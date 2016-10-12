بالصور : ممثل أمريكي شهير يحضر مراسم عاشوراء في حسينية بلندن

صحيفة المرصد:نشرت مواقع إيرانية صوراً للمثل الأميركي مورجان فريمن قالت إنها التقطت له خلال مشاركته في مراسم عاشوراء أقامته حسينية الخوئي في العاصمة البريطانية لندن.
وذكر موقع “برس تي في” الإيراني الناطق بالإنجليزية، نقلا عن مصادر إعلامية لم يذكرها بالاسم أن حضور فريمن جاء بغية التحقيق بهدف إنتاج حلقة وثائقية من تمثيله وإخراجه لصالح قناة نشايونال جيوغرافيك وفقاً لموقع العربية نت .
وحسب التقرير من المقرر أن ينتج فريمن هذه الحلقة لمسلسل وثائقي بثت الحلقة الأولى منه في 3 أبريل 2016 وحتى الآن بث 6 حلقات من هذا الوثائقي الذي يتحدث عن الحياة بعد الموت والخالق والخلقة والشيطان والمعجزات.
وحاولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي توظيف تواجد فريمن في إطار عمله السينمائي في هذه الحسينية، بغية الترويج لخبر اعتناقه الإسلام على المذهب الاثنى عشري إلا أن الممثل الأميركي جاء للحسينية ليكمل حلقات الوثائقي من إخراجه وتمثيله.
تعليقات ( 26 )
عدد التعليقات:654
كاشفهم وكافشهمالممثل فريمن جاء ليضحك ويتمتع على خشش البكايات المتلطمين الله لا يكثر نسلهم..
سعيد فرحانيا تعليق عشرين هذا اللي لعب فينا الولاء والبراء والكفار والمشركين وانتج لنا ما انتج من تطرف
سعودت-19 اكدب وصدق كدبتك ماحد حولك
محمدهذا اللي من غبنه مثل دور الله سبحانه، نسأل الله العافية. واستضافتهم له دليل غباءهم
هههههههت 18 يا جاهل الناس تغيرت أعمالهم وتفرقو عن الحق واسمو انفسهم ارجع للتاريخ . محد صنف احد ههههههه
هلاجاء يضحك من الأكشن الي حاصل 👆 شف أول صوره والله ياهو منصدم نفسيا
🔹..خالد..أبو..عُمر..🔹أشهدوا ياجماعة الخير أن هؤلاء الشيعة الرافضة للحق يحبون ويوالون الكفار المشركين
🔹..خالد..أبو..عُمر..🔹في معابدهم الحسينية يحرضون ع العنف والطائفيةوالكراهية ع المسلمين المؤمنين حقاً
مفقودمن صنف الناس, سني شيعي صوفي جامي نصيري سروري زيدي اباضي ؟ هم انفسهم من يتلفضون بالرويبضة والليبرالية والعلمانية
جاسمتعليق ١٤ رخوله طالع بمعرف ثاني هب مثل راسك
دروجبااللهم امين ياتعليق ١٣ الله يكسر ظهره ا***
مفقودبعض المعلقين يذكروني بالعجوز الملسونة التي لا تكف عن الدعاء على الناس, والناس بزود وهي بنقص
صادقيارحال أسأل الله العلي القدير أن يرحلك من الدنيا هذه الليله وان لاتبيت إلا وانت تحت الأرض انه على ذلك لقدير
صادقيارحال أسأل الله العلي القدير أن يرحلك من الدنيا هذه الليله وان لاتبيت إلا وانت تحت الأرض انه على ذلك لقدير
الحكواتيرخوله على صغيره
الواقع يقولانه جزء من تصوير فلم وثائقي عن الاسلام للناشيونال جيوغرافيك
مفقودالديانات الاخرى في اصلها متسامحة, وليس لديها تراث عفن تعيش عليه طفيليات المتاجرين بالاديان
تذكيربقراءة خواتيم سورة البقرة
🔹..خالد..أبو..عُمر..🔹الشيعة الرافضة للحق يوالون الكفار المشركين؟يحقدون ويحاربون المسلمين أهل الحق
تذكيربقراءة خواتيم سورة البقرة
ارز 👊 نجدبربسه
🔹..خالد..أبو..عُمر..🔹أين ذهب شعارهم الموت لامريكا واسرائيل؟فهؤلاء كاذبون ويكذبون على المغفلين
عدد التعليقات:5589
الرحااالسبحان الله..اصبحت الديانات الأخرى هي المتسامحه ؟؟؟؟ ..من السبب في ذلك
بردقان (نايت شفت)مشاركة وجدانية ذايفن المتعة ..كبير يافريدمان :)
مفقودممثل عظيم وذو ديانة سمحة لا يأنف من مجاملة الاخرين مناسباتهم ولا يحرم السلام عليهم