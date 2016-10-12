بالفيديو :انتشار اللطميات الشيعية والرايات السوداء في شوارع دمشق للمرة الأولى

صحيفة المرصد: أحيت الميليشيات الشيعية والدفاع الوطني التابع للنظام السوري ذكرى عاشوراء في العاصمة السورية “دمشق” التي شهدت استنفاراً أمنياً غير مسبوق.
وقال تقرير لموقع “العربية.نت” إن يوم أمس تم تبليغ سكان أحياء باب توما المسيحي والعمار والأمين والشاغور ومحيط الجامع الأموي في دمشق القديمة بحظر حركة السير مدة 24 ساعة لإحياء الأيام الأخيرة من طقوس عاشوراء.
والملاحظ هذا العام أن الاحتفالات بيوم عاشوراء باتت ظاهرة جديدة على مدينة دمشق من حيث اتساعها، حيث كانت سابقاً تنحصر في أحياء الأمين وعند مقام “السيدة رقية” و”السيدة زينب” فيما انتقلت هذا العام إلى مناطق جديدة واتسعت لتسمع اللطميات في عدة أحياء من العاصمة.
وقال التقرير إن الواقع تغير في ساحة دمشق منذ عام 2012، من حيث تحولها إلى الأسود والأخضر وانتشار الأعلام التي تحمل عبارات لم يشاهدها المواطن السوري سابقاً إلا على شاشات التلفزة في قم وكربلاء والنجف، في مثل هذه الأيام منذ تدخل إيران في سوريا وانتشار ميليشيات لبنانية وعراقية شيعية فيها، يتم تغطية جميع جدران المنازل بمحيط مقام السيدة رقية في دمشق القديمة بأقمشة سوداء كبيرة تعبيراً عن حزنهم في هذه المناسبة.
ويقول التقرير إنه لا توجد إحصائيات دقيقة لنسبة النمو السكاني للشيعة في سوريا لكن حسب تقرير الحرية الدينية في العالم لعام 2010، والذي يصدر عن وزارة الخارجية الأميركية فإن الأقلية العلوية والإسماعيلية والإمامية الاثني عشرية كانت تشكل ما نسبته 10 في المائة من عدد سكان سوريا الذي يبلغ 22 مليون نسمة.
موقع “جنوبية” اللبناني كشف عن أن إيران، إضافة إلى إنشائها غرف عمليات عسكرية في سوريا، أنشأت غرفا أخرى للتشيع، ونشرت مذهبها وسط السوريين، وجلبت عوائل شيعية من العراق ولبنان، وأسكنتهم في مناطق طُرد أهلها منها.
ونقل الموقع، عن مصادر لم يسمها، أن إيران استطاعت تحجيم العلويين في سوريا، إلى درجة إبعاد حرس بشار الأسد الشخصي عنه، واستبدلت بهم حراسا إيرانيين.
تعليقات ( 60 )
🔹..خالد..أبو..عُمر..🔹والله الذي لا إله إلا هو أن آل بيت الرسول عليهم السلام هم براء منكم ياروافض مشركة
🔹..خالد..أبو..عُمر..🔹اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين
يا اسفاه العرب بينهم البين..مخالف للنشر
يا اسفاه العرب بينهم البين..مخالف للنشر
راشدخلهم يلطمون ويجلدون أنفسهم عساهم من هالحال واردى فعلا العقل نعمه
عدد التعليقات:2856
ابن الوطنت 49/50 ymni الصحابي عمر رضي الله عنه تاج راسك يا **
يا اسفاه العرب بينهم البين..الدواعش عليهم لعنه الله ما يحبون ال بيت النبي الكريم لكن لهم يوم اسود باْذن الله....
عدد التعليقات:2856
ابن الوطنخامنئي يضحك على الأخونجيه يقولهم اذا خرج المهدي المنصهر ينفخ الروح للذينا يحملون مفاتيح الجنه ثم يعودو للحياه من جديد مطبق في صعده
عدد التعليقات:1
برق الحرم(((((( نجس ومجس ......عبيد الهالك كسرى ....((مهاجر ابرهيم عليه السلام ))).... واستعبدوا ...وهم _ حمير _يهود .... من بئر العبد و العلويين ))))))
طيب ويش استفدنا من هذي السوالفمخالف للنشر
يا اسفاه العرب بينهم البين..ام عمر اخبار البارح..
يا اسفاه العرب بينهم البين..مخالف للنشر
🔹..خالد..أبو..عُمر..🔹أتمنى من المسلمين المؤمنين حقاً الحذر من هؤلاء المشركين وطردهم من ديارهم
عدد التعليقات:2856
ابن الوطنكل عام و أنت تزحف على بطنك خامنئي
🔹..خالد..أبو..عُمر..🔹اللطم والتطبير هي عادة"المسيحي.الوثني.المجوسي"وهؤلاء ليسوا مسلمين مؤمنين
عدد التعليقات:2856
ابن الوطنالأخونجيه لهم طقوس خاصة في ميادين تورا بورا
الملاكموش علينا منهم
مدمرما نبي شغل عواطف الدول العربيه تسقط دوله ورا دوله ليش ؟ العراق الي حاربها الاسد صدام ثمان سنوات صارت شعيه ايش باقي وفي النهايه يجيك **ويحفر لك
عدد التعليقات:2856
ابن الوطنههههاااااي نبغى فيلم وثائقي عن الخنزير خامنئي كيف يلطم بالغليون
فهد العنزيسوريا لم ولن يكن بها شيعه ، ولكن تم تهجير سكانها السنه وإستبدالهم بعراقيين وإيرانيين ومرتزقه ، كان الله بعونك ياسوريا .
كفى كذبفالتاريخ يعيد نفسه ولو بعد حين وتكون العباد لله وحده لاشريك له وتذهب ما يفعله اتباع المجوس الى الهلاك بعون الله وامره
كفى كذبستكون مقبرتهم في ارض الشام بأمر الله وقدرته وان طال الزمن فالامه الاسلاميه اهل الحق وان اصابهم الوهن فسيأتي الله بمن يوقضها من سباتها للقضاء ع الروافض
الهاشميزادكم الله ذلاً وهواناً
🔹..خالد..أبو..عُمر..🔹ماهم بــ أمة أحمدٍ لأ والذي فطر السماء .... ماهم بــ أمة خير خلق الله بدأً وأنتهاء
شيعي وافتخراللطم ... اللطم ... اللطم حزنا على الحسين عليه السلام
مدمرمسمار ابي شي ملموس ما ابي كلام وبس هم يحاربون على نشر المذهب وانت وينك في سن ١٧ يتزوج منهم يجيب ٦ اولاد وانت توك تاخذ مصروفك من ابوك عالم تشتغل مو زيك
🔹..خالد..أبو..عُمر..🔹اللهم طهر أرض الشام الأموية من رجس ونجاسة الروافض والنصيرية العلوية
اليوسينسأل الله العافية اللهم اهدي ضال المسلمين اللهم عليك بدعاة الظلال اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وباعد بين قلوبهم اللهم انزل الخوف والرعب في قلوبهم جميعاً
مفقودبلدهم واحرار فيها, يلطمون يضبرون هم احرار, لا ننسى انها كانت ملئة بالمراقص والبارات وحنا مالينها
عبدالله الجهنيالحمد لله على نعمة العقل ناس جاهلة
جرهمالى غاب البس العب يا فار غابو المسلمين فظهر ارذل البشريه وأحط فئه من القطعان التي لم تجد من العرب من يقاوم هجمتهم المغوليه على العرب
ايهعلى الحكومات والشعوب أن يكونوا يداً واحده في القضاء على الارهاب الرافضي الصفوي
خالديا الله و انت تسمع اغاني كاظم الساهر يا لبيك يا حسين
فهد العرمانيالدول الايرانية الجديدة العراق لبنان سوريا اليمن........الخ
فهد العرمانيكم صارت مساحة ايران الجغرافية؟ عدولها بمادة الجغرافيا؟
فهد العرمانيايران تحتل الدول العريبة دولة ورا دولة لاحوووووووووووووووووووول
فهد العرمانيولقد تحولت سوريا الى ولاية فارسية شيعية .................................... هل سيتوقف الزحف الفارسي للبلاد العربية؟
خالدعادي هي مره بالسنه يا ناس
عدد التعليقات:2856
ابن الوطنلطم ****خامنئي و زواحفه من الأخونجيه
مسماركل بدعه ظلاله وكل ظلالة في النار // وهذا كلام نبي الرحمه ولم يتبعوه او يعملو به فهل بعد ذلك تخشاهم والله انهم على ظلاله وعلى غير هدي الحبيبيب لمصطفي
الجنوبيدعوهم يجلدون انفسهم فإن الله لم ياامرهم بهذا ..... هم على دينهم المصطنع..
زائرمريض المرصد النفسي أين أنت 😭😂
كلمة حقالشيعه في ضلال وظلام لا يعلم به الاالله واحس ان من يتبع هذا الذهب غابت عقولهم فهم كالأنعام او أشد ضلالا شوهو الدين الاسلامي السمح والسنه نايمين
عفاف اللحيانياللهم أحفظ الأسلام ولمسلمين ودمر الشرك ولمشركين أعداء كتاب الله وسنة رسوله
عدد التعليقات:2856
ابن الوطنمخالف للنشر
مسمارانظرر الى نسبة منهم ع ظلال وانظر الى نسبة منهم على الحق لتعرف منهم في خطر الدنيا والاخره فما يقومونبه قال عنه رسولنا ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب
عدد التعليقات:1
برق الحرم((((قبر (الخميني) في ايران ((كعبتهم)) ....وحوله (((تـُعبَدُ)))الأصنام والصورُ.......لم يرضَ ((آل رسول الله)) محنتهم....ولا المسيح ولا موسى ولاعمرُ))))
عدد التعليقات:1
برق الحرم((((وآل صفيون قد ....زاغوا وقد خرجوا....من (((دين أحمد))) وارتابوا إذ انتظروا بباب سرداب سامراء عن عبث.....من بعد ما زاغت الأفكارُ والبصرُ))))
مهرولكنت بدمشق بإجازة العيد ومررت عدة مرات قرب القصر الجمهوري وشاهدت الحرس الخاص بالقصر ولم أر أي شخص غير سوري بل كلهم لهجتهم لهجة أهل الساحل
غرغرينااشبه بالنصارى حتى صور الحسين كما يدعون مثل صور عيسى عند النصارى !!! الفرق بالاسم فقط ويلتقون في الظلال
مسمارمن يقول نحن في خطر اقول الخطر هو تفكيرك وجبنك لماذا خطر وانت على حق وهم على ظلال هؤلاء امعات يتبعون معمميهم وانت تتبع هدى نبيك المصطفى فهم ظالين مظلين
عدد التعليقات:102
الشمالحمير ايران الرافضه
عدد التعليقات:1
برق الحرم(((((فللعلوج.... سفالات _ ينفذها.....من آل صفيون مأبون ومحتقرُ..... يرددون كلاما ما به أثرٌ.....ولا دعاء ولاجاءت به السورُ )))))
Mohammedان شاء الله نشوفهم يلطمون علي جثثهم قال تعالى (يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ
عدد التعليقات:102
الشمالالنصر للاسلام ومايفعلة الكفار لزوال قريب
عدد التعليقات:1
برق الحرم((((((((( اللطم ...... اللطم ...... واندب حتى تتعب...واجلد جسدك جلد البغال .... وطبر واسفك وازحف وحبوا ..... حتى ترضى عنك فارس_ الهالك_ كسرى )))))))))
مدمرالله يستر والله نحن في خطر للاسف هم شغالين في المد الشيعي ونحن نتفرج عليهم ،، ناس تفكر في نشر المذهب ونحن نفكر باحسن المطاعم والسفر ،، يارب رحمتك.
متابع عن بعداللهم أدم عليهم عذابك دنيا وآخرة..