وفد من غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية يزور وزارة الإسكان

صحيفة المرصد: استقبل سعادة الأستاذ علي بن عبدالرحمن المقبل المستشار العام لوزير الإسكان، بمقر الوزارة اليوم، وفداً تجارياً ألمانياً من غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، برئاسة الوزير الاتحادي السابق، الدكتور بيتر رامزاور رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، والأمين العام الأستاذ عبدالعزيز المخلافي، والوفد المرافق، وذلك بهدف بحث وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.

وبحث الاجتماع أوجه التعاون بين وزارة الإسكان والوفد الألماني، وأبرز الرؤى والمهام والبرامج المشتركة ذات العلاقة بين البلدين، واستمع الوزير الاتحادي والوفد المرافق له إلى عرض عن استراتيجية الوزارة في إطار الرؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، وكذلك نبذة عن برامج الوزارة، وبرامج التعاون مع الدول المتقدمة في مجال الإسكان.

حضر اللقاء كل من سعادة الأستاذ/ أيهم بن محمد اليوسف المشرف العام على الصندوق العقاري، والأستاذ/ ناصر بن عبدالله العمار مدير عام إدارة التعاون الدولي، والأستاذ/ طارق بن عبدالعزيز الرشيد رئيس مكتب تحقيق الرؤية، والأستاذ/ نايف بن عبدالمحسن الرشيد المشرف العام على الاستثمار والتطوير العقاري، والأستاذ/ محمد بن صالح الغنيم، المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بوزارة الإسكان.