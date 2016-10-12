صور جديدة: طفلة تستعد لفتح فروة رأسها بـ”سكين”.. ولعنة الحسين تطارد الشيعة في عاشوراء!

ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية صوراً جديدة لاحتفالات الشيعة بيوم عاشوراء في تقرير حظي بإعادة النشر آلاف المرات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي إحدى الصور تظهر طفلة تبكي وهي ملطخة بالدماء، بينما تستعد طفلة أخرى لقطع فروة رأسها بسكين حاد، في حداد الشيعة على مقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما، أثناء الاحتفالات التي تمت في العراق وإيران وباكستان وحتى في أوروبا، حيث احتفلت الجالية الشيعية في اليونان بجوار ميناء بيريوس على شواطئ البحر المتوسط.

وقالت الديلي ميل إن مهرجانات حداد الشيعة على الحسين تستمر لمدة 10 أيام كلها ملطخة بالدماء، بين شباب يضربون أنفسهم بالسلاسل وآخرين يقطعون أجسادهم بالسكاكين الحادة، وتضرب النساء على صدورهن في الشوارع، في اعتقاد أن ذلك يطهرهم من الخطايا.