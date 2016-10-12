بن بخيت: الداعية بوق يروج للكراهية والإرهاب على البشرية ..والليبراليون غيروا جوهر الحياة في المملكة

صحيفة المرصد-حوار حسن جابر:وصف الكاتب والروائي السعودي “عبدالله بن بخيت” الصحوة بالكارثة, وقال في حوار له نشره موقع “العربية نت” إن الليبراليين غيروا جوهر حياة المجتمع السعودي.

وأكد صاحب رواية (شارع العطايف ) ومؤلف مسلسل (هوامير الصحراء) أن الداعية “وظيفة هلامية لا شروط لها”، وأشار إلى أن ما يتمناه للمرأة يكمن في معالجة مشاكلها بإرادتها وأن تسافر بدون محرم وتدخل مطعما دون مرافق ذكر وأن تكون مسؤولة عن نفسها.

فيما يلي نص الحوار كاملاً:

سؤال: في سلسلة المقالات التي نشرتها في جريدة الرؤية الإماراتية بعنوان الداعية مهندس الإرهاب، أكدت أن سبب تفشى الإرهاب يعود لخلق وظيفة الداعية، يوحي هذا المقال أنك تحمّل الداعية المسؤولية الكاملة لتفشى ظاهرة الإرهاب ألا ترى أن هذا رأيا غير عادل لا يمكن أن تقوم ظاهرة خطيرة بهذا الحجم على عامل واحد؟

ظاهرة الإرهاب تعود إلى تضافر عوامل كثيرة منها: التطرف تهميش الفن احتقار المرأة التفكير الأحادي تعطل التنمية والدكتاتورية الخ، تحميلي مسؤولية الإرهاب على وظيفة الداعية سيقود إلى محددات أساسية وظيفة الداعية وظيفة طارئة على الحياة الإسلامية تسببت في تحويل الأفكار والنظريات العنيفة والقاتلة والمعادية للحضارة إلى برامج عمل وبها تم توصيل الأفكار المعقدة وتبسيطها لصغار السن.

وأضاف “مثلا عندما كان جيلي في المدرسة كنا نعرف معنى الجهاد ولكن لم يكن لها أي صبغة تطبيقية كنا نعرف الخلافة ولكنها لم تكن واردة كأمل سياسي وهكذا وجود وظيفة الداعية جعلت هذه المفاهيم موضع تطبيق وتطلع في نفوس البسطاء، فوظيفة الداعية لم ترتكب هذا فقط ولكنها ارتكبت ما هو أشد فظاعة عززت العداء للحضارة الحديثة وأكسبت هذا العداء قدسية وحطمت الحداثة الوليدة في عقل الإنسان العربي سم لي وظيفة أخرى أو بوق يروج للإرهاب والكراهية والحرب على البشرية غير الداعية.

وقال أيضا لا تتوقف خطورة “الداعية” عند الترويج للإرهاب وتبسيط نظرياته ولكنها كما نلاحظ زاحمت كل الوظائف الثقافية الأصيلة من صنع الصحوة وروج لها وأرساها غير وظيفة الداعية من روج ضد الفنون والآداب؟ من جعل صغار السن يحتقرون المرأة.

وأضاف “أن تشكل هذه الوظيفة أكبر تحدٍ حضاري وأخلاقي وديني في حياة المسلمين المعاصرة وظيفة لا أصل ولا تاريخ لها في الثقافة الإسلامية أو الثقافات الأخرى على مر التاريخ سم لي داعية في العصر العباسي أو الأموي أو العصر الأيوبي أو عصر المماليك أو عصر بني عثمان أو في الأندلس والمغرب العربي أعطني اسم شخص في تاريخ الإسلام اقترن اسمه بكلمة داعية وظيفة هلامية لا شروط لها تخلقت في مصر وترسخت في المملكة مع الجهاد الأفغاني وتفشت لما تدره من مكاسب على كل الأصعدة دون تعب أو مجهود علمي لا يحتاج الانخراط فيها إلى أي مستوى تعليمي أو شهادة علمية يتخرج من الجامعة يكون داعية يخرج من السجن يكون داعية لا فرق اللقب متاح لكل من يجد في نفسه الرغبة لا تحتاج إلا إلى جرأة وذرابة لسان وقيافة دينية ويفضل إجادة القراءة والكتابة”.

سؤال: عشت في الغرب فترة كافية كيف تفسر تخلف العرب وتقدم الدول الغربية؟

مجموعة من العوامل يمكن أن تختصرها في كلمتين الحرية وسيادة القانون، فبالحرية تقضي على أكبر عدو للاقتصاد والتنمية (الفساد) وبالحرية تقضي على أكبر عدو للإنسان الكراهية والإرهاب.

على سبيل المثال لو أن الصحافة السعودية كانت تتمتع بحرية في الثمانينات والتسعينات بمثل ما تتمتع به من حرية في وقتنا الحاضر لما شهدنا الكارثة التي اسمها الصحوة ثم تأتي سيادة القانون.

تصور أعيش في كندا منذ حوالي 6 سنوات لم يسألني أحد عن ديني أو عرقي أو هويتي الثقافية حتى الوثائق الرسمية الكندية لا تتضمن حتى جنسية حاملها لا يسألك القاضي أو الشرطي عن جنسيتك أو ديانتك أو حتى منطقتك الجميع تحت سيادة القانون في اللحظة التي تدخل فيها البلاد الكندية تصبح إنسانا فقط سيادة القانون كل شيء في الحضارة الغربية تولد من الحرية ومن سيادة القانون وكل شيء فضيع حدث في العالم الإسلامي حدث بسبب غياب القانون والحرية.

سؤال: أنت من الكتاب الذي ينفي نظرية المؤامرة كيف تفسر الأحداث إذا استبعدنا نظرية المؤامرة؟

إذا اعتمدنا نظرية المؤامرة لتفسير الأحداث في سوريا مثلا علينا أن نقعد ونتفرج ونستسلم فحسب النظرية المتآمرون هم إيران والأسد وأميركا وإسرائيل وروسيا والاتحاد الأوروبي والصين لم يبق سوى كمبوديا وبوركينا فاسو ليكتمل عقد البشرية التي تحاربنا.

نظرية المؤامرة هي نظرية القدر. عندما يجتاح مرض من الأمراض المعدية أحد الشعوب القديمة لا يعرفون سببه ولا يعرفون كيف يتقنونه ولا يملكون العقلية العلمية التي تحلل لهم الأمر بصورة واقعية، يكتفون بالبكاء والدعاء واتهام آلهة الشر معظم شعوب العالم الثالث مازالت تستخدم الأسطورة في تفسير الظواهر المستعصية نظرية المؤامرة هي النسخة الحديثة.

سؤال: أنت من الكتاب الذين يطالبون بحقوق المرأة هل تحلم أن ترى المرأة صارت وزيرة وقائدة أركان.. الخ؟؟

هذا الحلم أتركه للأجيال القادمة ما أتمناه هو رفع المرأة إلى درجة إنسان أن تعالج بإرادتها وأن تسافر بدون محرم وتدخل مطعم دون مرافق ذكر أن تكون مسؤولية عن نفسها وعن متابعة أحوال أبنائها في المدرسة أن تلبس ما يتفق مع رغباتها وذوقها وأن تفتح بقالة صغيرة تكسب منها رزقها أن تكون وزيرة ورئيسة أركان أكبر من قدرتي على الحلم حلم بهذا المستوى يحتاج إلى خيال شاب في العشرين من العمر كي يتحمل جلاله وعظمته.

سؤال: يتهم بعض الناس الليبراليين بأنهم بلا مشروع ما الذي فعله الليبراليين أكثر من الصراع مع المطاوعة؟

علينا أن نعرف أن لليبراليين لا يجابهون المتزمتين فقط بل هم في مواجهة خفية مع المحافظين والقوميين والعروبيين.

شروع الليبراليين يقوض مصالح تأسست على مدى سنوات طويلة أخرج الزيف الذي كان يختبئ خلفه أدعياء التقدم المطاطي، الشيء المهم أن الليبراليين لا يتحركون كحزب وإنما يعبّرون عن وجهات نظر حرمت الأمة من سماعها سنوات.

من يريد أن يكون منصفا عليه أن يتذكر أن الليبراليين غيّروا جوهر الحياة والوعي في المجتمع السعودي.

طوال سنوات أدينت هذه الخادمة المسكينة التي قطعت آلاف الكيلومترات قادمة من إندونيسيا أو الفلبين لكي تأمن عيشها وعيش أطفالها بالسحر وأدينت بتخريب اللغة العربية وإفساد أطفال المسلمين وأدينت بالسرقة حتى بلغ الأمر أن تبنت الجمارك مشروع تفتيشها عند سفرها لكي لا تكون قد سرقت خصلة من شعر سيدتها أو سيدها لتأخذه إلى معامل السحر في إندونيسيا.

تكالب عليها الدعاة الدينيين والشوفينيين والعنصريين ترى من قوض هذه المفاهيم وأعاد الاعتبار لهذا الإنسان الضعيف غير الليبراليين.

لو لم ينجز الليبراليون إلا هذا لكفاهم مجدا أمام الله وأمام الضمير الإنساني من يدافع عن حقوق المرأة ومن يدافع عن حقوق العمال ومن يدافع عن الحداثة ومن يدافع عن الابتعاث غير الليبراليين أعمل هذه الأيام على بحث أحدد فيه دور الليبراليين في المجتمع السعودي خلال عقدين من الزمان.

سؤال: صدر لك كتاب بعنوان التابوت النبيل تحدثت فيه عن التاريخ السياسي في عقد السبعينات ما الذي يعنيه تحولك إلى كتاب الرواية السياسية التاريخية؟

إن أفضل وصف لكتاب التابوت النبيل هو أنه رواية ساخرة أحاول في هذا الكتاب أن أحلل السخف كيف تتنامى السذاجة وكيف تسيطر عقلية البسطاء لتصبح استراتيجية يتبعها المثقفون أنفسهم.

وقال: إحداث هذا الجزء تدور معظمها في ثلاث مدن لندن وبغداد وتل ابيب هذه المدن الثلاث عميقة في وجدان العرب والمسلمين دون التعرف على ما دار في هذه المدن لا يمكن اكتشاف كمية السخف التي ينطوي عليها العقل العربي الأسطوري إذا كان العالم يدار في الغرف المغلقة فرواية التابوت النبيل سوف تدلك على تفاصيل ما دار في تلك الغرف وإذا كان ما نعيشه اليوم من إحداث مرسوم ومسطر في الكتب السرية مثل كتاب حكماء بني صهيون فلن تجد أفضل من كتاب التابوت النبيل يحدد لك دور الصهيونية مثلا على إرغام الشعب اليمني على تعاطي القات والإدمان عليه والصراع الطائفي بين اللبنانيين ولماذا تقاتل صدام حسين مع الخميني وما خلفية هذان الرجلان الصهيونية كتبت هذه الرواية لكل إنسان يرغب أن يحدد كمية السخف المزروع في عقله.