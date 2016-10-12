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في ثاني حادث من نوعه .. الحوثيون يطلقون صواريخ على مدمرة أمريكية

12 أكتوبر, 2016 , 21:59 م
في ثاني حادث من نوعه .. الحوثيون يطلقون صواريخ على مدمرة أمريكية
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صحيفة المرصد-رويترز : قال مسؤولون أمريكيون إن مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية استهدفت اليوم الاربعاء في هجوم صاروخي فاشل من أراض في اليمن يسيطر عليها المتمردون الحوثيون المتحالفون مع إيران في ثاني حادث من نوعه خلال الأيام الأربعة الماضية.
و أضاف المسؤولون الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم أن المدمرة يو إس إس ماسون أطلقت وابلا من أسلحتها الدفاعية ردا على الصواريخ التي لم يصب أي منها المدمرة أو يلحق بها أي أضرار بينما كانت تعمل شمالي مضيق باب المندب.



تعليقات ( 32 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 32
    12 أكتوبر, 2016 , 23:49 م

    ايران مجوسيه وداعش خوارج ليس لهم علاقه بالاسلام

    مدري وش اللعبه اللي يخططون لها عملاء ايران والامريكان بلادنا تحارب من كل الجهات الله اضرب الظالمين بالظالمين واخرج بلادنا حكومه وشعب بينهم سالمين
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  2. 31
    12 أكتوبر, 2016 , 23:45 م

    فضيحة لامريكا

    ويدلل التواطيء بين ايران وامريكا .. والا لماذا لم ترد على هذا الهجوم وتسحقهم
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  3. 30
    12 أكتوبر, 2016 , 23:31 م

    صلوح

    كفوا ابو يمن والله منتب بسيط
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  4. 29
    12 أكتوبر, 2016 , 23:26 م

    07

    ياكريم يمكرون وانت خير الماكرين اللهم امكر بهم يارب اللهم انهم ارادوا تفريق الامة وتمزيق المسلمين في الارض اللهم اجعل تدبيرهم دمار عليهم يا جبار
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  5. 28
    12 أكتوبر, 2016 , 23:25 م

    مصلح

    النمل اذا أراد زواله انبتله ريش وهذا هو حال الحوثين يريدون ضرب العالم اجمع لكن انتظروا وسوف ترون
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  6. 27
    12 أكتوبر, 2016 , 23:24 م

    ناقد مش حاقد

    امريكا والحوثيين للاسف سمنة على عسل وهذا ما اربك خطط التحالف العربي ! (؛
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  7. 26
    12 أكتوبر, 2016 , 23:23 م

    ..

    اللهم انصر امريكا على الحوثيين
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  8. 25
    12 أكتوبر, 2016 , 23:10 م

    شايم

    اللهم اضرب الضالمين بالضالمين ياقوي ياعزيز ا
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  9. 24
    12 أكتوبر, 2016 , 23:07 م

    أحمد آل محيا

    هذي خطه قذره من أمريكا وإيران عشان أمريكا تتدخل وتمد الحوثيين بالسلاح فعلى قوات التحالف أخذ الحذر ومراقبة السفن الأمريكيه جيدا
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  10. 23
    12 أكتوبر, 2016 , 23:06 م

    عموري

    تمثيلية مسبقة التأليف والابطال والاخراج
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  11. 22
    12 أكتوبر, 2016 , 23:06 م

    سداح

    مسرحية بين الخونة
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  12. 21
    12 أكتوبر, 2016 , 22:50 م
    عدد التعليقات:5590

    الرحااال

    ايش عرف الحوثي ان هي تابعه ل امريكا ولا غير امريكا..مخزن القات ولا يدري وين هو يرمي
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  13. 20
    12 أكتوبر, 2016 , 22:49 م

    هههههههههه

    منه ياعهود بعدك لا يكون أبو خشم راع الضبان الملقوف ههههههه
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  14. 19
    12 أكتوبر, 2016 , 22:49 م

    معلم متقاعد

    رد 3 السفن الإيرانية لم تهاجم السفن الأمريكية أبدا حتى عندما أسقط الأمريكيون طائرة ركاب مدنية إيرانية أثناء أزمة الخليج أما اليوم فهم حلفاء
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  15. 18
    12 أكتوبر, 2016 , 22:46 م

    معلم متقاعد

    لماذا كل التحرشات الإيرانية بالسفن الأمريكية تأتي سليمة حتى لو صعدوا على ظهر السفينة وأخذوا الجنود الأمريكيين أسرى؟ لأنها مسرحية وكذلك قذائف الحوثي
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  16. 17
    12 أكتوبر, 2016 , 22:42 م

    متأمل

    يكاد المريب ان يفضح نفسه .. لا يكون هذه المدمرة هي من تمد الحوثيين بالصواريخ عشان تبيع الباتريوت . والإستهداف لإبعاد التهمة والتشتيت .. اكاد أشك ..!!
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  17. 16
    12 أكتوبر, 2016 , 22:38 م

    💎⭐️عهود⭐️💎

    بعدي
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  18. 15
    12 أكتوبر, 2016 , 22:25 م

    مع الخيل

    الحوثيون يبغون امريكا تضربهم من اجل تضمن ان الشارع اليمني سوف يقف معهم بجميع طوائفه
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  19. 14
    12 أكتوبر, 2016 , 22:22 م

    تعليق 3 كذبت متى

    احتلت ايران السواحل في مياه البحر الأحمر )))) بسم الله عليك الظاهر الفوبيا الإيرانية مازعه قلبك مزع
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  20. 13
    12 أكتوبر, 2016 , 22:18 م

    وهابي سابق

    امريكا , مالجرح ميت ايلام , بوتين لعب بها كيفما شاء وها هو يتدخل ليفرض على الامريكان رئيسهم المقبل . اهانة ليس بعدها اهانة .
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  21. 12
    12 أكتوبر, 2016 , 22:12 م

    اتمنى ان نكون حذرين

    أمريكا لم تنجح في سوريا فأخذة تخرج لنا بهذي الاستهدافان من الأسبوع الماضي . أمريكا كلما راءت ان الازمة اليمنية قاربت على الحل خرجت لنا بحاجه جديده
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  22. 11
    12 أكتوبر, 2016 , 22:09 م

    مسمار

    ههههههه اوباما ضيع امريكا وخلاها ملطشه للحوثي ام ان امريكا كانت فزاعه فقط وطلعت شعر باط ماعليها رباط
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  23. 10
    12 أكتوبر, 2016 , 22:08 م

    حسبي الله على الي كان السبب

    امين
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  24. 9
    12 أكتوبر, 2016 , 22:05 م

    حامد كرزاي

    الله يعطيه العافية من قام بذلك..لانكم 🐷🐖 جبناء يا امريكان..
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  25. 8
    12 أكتوبر, 2016 , 22:05 م

    مزاجي رايق ⭐🌟⭐

    الحوثيون يصطادون في الماء العكر اللهم اهلكهم هم وعفاش ومن تحالف معهم وانصر حنودنا واحفظم واحفظ حدودنا من عبثهم ومكرهم وزيفهم
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  26. 7
    12 أكتوبر, 2016 , 22:05 م
    عدد التعليقات:656

    كاشفهم وكافشهم

    فلم امريكي على الطريقة الهنديه :)
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  27. 6
    12 أكتوبر, 2016 , 22:04 م

    عبدالعزيز//

    سيبدا الاشتعال حينما تضرب مدمره امريكيه في البحر وهذه كلها محاولات ايرانيه لاشغال العالم بعد ان افشلت السعوديه كل ملفاتها باليمن وغيرها
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  28. 5
    12 أكتوبر, 2016 , 22:03 م

    ابو فارس

    حركة امريكية للدخول لليمن وتهريب السلاح للحوثيين
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  29. 4
    12 أكتوبر, 2016 , 22:03 م

    محب الهيئة

    هذا مخطط أمريكي وإلا لما سكتت في السابق تصور لو تم استهدافها من الأراضي السعودية كيف يكون الرد الفوري لكن الحوثي بنسبة لهم الآن البنت المدلله تضرب برا
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  30. 3
    12 أكتوبر, 2016 , 22:02 م
    عدد التعليقات:11459

    برق الحرم

    ((( اعتادت ايران ..... مهاجمة السفن الحربية الامريكية .... في مياه الخليج ..... وهاهي تكرر مهاجمت عبر السواحل التي احتلتها في مياه البحر الاحمر )))))
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  31. 2
    12 أكتوبر, 2016 , 22:01 م

    اعلامنا سيء بامتياز استهدف الحوثي المشاعر المقدسة ومدن سعودية وعطل شعائر الله ونحن نغازل العالم باخبار سطحية استهداف مكه يفترض يكون حديث العالم
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  32. 1
    12 أكتوبر, 2016 , 22:01 م

    اعلامنا سيء بامتياز استهدف الحوثي المشاعر المقدسة ومدن سعودية وعطل شعائر الله ونحن نغازل العالم باخبار سطحية استهداف مكه يفترض يكون حديث العالم
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