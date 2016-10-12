أمير سعودي : عانينا كثيراً من الإعلام المصري.. لذا سنلتزم الصمت كالكبار ونتجاهله

صحيفة المرصد:وجه الأمير ، خالد آل سعود، انتقادات للإعلام المصري بسبب تهجمه المستمر على المملكة العربية السعودية.
وقال آل سعود في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين المصغر “تويتر” : “عانينا كثيراً وكثيراً من إساءت الإعلام المصري ” الخاص ” على وجه التحديد ، وسنظل مع قيادتنا في لزوم صمت ” الكبار ” بتجاهلها ،،، “.
عانينا كثيراً – وكثيراً – من إساءت الإعلام المصري " الخاص " على وجه التحديد ، وسنظل مع قيادتنا في لزوم صمت " الكبار " بتجاهلها ،،، .
— د. خالد آل سعود (@dr_khalidalsaud) October 11, 2016
تعليقات ( 15 )
سابقمثل هذا الاعلام المرتزق الرخيص فقد مصداقية واحترامة يعاني من أزمة اخلاقية ومهنية ويعيش مرحلة احتضار ومن الحكمة بمكان تجاهله وتسفيهه
متأملالصمت والتجاهل والتغاضي سمة الكبار والعقلاء والحكماء ،كما أرجو من جميع الصحفيين لدينا التقيد بهذه الحكمة ،وعندها سترون ردة الفعل المتعقلة والله الموفق
العمدهليس بجديد هجوم الاعلام المصرى علينا منذ الستينات الميلادية وهذا ديدنهم وزعيم اعلامهم الحاقد الحاسد قالب الحقائق سيئ الذكر المذيع (احمد سعيد)
إستشاري صحالمشكلة ليست في الشعب المصري فهم إخوة ودولة شقيقة وهامة ، لكن المشكلة في العصابة الحاكمة المنقلبة المراوغة والتي تضحك علينا عيانا بيان .
الخليجيمثل هذا الإعلام لا يأبه به الناس فهو يمثل أخلاق ومستوى القائمين عليه، واليوم السابع تمثل خير مثال لمثل هذه النوعية فهي دأبت على مهاجمة المملكة منذ أمد
خليففخامته .. اثبت بالدليل القاطع خيانته لنا .. بل اؤكد لك انها الد العدى .. ولاتحتاج ياسمو الامير ان اذكرك بالمثل ان اكرمت الكريم ملكته وان اكرمت ... الخ
إستشاري صحالآن وقت قول الحق الرئيس الحالي مدجن إنقلابي وسيثور الشعب المصري عليه قريبا فلنكن مع الحق وستصلح الأمور .
الطائر الأزرقمافيه إعلام مصري خاص. الإعلام المصري كله تابع للسيسي ويمشي بتعليماته وكله ابتزااااز لمزيد من الرز ولكن خسئو وخابو
كلمة حقيبغالهم ٩٠مليون كيس رز شهريا اما الدين حدث ولا حرج ساعه كدا وساعه كدا والانتماء للي يدفع اكثر والساعه ب٥ جنيه والحسابه بتحسب
عدد التعليقات:1
الديدحانانكشفت جميع الاوراق . وقفو اعطائهم الرز والفراخ والفول . انتهى
خليفالسؤال هنا الي متى نصبر .. انا اؤمن باللحمه العربيه .. وعدم بث الفرقه بين الشعوب العربيه .. ولكن بلغ السيل الزبى
خليفصدقت ياسمو الامير ... انهم زبانية واعلام السامري ..
07نعم فالقافلة تسير والكلاب تنبح
مجرة التبانةاعلام مصر الخاص مافيه خاص كله موجه واعلام ايران واليمن التابع لعفاش والحوثي وسوريا والعراق الشيعي ابواق غبية واذماب لاعداء الامة اغبياء ومرتزقة.
إستشاري صحكنت عارف نهاية السيناريو بس ما أحد سمعني لا ولم أسلم من لوم الليبراليين .