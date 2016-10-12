بالصور : انطلاق تمرين تعايش ( الاستكشاف 2016 م ) بين القوات الخاصة السعودية و القوات الخاصة الصينية

صحيفة المرصد-واس: انطلقت اليوم فعاليات تمرين تعايش ( الاستكشاف 2016 م ) بين وحدات من القوات الخاصة بالقوات البرية الملكية السعودية مع الجيش الصيني وذلك في مدينة (تنشغدو ) بجمهورية الصين الشعبية .

وبدأت مراسم الحفل برفع علم الدولتين معلنين افتتاح التمرين , تلى ذلك كلمة ألقاها قائد المهمة المقدم وليد الطلحي , مقدماً شكره للأصدقاء في جمهورية الصين الشعبية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة , مؤكداً أن الرابط بين البلدين رابط أخوة وصداقة وتاريخ كبير ومستمر في التعاون على جميع الأصعدة , مبدياً فخره في المشاركة بهذا التمرين الذي يعكس العلاقة المتينة بين البلدين الصديقين .

وأشار المقدم الطلحي إلى أن الهدف من التمرين هو تبادل الخبرات بين الطرفين في المجالات التخصصية بالقوات الخاصة كما يأتي في إطار التعاون العسكري بين البلدين الصديقين وإمتداداً للعلاقة القوية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية .

بعد ذلك بدأت فعاليات التمرين بين القوتين .