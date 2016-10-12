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شيعي عراقي يهاجم “أردوغان ” ويعتبر تحرير “الموصل” انتقام وثأر لقتلة الحسين!

12 أكتوبر, 2016 , 20:12 م
شيعي عراقي يهاجم “أردوغان ” ويعتبر تحرير “الموصل” انتقام وثأر لقتلة الحسين!
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صحيفة المرصد: شن قيس الخزعلي، أمين عام تنظيم “عصائب أهل الحق” الشيعي العراقي الذي يشكل أحد القوى المنخرطة ضمن وحدات “الحشد الشعبي” في البلاد، هجوما قاسيا على الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على خلفية معركة الموصل المقبلة، مدافعا عن الحشد الشعبي الذي قال إن انتصاراته سببها “الإمام الحسين”، كما رأى أن تحرير الموصل سيأتي “انتقام وثأر لقتلة الحسين.”

الخزعلي، الذي كان يتحدث من البصرة مساء الثلاثاء دعا إلى الرد على الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ومواقفه حيال الوضع العراقي بالدعوة إلى طرد سفير أنقرة من بغداد وقطع العلاقات التجارية مع تركيا، معتبرا أن ما وصفها بـ”الانتصارات والعزة والكرامة” لقوات الحشد الشعبي “سببها الحسين سلام الله عليه”.

وتوجه الخزعلي إلى أردوغان بالقول: “اعرف من أنت ومن نحن، عندما تقارن نفسك بهذا العراق العظيم بلد علي ابن أبي طالب والحسين، بلد العشائر الأصيلة والحشد الشعبي وفصائل المقاومة والمرجعية الدينية” وفقا للموقع الرسمي لـ”عصائب أهل الحق.”

ورفض الخزعلي اتهامات تركيا للحشد الشعبي بالسعي لإحداث تغيير ديمغرافي في مناطق السنة بالعراق. واعتبر أن الهدف من تأسيس داعش هو “كسر إرادة” الشيعة في العراق، على حد وصفه.

وفي تسجيل آخر مقتضب نشرته قناة “الرافدين” العراقية، يظهر الخزعلي وهو يقول: تحرير الموصل “هو تمهيد لدولة العدل الإلهي”. ورأى أن تحرير المدينة “انتقام وثأر لقتلة الحسين لأن هؤلاء الأحفاد من أولئك الأجداد” وفق زعمه.
CNN



تعليقات ( 23 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 23
    12 أكتوبر, 2016 , 21:41 م

    ......

    علق مكسور الرقبه بمعرف ابن الوطن وشيعي ولي الفخر كيف مايعلق وهو يعمل ويقبض بدوﻻر
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  2. 22
    12 أكتوبر, 2016 , 21:40 م
    عدد التعليقات:1

    برق الحرم

    (((((( مالوام اردوغان يلعب في الثنية ..... العجم تقاسمت ارض العراق بينها )))))
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  3. 21
    12 أكتوبر, 2016 , 21:39 م
    عدد التعليقات:1

    برق الحرم

    (((((( ممثلية بابل عمامتها بيضاء ليس من الشرفاء ......عند ايران والا كان صرفوا للمهاجم عمامة _سوداء )))))
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  4. 20
    12 أكتوبر, 2016 , 21:30 م

    محمد

    ت-3 سؤال سادج ينم عن جهاله
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  5. 19
    12 أكتوبر, 2016 , 21:20 م

    دروجبا

    خنبوقه الاخونجي غريبه ماعلقت الله يكسر رقبتك
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  6. 18
    12 أكتوبر, 2016 , 21:07 م

    جبال سدير

    اسود السنة ينتضرون الاوامر من قادتهم وعلى راسهم خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز ليعيدو الامور الى نصابها في المنطقة وجعل كل عميل يعرف حجمة
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  7. 17
    12 أكتوبر, 2016 , 21:03 م

    صقر الشمال من الخبر

    الا يوجد عاقل عند الروافض دكتور مهندس مدرس عقول مغسوله بكذب وخدع تعداء الدين اخطر امه علي الاسلام الروافض
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  8. 16
    12 أكتوبر, 2016 , 21:01 م

    من حائل

    على أهل السنه في العراق ان يلتفوا حول الريئس رجب اردوغان فيبشروا بالخير والعز ،،
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  9. 15
    12 أكتوبر, 2016 , 20:54 م

    موحد

    يقول العشائر الأصيلة شكله بليد لم يقرأ اقرأ تاريخ القرامطة عندما دخلوا العراق ثم تكلم عن الأصل والفصل.
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  10. 14
    12 أكتوبر, 2016 , 20:51 م
    عدد التعليقات:2077

    توووووونسية

    داعش صناعة إيران حتى يتهمو كل أهل السنة والجماعة بأنهم دواعش ويبيدوهم لعنة الله على الروافض والدواعش ونصر الله اهل السنة والجماعة في العراق وكل بلد
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  11. 13
    12 أكتوبر, 2016 , 20:49 م
    عدد التعليقات:2077

    توووووونسية

    ****عليكم وعلى جهلكم فعلا الجهل مصيبة عظمى أما الموصل والعراق ككل سوف تتحرر من كلاب اريران وعملائها ويبقى أردوغان سيدكم وتاج راسكم
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  12. 12
    12 أكتوبر, 2016 , 20:47 م

    عيصو

    لا حول ولا قوة الا بالله استشهاد الحسين رضي الله عنه مضى عليه مايقارب 1400سنه *** با عقلاء الشيعه كفى فرقة وطائفيه
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  13. 11
    12 أكتوبر, 2016 , 20:42 م

    ظامي اليل

    وش يقول تيس الخزعلي.صدق انه تيس.
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  14. 10
    12 أكتوبر, 2016 , 20:41 م

    شيعي و لي الفخر

    يا رقم 3 و من قال إنه لا يوجد يوم عزاء للامام علي عليه السلام و كذالك للنبي عليه أفضل الصلاة و السلام . لا تتحدث بما لا تفهمه . و اردوغان هذا صديق لاس
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  15. 9
    12 أكتوبر, 2016 , 20:40 م
    عدد التعليقات:2860

    ابن الوطن

    هههههاااااي عز الله ان اردوغان كتم انفاس الدلخ العباطي العفاشي
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  16. 8
    12 أكتوبر, 2016 , 20:38 م

    حرف منصف

    الموصل مافيه الا دواعش اقضو عليهم وأدفنوهم في خنادقهم التي حفروها والباقي مدنيين مسيحيين يخرجون وانتهى اردوغان ليه متظايق
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  17. 7
    12 أكتوبر, 2016 , 20:34 م

    بردقان (نايت شفت)

    الخزعلي طائفي مأجور !.. الا ياجماعة الربع ؛ وراه الجماعة اياها يتوجدون على الحسين ولا يؤبنون مقتل علي بن ابي طالب :)
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  18. 6
    12 أكتوبر, 2016 , 20:34 م

    عبدالعزيز//

    مذهب لا تقرأ فيه غير الكذب والدجل اقنعتهم ايران بكل الخرافات والمحرمات وهم من قتل وسفك الدماء اوهموهم بانهم سيدخلون الجنه فصدقوا المغفلين
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  19. 5
    12 أكتوبر, 2016 , 20:32 م

    دروجبا

    اردوقان تاج على راسك وعلى راس كل مجوسي نصيري اخونجي ****
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  20. 4
    12 أكتوبر, 2016 , 20:30 م

    هذة الحقيقه

    أنتم من خذلتم وبعتم وخنتم الشهيد الإمام الحسين بالكوفه ياشيعة الروافض الخونه
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  21. 3
    12 أكتوبر, 2016 , 20:28 م

    سؤال ؟؟

    لماذا شيعةالرافضة يضعون عزاء للشهيدالحسين ولايضعون يوماً لأستشهاد الإمام علي
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  22. 2
    12 أكتوبر, 2016 , 20:25 م

    حامد كرزاي

    انتبه يا أردوغان من صاروخ القيمر والباجة العابر للقارات..😁😁😁😁
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  23. 1
    12 أكتوبر, 2016 , 20:17 م

    الطائر الأزرق

    اصحوا يا مسلمين اصحوا .. حرب المجوس في العراق وسوريا هي حرب ضد السنة تحديدا لنشر المجوسية واعادة امبراطورية المجوس
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