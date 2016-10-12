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بالفيديو: شاهد ردة فعل معلّق ياباني بعد هدف فهد المولد في مرمى الإمارات

12 أكتوبر, 2016 , 20:59 م
بالفيديو: شاهد ردة فعل معلّق ياباني بعد هدف فهد المولد في مرمى الإمارات
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صحيفة المرصد: رصد مقطع فيديو تفاعل كبير من أحد المعلقين اليابانيين على هدف فهد المولد الأول في مرمى منتخب الإمارات، في المباراة التي خاضها منتخبنا الوطني في تصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.

وتابع اليابانيون بشغف لقاء منتخبنا الوطني مع نظيره الإمارات، لوقوع منتخب اليابان في نفس المجموعة، وانتهى اللقاء بفوز الأخضر بثلاثية نظيفة، ليتصدر مجموعته بـ 10 نقاط بفارق نقطتين عن المنتخب الأسترالي.



تعليقات ( 8 )

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  1. 8
    12 أكتوبر, 2016 , 21:50 م

    فهد العرماني

    هدف خرافي يبيض الوجهه
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  2. 7
    12 أكتوبر, 2016 , 21:49 م

    شيهانة💤💧

    ماشاء الله تبارك الله هدف عجيب وخورااافي👏👍
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  3. 6
    12 أكتوبر, 2016 , 21:33 م

    ايوه

    وش الغريب في الامر ما كل المعلقين غجر
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  4. 5
    12 أكتوبر, 2016 , 21:31 م

    زائر

    هدف خرافي عالمي قلب الموازين في 17 دقيقة
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  5. 4
    12 أكتوبر, 2016 , 21:22 م

    لا يتطور المنتخب وفيه مشجعين فقراويين هذي افكارهم مين الي باص ومين الي مرر المنتخب فريق واحد يا وجه الفقر
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  6. 3
    12 أكتوبر, 2016 , 21:20 م

    07

    من اجمل واحلى الاهداف الاسيوية بكل أمانه
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  7. 2
    12 أكتوبر, 2016 , 21:19 م

    عاشق المنتخب

    العالم يحتفي ويتغنى بهدف النمر المونديالي فهد والاعلام المحلي يطبل للسلسال
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  8. 1
    12 أكتوبر, 2016 , 21:07 م

    نصراوي شرقاوي

    كالعادة الزعايقة يشوهون الأهداف الجميلة بسؤالهم الغبي طيب من اللي عطاه الباص بالمقاس
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