صحيفة المرصد-رويترز : قال مسؤولون أمريكيون إن مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية استهدفت اليوم الاربعاء في هجوم صاروخي فاشل من أراض في اليمن يسيطر عليها المتمردون الحوثيون المتحالفون مع إيران في ثاني حادث من نوعه خلال الأيام الأربعة الماضية.
و أضاف المسؤولون الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم أن المدمرة يو إس إس ماسون أطلقت وابلا من أسلحتها الدفاعية ردا على الصواريخ التي لم يصب أي منها المدمرة أو يلحق بها أي أضرار بينما كانت تعمل شمالي مضيق باب المندب.
في ثاني حادث من نوعه .. الحوثيون يطلقون صواريخ على مدمرة أمريكية
صحيفة المرصد-رويترز : قال مسؤولون أمريكيون إن مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية استهدفت اليوم الاربعاء في هجوم صاروخي فاشل من أراض في اليمن يسيطر عليها المتمردون الحوثيون المتحالفون مع إيران في ثاني حادث من نوعه خلال الأيام الأربعة الماضية.
تعليقات ( 32 )
ايران مجوسيه وداعش خوارج ليس لهم علاقه بالاسلاممدري وش اللعبه اللي يخططون لها عملاء ايران والامريكان بلادنا تحارب من كل الجهات الله اضرب الظالمين بالظالمين واخرج بلادنا حكومه وشعب بينهم سالمين
فضيحة لامريكاويدلل التواطيء بين ايران وامريكا .. والا لماذا لم ترد على هذا الهجوم وتسحقهم
صلوحكفوا ابو يمن والله منتب بسيط
07ياكريم يمكرون وانت خير الماكرين اللهم امكر بهم يارب اللهم انهم ارادوا تفريق الامة وتمزيق المسلمين في الارض اللهم اجعل تدبيرهم دمار عليهم يا جبار
مصلحالنمل اذا أراد زواله انبتله ريش وهذا هو حال الحوثين يريدون ضرب العالم اجمع لكن انتظروا وسوف ترون
ناقد مش حاقدامريكا والحوثيين للاسف سمنة على عسل وهذا ما اربك خطط التحالف العربي ! (؛
..اللهم انصر امريكا على الحوثيين
شايماللهم اضرب الضالمين بالضالمين ياقوي ياعزيز ا
أحمد آل محياهذي خطه قذره من أمريكا وإيران عشان أمريكا تتدخل وتمد الحوثيين بالسلاح فعلى قوات التحالف أخذ الحذر ومراقبة السفن الأمريكيه جيدا
عموريتمثيلية مسبقة التأليف والابطال والاخراج
سداحمسرحية بين الخونة
عدد التعليقات:5590
الرحااالايش عرف الحوثي ان هي تابعه ل امريكا ولا غير امريكا..مخزن القات ولا يدري وين هو يرمي
ههههههههههمنه ياعهود بعدك لا يكون أبو خشم راع الضبان الملقوف ههههههه
معلم متقاعدرد 3 السفن الإيرانية لم تهاجم السفن الأمريكية أبدا حتى عندما أسقط الأمريكيون طائرة ركاب مدنية إيرانية أثناء أزمة الخليج أما اليوم فهم حلفاء
معلم متقاعدلماذا كل التحرشات الإيرانية بالسفن الأمريكية تأتي سليمة حتى لو صعدوا على ظهر السفينة وأخذوا الجنود الأمريكيين أسرى؟ لأنها مسرحية وكذلك قذائف الحوثي
متأمليكاد المريب ان يفضح نفسه .. لا يكون هذه المدمرة هي من تمد الحوثيين بالصواريخ عشان تبيع الباتريوت . والإستهداف لإبعاد التهمة والتشتيت .. اكاد أشك ..!!
💎⭐️عهود⭐️💎بعدي
مع الخيلالحوثيون يبغون امريكا تضربهم من اجل تضمن ان الشارع اليمني سوف يقف معهم بجميع طوائفه
تعليق 3 كذبت متىاحتلت ايران السواحل في مياه البحر الأحمر )))) بسم الله عليك الظاهر الفوبيا الإيرانية مازعه قلبك مزع
وهابي سابقامريكا , مالجرح ميت ايلام , بوتين لعب بها كيفما شاء وها هو يتدخل ليفرض على الامريكان رئيسهم المقبل . اهانة ليس بعدها اهانة .
اتمنى ان نكون حذرينأمريكا لم تنجح في سوريا فأخذة تخرج لنا بهذي الاستهدافان من الأسبوع الماضي . أمريكا كلما راءت ان الازمة اليمنية قاربت على الحل خرجت لنا بحاجه جديده
مسمارههههههه اوباما ضيع امريكا وخلاها ملطشه للحوثي ام ان امريكا كانت فزاعه فقط وطلعت شعر باط ماعليها رباط
حسبي الله على الي كان السببامين
حامد كرزايالله يعطيه العافية من قام بذلك..لانكم 🐷🐖 جبناء يا امريكان..
مزاجي رايق ⭐🌟⭐الحوثيون يصطادون في الماء العكر اللهم اهلكهم هم وعفاش ومن تحالف معهم وانصر حنودنا واحفظم واحفظ حدودنا من عبثهم ومكرهم وزيفهم
عدد التعليقات:656
كاشفهم وكافشهمفلم امريكي على الطريقة الهنديه :)
عبدالعزيز//سيبدا الاشتعال حينما تضرب مدمره امريكيه في البحر وهذه كلها محاولات ايرانيه لاشغال العالم بعد ان افشلت السعوديه كل ملفاتها باليمن وغيرها
ابو فارسحركة امريكية للدخول لليمن وتهريب السلاح للحوثيين
محب الهيئةهذا مخطط أمريكي وإلا لما سكتت في السابق تصور لو تم استهدافها من الأراضي السعودية كيف يكون الرد الفوري لكن الحوثي بنسبة لهم الآن البنت المدلله تضرب برا
عدد التعليقات:11459
برق الحرم((( اعتادت ايران ..... مهاجمة السفن الحربية الامريكية .... في مياه الخليج ..... وهاهي تكرر مهاجمت عبر السواحل التي احتلتها في مياه البحر الاحمر )))))