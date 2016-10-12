  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

سفير المملكة في مصر يعود فجأة إلى الرياض !

12 أكتوبر, 2016 , 19:36 م
سفير المملكة في مصر يعود فجأة إلى الرياض !
  • 906
  • 6
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: عاد سفير المملكة في مصر، أحمد بن عبدالعزيز قطان، إلى الرياض قادماً من مطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء.

وبحسب موقع “اليوم السابع” المصري فإن قطان أنهى إجراءات سفره عبر استراحة كبار الزوار بمطار القاهرة على رحلة الخطوط السعودية رقم 310 والمتجهة إلى الرياض، وذلك فى زيارة للمملكة، لمناقشة مستجدات ملف العلاقات المصرية السعودية.



تعليقات ( 6 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 6
    12 أكتوبر, 2016 , 19:51 م

    احسن
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 5
    12 أكتوبر, 2016 , 19:48 م

    sar-al-sa

    كل اعداء الامه العربيه في داخل بلاد العرب وخارجها سيجعلون من كل **عظيم من الاحداث ومصر والسعوديه طودين عظيمين للعرب وللعالم ودحر الناعقين حكمه وقوه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 4
    12 أكتوبر, 2016 , 19:47 م

    .لن .

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 3
    12 أكتوبر, 2016 , 19:44 م
    عدد التعليقات:1

    برق الحرم

    (((((((((( دور السفراء ...... لايقتصر على تمثيل دوبلوماسي ورعاية مصالح .... بل هناك رسائل مكتوبة تُحمل ..... ورسائل هامة تنقل شفاهة )))))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 2
    12 أكتوبر, 2016 , 19:43 م
    عدد التعليقات:1

    إنسان منصف

    عادي ,,,كل السفراء ,,,يسافرون لبلدانهم ,,,وبرجعون,,,,ليش تكبرون الموضوع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 1
    12 أكتوبر, 2016 , 19:40 م

    معلم متقاعد

    العلاقة السعودية المصرية هي العمود الفقري الذي تلتف حوله الدول العربية فإن أنفصم ذلك تلاشت أي رابطة عربية . لا تقطعوا شعرة معلوية مع مصر .
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم