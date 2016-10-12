  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بالفيديو :انتشار اللطميات الشيعية والرايات السوداء في شوارع دمشق للمرة الأولى

12 أكتوبر, 2016 , 18:22 م
بالفيديو :انتشار اللطميات الشيعية والرايات السوداء في شوارع دمشق للمرة الأولى
  • 2٬216
  • 60
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: أحيت الميليشيات الشيعية والدفاع الوطني التابع للنظام السوري ذكرى عاشوراء في العاصمة السورية “دمشق” التي شهدت استنفاراً أمنياً غير مسبوق.

وقال تقرير لموقع “العربية.نت” إن يوم أمس تم تبليغ سكان أحياء باب توما المسيحي والعمار والأمين والشاغور ومحيط الجامع الأموي في دمشق القديمة بحظر حركة السير مدة 24 ساعة لإحياء الأيام الأخيرة من طقوس عاشوراء.

والملاحظ هذا العام أن الاحتفالات بيوم عاشوراء باتت ظاهرة جديدة على مدينة دمشق من حيث اتساعها، حيث كانت سابقاً تنحصر في أحياء الأمين وعند مقام “السيدة رقية” و”السيدة زينب” فيما انتقلت هذا العام إلى مناطق جديدة واتسعت لتسمع اللطميات في عدة أحياء من العاصمة.

وقال التقرير إن الواقع تغير في ساحة دمشق منذ عام 2012، من حيث تحولها إلى الأسود والأخضر وانتشار الأعلام التي تحمل عبارات لم يشاهدها المواطن السوري سابقاً إلا على شاشات التلفزة في قم وكربلاء والنجف، في مثل هذه الأيام منذ تدخل إيران في سوريا وانتشار ميليشيات لبنانية وعراقية شيعية فيها، يتم تغطية جميع جدران المنازل بمحيط مقام السيدة رقية في دمشق القديمة بأقمشة سوداء كبيرة تعبيراً عن حزنهم في هذه المناسبة.

ويقول التقرير إنه لا توجد إحصائيات دقيقة لنسبة النمو السكاني للشيعة في سوريا لكن حسب تقرير الحرية الدينية في العالم لعام 2010، والذي يصدر عن وزارة الخارجية الأميركية فإن الأقلية العلوية والإسماعيلية والإمامية الاثني عشرية كانت تشكل ما نسبته 10 في المائة من عدد سكان سوريا الذي يبلغ 22 مليون نسمة.

موقع “جنوبية” اللبناني كشف عن أن إيران، إضافة إلى إنشائها غرف عمليات عسكرية في سوريا، أنشأت غرفا أخرى للتشيع، ونشرت مذهبها وسط السوريين، وجلبت عوائل شيعية من العراق ولبنان، وأسكنتهم في مناطق طُرد أهلها منها.

ونقل الموقع، عن مصادر لم يسمها، أن إيران استطاعت تحجيم العلويين في سوريا، إلى درجة إبعاد حرس بشار الأسد الشخصي عنه، واستبدلت بهم حراسا إيرانيين.

screenshot-466

screenshot-465

screenshot-464



تعليقات ( 60 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 60
    12 أكتوبر, 2016 , 19:51 م

    🔹..خالد..أبو..عُمر..🔹

    والله الذي لا إله إلا هو أن آل بيت الرسول عليهم السلام هم براء منكم ياروافض مشركة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 59
    12 أكتوبر, 2016 , 19:49 م

    🔹..خالد..أبو..عُمر..🔹

    اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 58
    12 أكتوبر, 2016 , 19:46 م

    يا اسفاه العرب بينهم البين..

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 57
    12 أكتوبر, 2016 , 19:44 م

    يا اسفاه العرب بينهم البين..

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 56
    12 أكتوبر, 2016 , 19:44 م

    راشد

    خلهم يلطمون ويجلدون أنفسهم عساهم من هالحال واردى فعلا العقل نعمه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 55
    12 أكتوبر, 2016 , 19:41 م
    عدد التعليقات:2856

    ابن الوطن

    ت 49/50 ymni الصحابي عمر رضي الله عنه تاج راسك يا **
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  7. 54
    12 أكتوبر, 2016 , 19:40 م

    يا اسفاه العرب بينهم البين..

    الدواعش عليهم لعنه الله ما يحبون ال بيت النبي الكريم لكن لهم يوم اسود باْذن الله....
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  8. 53
    12 أكتوبر, 2016 , 19:38 م
    عدد التعليقات:2856

    ابن الوطن

    خامنئي يضحك على الأخونجيه يقولهم اذا خرج المهدي المنصهر ينفخ الروح للذينا يحملون مفاتيح الجنه ثم يعودو للحياه من جديد مطبق في صعده
    لا يعجبني(6) اعجبني(0)
  9. 52
    12 أكتوبر, 2016 , 19:38 م
    عدد التعليقات:1

    برق الحرم

    (((((( نجس ومجس ......عبيد الهالك كسرى ....((مهاجر ابرهيم عليه السلام ))).... واستعبدوا ...وهم _ حمير _يهود .... من بئر العبد و العلويين ))))))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 51
    12 أكتوبر, 2016 , 19:37 م

    طيب ويش استفدنا من هذي السوالف

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 50
    12 أكتوبر, 2016 , 19:36 م

    يا اسفاه العرب بينهم البين..

    ام عمر اخبار البارح..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 49
    12 أكتوبر, 2016 , 19:35 م

    يا اسفاه العرب بينهم البين..

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  13. 48
    12 أكتوبر, 2016 , 19:34 م

    🔹..خالد..أبو..عُمر..🔹

    أتمنى من المسلمين المؤمنين حقاً الحذر من هؤلاء المشركين وطردهم من ديارهم
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  14. 47
    12 أكتوبر, 2016 , 19:32 م
    عدد التعليقات:2856

    ابن الوطن

    كل عام و أنت تزحف على بطنك خامنئي
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  15. 46
    12 أكتوبر, 2016 , 19:31 م

    🔹..خالد..أبو..عُمر..🔹

    اللطم والتطبير هي عادة"المسيحي.الوثني.المجوسي"وهؤلاء ليسوا مسلمين مؤمنين
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  16. 45
    12 أكتوبر, 2016 , 19:30 م
    عدد التعليقات:2856

    ابن الوطن

    الأخونجيه لهم طقوس خاصة في ميادين تورا بورا
    لا يعجبني(6) اعجبني(0)
  17. 44
    12 أكتوبر, 2016 , 19:27 م

    الملاكم

    وش علينا منهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 43
    12 أكتوبر, 2016 , 19:25 م

    مدمر

    ما نبي شغل عواطف الدول العربيه تسقط دوله ورا دوله ليش ؟ العراق الي حاربها الاسد صدام ثمان سنوات صارت شعيه ايش باقي وفي النهايه يجيك **ويحفر لك
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  19. 42
    12 أكتوبر, 2016 , 19:25 م
    عدد التعليقات:2856

    ابن الوطن

    ههههاااااي نبغى فيلم وثائقي عن الخنزير خامنئي كيف يلطم بالغليون
    لا يعجبني(5) اعجبني(0)
  20. 41
    12 أكتوبر, 2016 , 19:24 م

    فهد العنزي

    سوريا لم ولن يكن بها شيعه ، ولكن تم تهجير سكانها السنه وإستبدالهم بعراقيين وإيرانيين ومرتزقه ، كان الله بعونك ياسوريا .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 40
    12 أكتوبر, 2016 , 19:24 م

    كفى كذب

    فالتاريخ يعيد نفسه ولو بعد حين وتكون العباد لله وحده لاشريك له وتذهب ما يفعله اتباع المجوس الى الهلاك بعون الله وامره
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 39
    12 أكتوبر, 2016 , 19:22 م

    كفى كذب

    ستكون مقبرتهم في ارض الشام بأمر الله وقدرته وان طال الزمن فالامه الاسلاميه اهل الحق وان اصابهم الوهن فسيأتي الله بمن يوقضها من سباتها للقضاء ع الروافض
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 38
    12 أكتوبر, 2016 , 19:20 م

    الهاشمي

    زادكم الله ذلاً وهواناً
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 37
    12 أكتوبر, 2016 , 19:16 م

    🔹..خالد..أبو..عُمر..🔹

    ماهم بــ أمة أحمدٍ لأ والذي فطر السماء .... ماهم بــ أمة خير خلق الله بدأً وأنتهاء
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  25. 36
    12 أكتوبر, 2016 , 19:16 م

    شيعي وافتخر

    اللطم ... اللطم ... اللطم حزنا على الحسين عليه السلام
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  26. 35
    12 أكتوبر, 2016 , 19:15 م

    مدمر

    مسمار ابي شي ملموس ما ابي كلام وبس هم يحاربون على نشر المذهب وانت وينك في سن ١٧ يتزوج منهم يجيب ٦ اولاد وانت توك تاخذ مصروفك من ابوك عالم تشتغل مو زيك
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  27. 34
    12 أكتوبر, 2016 , 19:13 م

    🔹..خالد..أبو..عُمر..🔹

    اللهم طهر أرض الشام الأموية من رجس ونجاسة الروافض والنصيرية العلوية
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  28. 33
    12 أكتوبر, 2016 , 19:13 م

    اليوسي

    نسأل الله العافية اللهم اهدي ضال المسلمين اللهم عليك بدعاة الظلال اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وباعد بين قلوبهم اللهم انزل الخوف والرعب في قلوبهم جميعاً
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  29. 32
    12 أكتوبر, 2016 , 19:11 م

    مفقود

    بلدهم واحرار فيها, يلطمون يضبرون هم احرار, لا ننسى انها كانت ملئة بالمراقص والبارات وحنا مالينها
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  30. 31
    12 أكتوبر, 2016 , 19:09 م

    عبدالله الجهني

    الحمد لله على نعمة العقل ناس جاهلة
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  31. 30
    12 أكتوبر, 2016 , 19:09 م

    جرهم

    الى غاب البس العب يا فار غابو المسلمين فظهر ارذل البشريه وأحط فئه من القطعان التي لم تجد من العرب من يقاوم هجمتهم المغوليه على العرب
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  32. 29
    12 أكتوبر, 2016 , 19:07 م

    ايه

    على الحكومات والشعوب أن يكونوا يداً واحده في القضاء على الارهاب الرافضي الصفوي
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  33. 28
    12 أكتوبر, 2016 , 19:07 م

    خالد

    يا الله و انت تسمع اغاني كاظم الساهر يا لبيك يا حسين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  34. 27
    12 أكتوبر, 2016 , 19:07 م

    فهد العرماني

    الدول الايرانية الجديدة العراق لبنان سوريا اليمن........الخ
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  35. 26
    12 أكتوبر, 2016 , 19:06 م

    فهد العرماني

    كم صارت مساحة ايران الجغرافية؟ عدولها بمادة الجغرافيا؟
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  36. 25
    12 أكتوبر, 2016 , 19:04 م

    فهد العرماني

    ايران تحتل الدول العريبة دولة ورا دولة لاحوووووووووووووووووووول
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  37. 24
    12 أكتوبر, 2016 , 19:04 م

    فهد العرماني

    ولقد تحولت سوريا الى ولاية فارسية شيعية .................................... هل سيتوقف الزحف الفارسي للبلاد العربية؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  38. 23
    12 أكتوبر, 2016 , 19:04 م

    خالد

    عادي هي مره بالسنه يا ناس
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  39. 22
    12 أكتوبر, 2016 , 19:01 م
    عدد التعليقات:2856

    ابن الوطن

    لطم ****خامنئي و زواحفه من الأخونجيه
    لا يعجبني(6) اعجبني(0)
  40. 21
    12 أكتوبر, 2016 , 18:59 م

    مسمار

    كل بدعه ظلاله وكل ظلالة في النار // وهذا كلام نبي الرحمه ولم يتبعوه او يعملو به فهل بعد ذلك تخشاهم والله انهم على ظلاله وعلى غير هدي الحبيبيب لمصطفي
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  41. 20
    12 أكتوبر, 2016 , 18:58 م

    الجنوبي

    دعوهم يجلدون انفسهم فإن الله لم ياامرهم بهذا ..... هم على دينهم المصطنع..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 19
    12 أكتوبر, 2016 , 18:57 م

    زائر

    مريض المرصد النفسي أين أنت 😭😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 18
    12 أكتوبر, 2016 , 18:56 م

    كلمة حق

    الشيعه في ضلال وظلام لا يعلم به الاالله واحس ان من يتبع هذا الذهب غابت عقولهم فهم كالأنعام او أشد ضلالا شوهو الدين الاسلامي السمح والسنه نايمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  44. 17
    12 أكتوبر, 2016 , 18:55 م

    عفاف اللحياني

    اللهم أحفظ الأسلام ولمسلمين ودمر الشرك ولمشركين أعداء كتاب الله وسنة رسوله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  45. 16
    12 أكتوبر, 2016 , 18:55 م
    عدد التعليقات:2856

    ابن الوطن

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(6) اعجبني(6)
  46. 15
    12 أكتوبر, 2016 , 18:54 م

    مسمار

    انظرر الى نسبة منهم ع ظلال وانظر الى نسبة منهم على الحق لتعرف منهم في خطر الدنيا والاخره فما يقومونبه قال عنه رسولنا ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  47. 14
    12 أكتوبر, 2016 , 18:52 م
    عدد التعليقات:1

    برق الحرم

    ((((قبر (الخميني) في ايران ((كعبتهم)) ....وحوله (((تـُعبَدُ)))الأصنام والصورُ.......لم يرضَ ((آل رسول الله)) محنتهم....ولا المسيح ولا موسى ولاعمرُ))))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  48. 13
    12 أكتوبر, 2016 , 18:51 م

    نعنبو هالشوارب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  49. 12
    12 أكتوبر, 2016 , 18:49 م
    عدد التعليقات:1

    برق الحرم

    ((((وآل صفيون قد ....زاغوا وقد خرجوا....من (((دين أحمد))) وارتابوا إذ انتظروا بباب سرداب سامراء عن عبث.....من بعد ما زاغت الأفكارُ والبصرُ))))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  50. 11
    12 أكتوبر, 2016 , 18:49 م

    مهرول

    كنت بدمشق بإجازة العيد ومررت عدة مرات قرب القصر الجمهوري وشاهدت الحرس الخاص بالقصر ولم أر أي شخص غير سوري بل كلهم لهجتهم لهجة أهل الساحل
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  51. 10
    12 أكتوبر, 2016 , 18:48 م

    غرغرينا

    اشبه بالنصارى حتى صور الحسين كما يدعون مثل صور عيسى عند النصارى !!! الفرق بالاسم فقط ويلتقون في الظلال
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  52. 9
    12 أكتوبر, 2016 , 18:47 م

    مسمار

    من يقول نحن في خطر اقول الخطر هو تفكيرك وجبنك لماذا خطر وانت على حق وهم على ظلال هؤلاء امعات يتبعون معمميهم وانت تتبع هدى نبيك المصطفى فهم ظالين مظلين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  53. 8
    12 أكتوبر, 2016 , 18:46 م
    عدد التعليقات:102

    الشمال

    حمير ايران الرافضه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  54. 7
    12 أكتوبر, 2016 , 18:45 م
    عدد التعليقات:1

    برق الحرم

    (((((فللعلوج.... سفالات _ ينفذها.....من آل صفيون مأبون ومحتقرُ..... يرددون كلاما ما به أثرٌ.....ولا دعاء ولاجاءت به السورُ )))))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  55. 6
    12 أكتوبر, 2016 , 18:45 م

    Mohammed

    ان شاء الله نشوفهم يلطمون علي جثثهم قال تعالى (يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  56. 5
    12 أكتوبر, 2016 , 18:45 م
    عدد التعليقات:102

    الشمال

    النصر للاسلام ومايفعلة الكفار لزوال قريب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  57. 4
    12 أكتوبر, 2016 , 18:43 م
    عدد التعليقات:1

    برق الحرم

    ((((((((( اللطم ...... اللطم ...... واندب حتى تتعب...واجلد جسدك جلد البغال .... وطبر واسفك وازحف وحبوا ..... حتى ترضى عنك فارس_ الهالك_ كسرى )))))))))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  58. 3
    12 أكتوبر, 2016 , 18:34 م

    مدمر

    الله يستر والله نحن في خطر للاسف هم شغالين في المد الشيعي ونحن نتفرج عليهم ،، ناس تفكر في نشر المذهب ونحن نفكر باحسن المطاعم والسفر ،، يارب رحمتك.
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  59. 2
    12 أكتوبر, 2016 , 18:31 م

    حسبنا الله ونعم الوكيل .. ألم ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللطم ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  60. 1
    12 أكتوبر, 2016 , 18:28 م

    متابع عن بعد

    اللهم أدم عليهم عذابك دنيا وآخرة..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم