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بالصور : ممثل أمريكي شهير يحضر مراسم عاشوراء في حسينية بلندن

12 أكتوبر, 2016 , 20:00 م
بالصور : ممثل أمريكي شهير يحضر مراسم عاشوراء في حسينية بلندن
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صحيفة المرصد:نشرت مواقع إيرانية صوراً للمثل الأميركي مورجان فريمن قالت إنها التقطت له خلال مشاركته في مراسم عاشوراء أقامته حسينية الخوئي في العاصمة البريطانية لندن.

وذكر موقع “برس تي في” الإيراني الناطق بالإنجليزية، نقلا عن مصادر إعلامية لم يذكرها بالاسم أن حضور فريمن جاء بغية التحقيق بهدف إنتاج حلقة وثائقية من تمثيله وإخراجه لصالح قناة نشايونال جيوغرافيك وفقاً لموقع العربية نت .

وحسب التقرير من المقرر أن ينتج فريمن هذه الحلقة لمسلسل وثائقي بثت الحلقة الأولى منه في 3 أبريل 2016 وحتى الآن بث 6 حلقات من هذا الوثائقي الذي يتحدث عن الحياة بعد الموت والخالق والخلقة والشيطان والمعجزات.

وحاولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي توظيف تواجد فريمن في إطار عمله السينمائي في هذه الحسينية، بغية الترويج لخبر اعتناقه الإسلام على المذهب الاثنى عشري إلا أن الممثل الأميركي جاء للحسينية ليكمل حلقات الوثائقي من إخراجه وتمثيله.

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تعليقات ( 26 )

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  1. 26
    12 أكتوبر, 2016 , 21:50 م
    عدد التعليقات:654

    كاشفهم وكافشهم

    الممثل فريمن جاء ليضحك ويتمتع على خشش البكايات المتلطمين الله لا يكثر نسلهم..
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  2. 25
    12 أكتوبر, 2016 , 21:24 م

    سعيد فرحان

    يا تعليق عشرين هذا اللي لعب فينا الولاء والبراء والكفار والمشركين وانتج لنا ما انتج من تطرف
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  3. 24
    12 أكتوبر, 2016 , 21:13 م

    سعود

    ت-19 اكدب وصدق كدبتك ماحد حولك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 23
    12 أكتوبر, 2016 , 21:10 م

    محمد

    هذا اللي من غبنه مثل دور الله سبحانه، نسأل الله العافية. واستضافتهم له دليل غباءهم
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  5. 22
    12 أكتوبر, 2016 , 20:53 م

    ههههههه

    ت 18 يا جاهل الناس تغيرت أعمالهم وتفرقو عن الحق واسمو انفسهم ارجع للتاريخ . محد صنف احد ههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 21
    12 أكتوبر, 2016 , 20:40 م

    هلا

    جاء يضحك من الأكشن الي حاصل 👆 شف أول صوره والله ياهو منصدم نفسيا
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  7. 20
    12 أكتوبر, 2016 , 20:35 م

    🔹..خالد..أبو..عُمر..🔹

    أشهدوا ياجماعة الخير أن هؤلاء الشيعة الرافضة للحق يحبون ويوالون الكفار المشركين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 19
    12 أكتوبر, 2016 , 20:34 م

    🔹..خالد..أبو..عُمر..🔹

    في معابدهم الحسينية يحرضون ع العنف والطائفيةوالكراهية ع المسلمين المؤمنين حقاً
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  9. 18
    12 أكتوبر, 2016 , 20:30 م

    مفقود

    من صنف الناس, سني شيعي صوفي جامي نصيري سروري زيدي اباضي ؟ هم انفسهم من يتلفضون بالرويبضة والليبرالية والعلمانية
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  10. 17
    12 أكتوبر, 2016 , 20:30 م

    جاسم

    تعليق ١٤ رخوله طالع بمعرف ثاني هب مثل راسك
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  11. 16
    12 أكتوبر, 2016 , 20:28 م

    دروجبا

    اللهم امين ياتعليق ١٣ الله يكسر ظهره ا***
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  12. 15
    12 أكتوبر, 2016 , 20:28 م

    شوف كيف عيونه طالعه وكانه يقول بنفسه وش يسوون ***المجانين
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  13. 14
    12 أكتوبر, 2016 , 20:27 م

    مفقود

    بعض المعلقين يذكروني بالعجوز الملسونة التي لا تكف عن الدعاء على الناس, والناس بزود وهي بنقص
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  14. 13
    12 أكتوبر, 2016 , 20:24 م

    صادق

    يارحال أسأل الله العلي القدير أن يرحلك من الدنيا هذه الليله وان لاتبيت إلا وانت تحت الأرض انه على ذلك لقدير
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  15. 12
    12 أكتوبر, 2016 , 20:23 م

    صادق

    يارحال أسأل الله العلي القدير أن يرحلك من الدنيا هذه الليله وان لاتبيت إلا وانت تحت الأرض انه على ذلك لقدير
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  16. 11
    12 أكتوبر, 2016 , 20:23 م

    الحكواتي

    رخوله على صغيره
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  17. 10
    12 أكتوبر, 2016 , 20:22 م

    الواقع يقول

    انه جزء من تصوير فلم وثائقي عن الاسلام للناشيونال جيوغرافيك
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  18. 9
    12 أكتوبر, 2016 , 20:22 م

    مفقود

    الديانات الاخرى في اصلها متسامحة, وليس لديها تراث عفن تعيش عليه طفيليات المتاجرين بالاديان
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  19. 8
    12 أكتوبر, 2016 , 20:22 م

    تذكير

    بقراءة خواتيم سورة البقرة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 7
    12 أكتوبر, 2016 , 20:21 م

    🔹..خالد..أبو..عُمر..🔹

    الشيعة الرافضة للحق يوالون الكفار المشركين؟يحقدون ويحاربون المسلمين أهل الحق
    لا يعجبني(2) اعجبني(4)
  21. 6
    12 أكتوبر, 2016 , 20:20 م

    تذكير

    بقراءة خواتيم سورة البقرة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 5
    12 أكتوبر, 2016 , 20:19 م

    ارز 👊 نجد

    بربسه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 4
    12 أكتوبر, 2016 , 20:19 م

    🔹..خالد..أبو..عُمر..🔹

    أين ذهب شعارهم الموت لامريكا واسرائيل؟فهؤلاء كاذبون ويكذبون على المغفلين
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  24. 3
    12 أكتوبر, 2016 , 20:14 م
    عدد التعليقات:5589

    الرحااال

    سبحان الله..اصبحت الديانات الأخرى هي المتسامحه ؟؟؟؟ ..من السبب في ذلك
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  25. 2
    12 أكتوبر, 2016 , 20:11 م

    بردقان (نايت شفت)

    مشاركة وجدانية ذايفن المتعة ..كبير يافريدمان :)
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  26. 1
    12 أكتوبر, 2016 , 20:05 م

    مفقود

    ممثل عظيم وذو ديانة سمحة لا يأنف من مجاملة الاخرين مناسباتهم ولا يحرم السلام عليهم
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