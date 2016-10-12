بالفيديو: شاهد ردة فعل معلّق ياباني بعد هدف فهد المولد في مرمى الإمارات

صحيفة المرصد: رصد مقطع فيديو تفاعل كبير من أحد المعلقين اليابانيين على هدف فهد المولد الأول في مرمى منتخب الإمارات، في المباراة التي خاضها منتخبنا الوطني في تصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.

وتابع اليابانيون بشغف لقاء منتخبنا الوطني مع نظيره الإمارات، لوقوع منتخب اليابان في نفس المجموعة، وانتهى اللقاء بفوز الأخضر بثلاثية نظيفة، ليتصدر مجموعته بـ 10 نقاط بفارق نقطتين عن المنتخب الأسترالي.