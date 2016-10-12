في ثاني حادث من نوعه .. الحوثيون يطلقون صواريخ على مدمرة أمريكية

صحيفة المرصد-رويترز : قال مسؤولون أمريكيون إن مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية استهدفت اليوم الاربعاء في هجوم صاروخي فاشل من أراض في اليمن يسيطر عليها المتمردون الحوثيون المتحالفون مع إيران في ثاني حادث من نوعه خلال الأيام الأربعة الماضية.

و أضاف المسؤولون الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم أن المدمرة يو إس إس ماسون أطلقت وابلا من أسلحتها الدفاعية ردا على الصواريخ التي لم يصب أي منها المدمرة أو يلحق بها أي أضرار بينما كانت تعمل شمالي مضيق باب المندب.