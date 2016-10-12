سفير المملكة في مصر يعود فجأة إلى الرياض !

صحيفة المرصد: عاد سفير المملكة في مصر، أحمد بن عبدالعزيز قطان، إلى الرياض قادماً من مطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء.
وبحسب موقع “اليوم السابع” المصري فإن قطان أنهى إجراءات سفره عبر استراحة كبار الزوار بمطار القاهرة على رحلة الخطوط السعودية رقم 310 والمتجهة إلى الرياض، وذلك فى زيارة للمملكة، لمناقشة مستجدات ملف العلاقات المصرية السعودية.
تعليقات ( 6 )
sar-al-saكل اعداء الامه العربيه في داخل بلاد العرب وخارجها سيجعلون من كل **عظيم من الاحداث ومصر والسعوديه طودين عظيمين للعرب وللعالم ودحر الناعقين حكمه وقوه
.لن .مخالف للنشر
عدد التعليقات:1
برق الحرم(((((((((( دور السفراء ...... لايقتصر على تمثيل دوبلوماسي ورعاية مصالح .... بل هناك رسائل مكتوبة تُحمل ..... ورسائل هامة تنقل شفاهة )))))
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إنسان منصفعادي ,,,كل السفراء ,,,يسافرون لبلدانهم ,,,وبرجعون,,,,ليش تكبرون الموضوع
معلم متقاعدالعلاقة السعودية المصرية هي العمود الفقري الذي تلتف حوله الدول العربية فإن أنفصم ذلك تلاشت أي رابطة عربية . لا تقطعوا شعرة معلوية مع مصر .