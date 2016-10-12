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دبلوماسي جزائري سابق: توجه أحمد قطان للرياض يؤكد خطورة الأزمة !

12 أكتوبر, 2016 , 21:33 م
دبلوماسي جزائري سابق: توجه أحمد قطان للرياض يؤكد خطورة الأزمة !
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صحيفة المرصد:قال الدبلوماسي الجزائري السابق، محمد العربي زيتوت، إن توجه سفير السعودية لدى مصر، أحمد قطان إلى الرياض، اليوم، يؤكد خطورة الأزمة بين البلدين.

وأضاف “العربي” في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر “: “سفير السعودية لدى القاهرة غادر إلى الرياض، في العرف الدبلوماسي هذا يعني أن العلاقات قد بلغت درجة عالية من التوتر، وهي خلافات غير مسبوقة”.



تعليقات ( 3 )

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  1. 3
    12 أكتوبر, 2016 , 21:50 م

    كلمة حق

    قلناها من زمان المصري ما ينغزا به الفلوس امه وابوه وكل شى غيرها لا تدور ورآه خير ولا منفعه ولا فزعه يبيعك في اقرب لفه كلهم كذا لا اخواني ولا غيره
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  2. 2
    12 أكتوبر, 2016 , 21:41 م

    ترامب

    اللي تشريه بالرز يبيعك بالفول !
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  3. 1
    12 أكتوبر, 2016 , 21:38 م

    محب الهيئة

    حيجوك يابيه دحنا ودحنا وانت وانتم دي السعودية دي مهبط الوحي دي مصر اخس الدنيا.
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