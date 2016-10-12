شرطة مكة المكرمة تكشف تفاصيل بلاغ أم عن هجوم ابنها على شقيقته بسكين

صحيفة المرصد : تحفظت شرطة محافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة اليوم الأربعاء على شاب عق والدته، وتهجم على شقيقته بسكين.
وصرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي بأن شرطة محافظة الجموم تلقت بلاغًا الاثنين الماضي من مواطنه فحواه قيام ابنها بعقوقها، وحاول التهجم على شقيقته بسكين.
وأضاف أنه تم ضبط الشاب والتحفظ عليه ومن خلال إجراءات الاستدلال الأولية تبين أنه يعاني من اعتلالات نفسية، وسيتم إحالته إلى جهة الاختصاص لإكمال اللازم.
تعليقات ( 6 )
فوفوويقولون ليش البنات يهربون من اللي يشوفونه
Stopعشان كذا النساء يطالبون باسقاط الولايه - ويلومون البنات اذا هجوا للخارج هربا من العنف والظلم والاضطهاد والاحتقار .
شيهانة💤💧التحقيق أثبت أنه يعاني من إعتلالات نفسية فكيف تقولون عنه عاق🤔?! المريض النفسي مثل الشخص "المسحور" تماماً لايعي تصرفاته وبالتالي لايحاسب عليها.
عدد التعليقات:14382
قلم الحقيقهاعتلالات نفسية يعني اختصارآ لاعتلالات داعشية أو تصحرية. وهي يقف خلفها ا*** دون غيرهم.
ابو محمداعتلالات نفسية والله من قلة الصلاة او تركها بلكليها والمداومة على المخدرات