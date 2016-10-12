سفير المملكة في مصر يعود فجأة إلى الرياض !

صحيفة المرصد: عاد سفير المملكة في مصر، أحمد بن عبدالعزيز قطان، إلى الرياض قادماً من مطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء.

وبحسب موقع “اليوم السابع” المصري فإن قطان أنهى إجراءات سفره عبر استراحة كبار الزوار بمطار القاهرة على رحلة الخطوط السعودية رقم 310 والمتجهة إلى الرياض، وذلك فى زيارة للمملكة، لمناقشة مستجدات ملف العلاقات المصرية السعودية.