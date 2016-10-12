نائب رئيس الاتحاد يقدم (وصاياه)!

يوصي الأندية بـ (الانسحاب) من آسيا!

تذكرت الدوري (الأغلى)!

هو نفسه من كان يزعم أن الدوري السعودي (الثاني) عالميا!

ثاني أغلى دوري في العالم!

بعد الدوري الإنجليزي!

ويتفوق على الدوري الإسباني والإيطالي!

حاولت الجمع بين (التناقضين) فأصابني (صداع)!

صداع هذا الاتحاد (المتناقض)!

يصارع هذا الاتحاد (ماليا)!

في ظل غياب (الرقابة)!

رغم الدعم الحكومي (الكبير) جدا!

خصوصا في (البدايات)!

مداخيل الرابطة (فقط) ارتفعت!

هكذا يقول (رئيسها) السابق!

من 120 مليونا في 2013 إلى 137 في 2015!

ولا نعلم كم هي هذا العام!

نحن الثاني عالميا بسبب بيئة (الاستثمار) الرياضي!

الرجل الثاني في الاتحاد السعودي يراها (جاذبة)!

بينما يشكو الاتحاد برمته من (وعكة) مالية!

لقد جافى الرئيس (القادم) للاتحاد السعودي (الحقيقة)!

وظلم الاستثمار الرياضي!

سألوا الفشار كم ترتيب دورينا!

استلقى على ظهره ثم كح وعطس وشهق وقال (1)!