ومعالي وزير الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين الأستاذ زايد بن راشد الزياني، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ووكيل وزارة الاقتصاد بدولة الامارات العربية المتحدة محمد خميس المهيري.

وقد رحب خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – بأصحاب المعالي الوزراء بدول مجلس التعاون الخليجي في بلدهم المملكة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في اجتماعاتهم الحالية.

من جانبهم، نقل أصحاب المعالي لخادم الحرمين الشريفين تحيات وتقدير إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فيما أبدى الملك المفدى تحياته وتقديره لإخوانه أصحاب الجلالة والسمو.حضر الاستقبال معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.