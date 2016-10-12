بالصور : ممثل أمريكي شهير يحضر مراسم عاشوراء في حسينية بلندن

صحيفة المرصد:نشرت مواقع إيرانية صوراً للمثل الأميركي مورجان فريمن قالت إنها التقطت له خلال مشاركته في مراسم عاشوراء أقامته حسينية الخوئي في العاصمة البريطانية لندن.

وذكر موقع “برس تي في” الإيراني الناطق بالإنجليزية، نقلا عن مصادر إعلامية لم يذكرها بالاسم أن حضور فريمن جاء بغية التحقيق بهدف إنتاج حلقة وثائقية من تمثيله وإخراجه لصالح قناة نشايونال جيوغرافيك وفقاً لموقع العربية نت .

وحسب التقرير من المقرر أن ينتج فريمن هذه الحلقة لمسلسل وثائقي بثت الحلقة الأولى منه في 3 أبريل 2016 وحتى الآن بث 6 حلقات من هذا الوثائقي الذي يتحدث عن الحياة بعد الموت والخالق والخلقة والشيطان والمعجزات.

وحاولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي توظيف تواجد فريمن في إطار عمله السينمائي في هذه الحسينية، بغية الترويج لخبر اعتناقه الإسلام على المذهب الاثنى عشري إلا أن الممثل الأميركي جاء للحسينية ليكمل حلقات الوثائقي من إخراجه وتمثيله.