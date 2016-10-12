شرطة مكة المكرمة تكشف تفاصيل بلاغ أم عن هجوم ابنها على شقيقته بسكين

صحيفة المرصد : تحفظت شرطة محافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة اليوم الأربعاء على شاب عق والدته، وتهجم على شقيقته بسكين.

وصرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي بأن شرطة محافظة الجموم تلقت بلاغًا الاثنين الماضي من مواطنه فحواه قيام ابنها بعقوقها، وحاول التهجم على شقيقته بسكين.

وأضاف أنه تم ضبط الشاب والتحفظ عليه ومن خلال إجراءات الاستدلال الأولية تبين أنه يعاني من اعتلالات نفسية، وسيتم إحالته إلى جهة الاختصاص لإكمال اللازم.