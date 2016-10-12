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شرطة مكة المكرمة تكشف تفاصيل بلاغ أم عن هجوم ابنها على شقيقته بسكين

12 أكتوبر, 2016 , 18:55 م
شرطة مكة المكرمة تكشف تفاصيل بلاغ أم عن هجوم ابنها على شقيقته بسكين
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صحيفة المرصد : تحفظت شرطة محافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة اليوم الأربعاء على شاب عق والدته، وتهجم على شقيقته بسكين.

وصرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي بأن شرطة محافظة الجموم تلقت بلاغًا الاثنين الماضي من مواطنه فحواه قيام ابنها بعقوقها، وحاول التهجم على شقيقته بسكين.

وأضاف أنه تم ضبط الشاب والتحفظ عليه ومن خلال إجراءات الاستدلال الأولية تبين أنه يعاني من اعتلالات نفسية، وسيتم إحالته إلى جهة الاختصاص لإكمال اللازم.



تعليقات ( 6 )

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  1. 6
    12 أكتوبر, 2016 , 19:33 م

    ما شاء الله كل الشعب صار معتل نفسيا
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  2. 5
    12 أكتوبر, 2016 , 19:24 م

    فوفو

    ويقولون ليش البنات يهربون من اللي يشوفونه
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  3. 4
    12 أكتوبر, 2016 , 19:23 م

    Stop

    عشان كذا النساء يطالبون باسقاط الولايه - ويلومون البنات اذا هجوا للخارج هربا من العنف والظلم والاضطهاد والاحتقار .
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  4. 3
    12 أكتوبر, 2016 , 19:12 م

    شيهانة💤💧

    التحقيق أثبت أنه يعاني من إعتلالات نفسية فكيف تقولون عنه عاق🤔?! المريض النفسي مثل الشخص "المسحور" تماماً لايعي تصرفاته وبالتالي لايحاسب عليها.
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  5. 2
    12 أكتوبر, 2016 , 19:08 م
    عدد التعليقات:14382

    قلم الحقيقه

    اعتلالات نفسية يعني اختصارآ لاعتلالات داعشية أو تصحرية. وهي يقف خلفها ا*** دون غيرهم.
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  6. 1
    12 أكتوبر, 2016 , 19:06 م

    ابو محمد

    اعتلالات نفسية والله من قلة الصلاة او تركها بلكليها والمداومة على المخدرات
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