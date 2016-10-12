بالفيديو: شاهد ردة فعل معلّق ياباني بعد هدف فهد المولد في مرمى الإمارات

صحيفة المرصد: رصد مقطع فيديو تفاعل كبير من أحد المعلقين اليابانيين على هدف فهد المولد الأول في مرمى منتخب الإمارات، في المباراة التي خاضها منتخبنا الوطني في تصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.
وتابع اليابانيون بشغف لقاء منتخبنا الوطني مع نظيره الإمارات، لوقوع منتخب اليابان في نفس المجموعة، وانتهى اللقاء بفوز الأخضر بثلاثية نظيفة، ليتصدر مجموعته بـ 10 نقاط بفارق نقطتين عن المنتخب الأسترالي.
تعليقات ( 8 )
فهد العرمانيهدف خرافي يبيض الوجهه
شيهانة💤💧ماشاء الله تبارك الله هدف عجيب وخورااافي👏👍
ايوهوش الغريب في الامر ما كل المعلقين غجر
زائرهدف خرافي عالمي قلب الموازين في 17 دقيقة
07من اجمل واحلى الاهداف الاسيوية بكل أمانه
عاشق المنتخبالعالم يحتفي ويتغنى بهدف النمر المونديالي فهد والاعلام المحلي يطبل للسلسال
نصراوي شرقاويكالعادة الزعايقة يشوهون الأهداف الجميلة بسؤالهم الغبي طيب من اللي عطاه الباص بالمقاس