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أمير سعودي : عانينا كثيراً من الإعلام المصري.. لذا سنلتزم الصمت كالكبار ونتجاهله

12 أكتوبر, 2016 , 21:09 م
أمير سعودي : عانينا كثيراً من الإعلام المصري.. لذا سنلتزم الصمت كالكبار ونتجاهله
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صحيفة المرصد:وجه الأمير ، خالد آل سعود، انتقادات  للإعلام المصري بسبب تهجمه المستمر على المملكة العربية السعودية.

وقال آل سعود في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين المصغر “تويتر” : “عانينا كثيراً   وكثيراً من إساءت الإعلام المصري ” الخاص ” على وجه التحديد ، وسنظل مع قيادتنا في لزوم صمت ” الكبار ” بتجاهلها ،،، “.



تعليقات ( 15 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 15
    12 أكتوبر, 2016 , 21:49 م

    سابق

    مثل هذا الاعلام المرتزق الرخيص فقد مصداقية واحترامة يعاني من أزمة اخلاقية ومهنية ويعيش مرحلة احتضار ومن الحكمة بمكان تجاهله وتسفيهه
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  2. 14
    12 أكتوبر, 2016 , 21:33 م

    متأمل

    الصمت والتجاهل والتغاضي سمة الكبار والعقلاء والحكماء ،كما أرجو من جميع الصحفيين لدينا التقيد بهذه الحكمة ،وعندها سترون ردة الفعل المتعقلة والله الموفق
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  3. 13
    12 أكتوبر, 2016 , 21:33 م

    العمده

    ليس بجديد هجوم الاعلام المصرى علينا منذ الستينات الميلادية وهذا ديدنهم وزعيم اعلامهم الحاقد الحاسد قالب الحقائق سيئ الذكر المذيع (احمد سعيد)
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  4. 12
    12 أكتوبر, 2016 , 21:30 م

    إستشاري صح

    المشكلة ليست في الشعب المصري فهم إخوة ودولة شقيقة وهامة ، لكن المشكلة في العصابة الحاكمة المنقلبة المراوغة والتي تضحك علينا عيانا بيان .
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  5. 11
    12 أكتوبر, 2016 , 21:28 م

    الخليجي

    مثل هذا الإعلام لا يأبه به الناس فهو يمثل أخلاق ومستوى القائمين عليه، واليوم السابع تمثل خير مثال لمثل هذه النوعية فهي دأبت على مهاجمة المملكة منذ أمد
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  6. 10
    12 أكتوبر, 2016 , 21:23 م

    خليف

    فخامته .. اثبت بالدليل القاطع خيانته لنا .. بل اؤكد لك انها الد العدى .. ولاتحتاج ياسمو الامير ان اذكرك بالمثل ان اكرمت الكريم ملكته وان اكرمت ... الخ
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  7. 9
    12 أكتوبر, 2016 , 21:21 م

    إستشاري صح

    الآن وقت قول الحق الرئيس الحالي مدجن إنقلابي وسيثور الشعب المصري عليه قريبا فلنكن مع الحق وستصلح الأمور .
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  8. 8
    12 أكتوبر, 2016 , 21:20 م

    الطائر الأزرق

    مافيه إعلام مصري خاص. الإعلام المصري كله تابع للسيسي ويمشي بتعليماته وكله ابتزااااز لمزيد من الرز ولكن خسئو وخابو
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  9. 7
    12 أكتوبر, 2016 , 21:20 م

    كلمة حق

    يبغالهم ٩٠مليون كيس رز شهريا اما الدين حدث ولا حرج ساعه كدا وساعه كدا والانتماء للي يدفع اكثر والساعه ب٥ جنيه والحسابه بتحسب
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  10. 6
    12 أكتوبر, 2016 , 21:20 م
    عدد التعليقات:1

    الديدحان

    انكشفت جميع الاوراق . وقفو اعطائهم الرز والفراخ والفول . انتهى
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  11. 5
    12 أكتوبر, 2016 , 21:18 م

    خليف

    السؤال هنا الي متى نصبر .. انا اؤمن باللحمه العربيه .. وعدم بث الفرقه بين الشعوب العربيه .. ولكن بلغ السيل الزبى
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  12. 4
    12 أكتوبر, 2016 , 21:16 م

    خليف

    صدقت ياسمو الامير ... انهم زبانية واعلام السامري ..
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  13. 3
    12 أكتوبر, 2016 , 21:15 م

    07

    نعم فالقافلة تسير والكلاب تنبح
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  14. 2
    12 أكتوبر, 2016 , 21:14 م

    مجرة التبانة

    اعلام مصر الخاص مافيه خاص كله موجه واعلام ايران واليمن التابع لعفاش والحوثي وسوريا والعراق الشيعي ابواق غبية واذماب لاعداء الامة اغبياء ومرتزقة.
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  15. 1
    12 أكتوبر, 2016 , 21:13 م

    إستشاري صح

    كنت عارف نهاية السيناريو بس ما أحد سمعني لا ولم أسلم من لوم الليبراليين .
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