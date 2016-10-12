أمير سعودي : عانينا كثيراً من الإعلام المصري.. لذا سنلتزم الصمت كالكبار ونتجاهله

صحيفة المرصد:وجه الأمير ، خالد آل سعود، انتقادات للإعلام المصري بسبب تهجمه المستمر على المملكة العربية السعودية.

وقال آل سعود في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين المصغر “تويتر” : “عانينا كثيراً وكثيراً من إساءت الإعلام المصري ” الخاص ” على وجه التحديد ، وسنظل مع قيادتنا في لزوم صمت ” الكبار ” بتجاهلها ،،، “.