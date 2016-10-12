صور جديدة: طفلة تستعد لفتح فروة رأسها بـ”سكين”.. ولعنة الحسين تطارد الشيعة في عاشوراء!

ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية صوراً جديدة لاحتفالات الشيعة بيوم عاشوراء في تقرير حظي بإعادة النشر آلاف المرات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي إحدى الصور تظهر طفلة تبكي وهي ملطخة بالدماء، بينما تستعد طفلة أخرى لقطع فروة رأسها بسكين حاد، في حداد الشيعة على مقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما، أثناء الاحتفالات التي تمت في العراق وإيران وباكستان وحتى في أوروبا، حيث احتفلت الجالية الشيعية في اليونان بجوار ميناء بيريوس على شواطئ البحر المتوسط.
وقالت الديلي ميل إن مهرجانات حداد الشيعة على الحسين تستمر لمدة 10 أيام كلها ملطخة بالدماء، بين شباب يضربون أنفسهم بالسلاسل وآخرين يقطعون أجسادهم بالسكاكين الحادة، وتضرب النساء على صدورهن في الشوارع، في اعتقاد أن ذلك يطهرهم من الخطايا.
تعليقات ( 32 )
الصارمخانوا الحسين وقتلوه، وبلاهم الله بضرب أنفسهم بئس القوم. تشابهوا مع اليهود يقتلون أنبيائهم وسادتهم، الله الواحد الأحد الخالق ويستحق الدعاء وليس علي
الخليجيمنتهى الهمجية والتخلف، فمثل هذه الشعائر البالية تجد من يتلقفها من الإعلام الغربي وينسبها خاطئاً للمسلمين وهو لا يدري أنها تقتصر على هؤلاء الأقلية.
المهااااالحمد لله على نعمه العقل والاسلام الصحيح.، أين حقوق الانسان عن هؤولاء الاطفال!؟؟) حقوق الانسان اعتقد انشأت للتصيد على السعودية فقط
D.rزادهم الله حسرة
ساهرالمريض مايبي أحد ينتقدهم وينتقد تصرفهم عارف إنك تحس بنقص لكن مانقول عسى الله يهديك وليس بذلك على الله ببعيد حاول تشغل مخك بس
غربيالحمد لله على نعمة العقل
جنوبيه *موقعه الجمل لا ننكر مثلكم صحيح ان عايشه ذهبت للعراق ولكن الشيطان يوسوس لها ...
جنوبيه *هذا اللي يقول موقعه الجمل معروف ان عايشه رضي الله عنها ذهبت للعراق لقتال علي لكن عفا الله عما سلف.الانسان يخطي ويتوب ...
جنوبيه *معقوله انهم يحبون ال بيت اكيد ولا ما عملو فيهم كذا. ..
الحق ينقالهؤلاء ضحايافكر خاطئ من زعماء دين لديهم قدرة خارقة على تطويع الشعوب وتسييرهم بلاعقول ،فيجب علينا كمسلمين الاحسان لهؤلاء المساكين وجذبهم بالكلمة الطيبة
ام بدرالحمد لله والشكر على نعمة العقل .احس انهم مثل البهايم
جنوبيه *كان الله في عونهم...
دروجباوالله المفروض تنبسطون وأحلى ابتسامه خلوهم يذبحوا في بعض الله لايردهم ولا يوفقهم اللهم زلزل الارض من تحت اقدامهم الله يبلاهم بزلزال يبيدهم يارب
يا اسفاه العرب بينهم البين..صلو على خير البشر ولعنه الله على من احب الدواعش....
يا اسفاه العرب بينهم البين..اللهم صلي على محمد وعلى ال بيته الاطهار....
يا اسفاه العرب بينهم البين..الي يعرف موقعه الجمل يفتينا....
يا اسفاه العرب بينهم البين..نحمد الله ان حن نحب محمد وال محمد.....
جنوبيه *يع الصور مره. قرف يييع والله ماقدرت اناظرها
شايف العجائباللهم زيدهم عذابا وضلالا ،، فقد افسدوا دينك ،، وطعنوا في عرض نبيك صل الله عليه واله وسلم ،، وسبوا صحابته الكرام ،، اللهم زدهم اللهم آمين .
دروجبارخوله وخنبوقه تعليقكم كيف تربون ابنائكم على هاذي الخرافات
العامري 1111الحمد لله على نعمة العقل والأسلام ... والله يهيدهم الى الصواب ... والله القلب يحزن على جهلهم
رؤية 2060احمدوا ربكم هذة عقوبة من ربي لهم لأنهم قذفوا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فعاقبهم ربهم بجلد أنفسهم
ذو الفقاراعوذ بالله منهم .....يعذبهم الله بايديهم
رؤية 2060لاحول ولا قوة إلا بالله الإسلام بري مما تفعلون
جنوبيه *ياحرام. طيب وش ذنب الصغار حسبي الله على عقولكم المقفله ااي فيكم اسمه غباااء
سلمانالحمدلله والشكرلله على نعمة العقل .
شيهانة💤💧الحمدلله ع نعمـــة [ العقــل ] رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ"
زائرأعمى الله بصيرتهم ، ماذنب الأطفال يضرب رأسه !! الحمدلله على نعمة العقل والتفكر والإسلام
فـهــــــداعوذ بالله حتى اليهود ما سوو زيهم ان شاء الله ما يبقى واحد منهم