دبلوماسي جزائري سابق: توجه أحمد قطان للرياض يؤكد خطورة الأزمة !

صحيفة المرصد:قال الدبلوماسي الجزائري السابق، محمد العربي زيتوت، إن توجه سفير السعودية لدى مصر، أحمد قطان إلى الرياض، اليوم، يؤكد خطورة الأزمة بين البلدين.

وأضاف “العربي” في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر “: “سفير السعودية لدى القاهرة غادر إلى الرياض، في العرف الدبلوماسي هذا يعني أن العلاقات قد بلغت درجة عالية من التوتر، وهي خلافات غير مسبوقة”.