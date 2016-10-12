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ارتفاع تاريخي للريال السعودي أمام الجنيه في السوق السوداء المصرية

12 أكتوبر, 2016 , 22:09 م
ارتفاع تاريخي للريال السعودي أمام الجنيه في السوق السوداء المصرية
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صحيفة المرصد: ارتفع الريـال السعودى بالسوق السوداء خلال تعاملات اليوم الأربعاء نحو 370 قرشا للبيع ، 4 جنيهات للشراء وهو أعلى سعر للعملة السعودية على مر التاريخ.
جاء ذلك في الوقت الذي استقر فيه الريـال بالبنوك عند 227 قرشا وفقا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري.وقال أحد المتعاملين إن الريـال السعودي ارتفع بالسوق السوداء بالتزامن مع ارتفاع الورقة الخضراء «الدولار» وصعوده إلى مستوى قياسى مسجلا نحو 15 جنيها، مشيرا إلى أن جميع العملات العربية والأجنبية ارتفعت بصورة كبيرة اليوم بالسوق الموازية.



تعليقات ( 14 )

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  1. 14
    12 أكتوبر, 2016 , 23:44 م

    العاصي

    بعض التعليقات تشمت في الناس حسبي ياالله عليكم دعوو الخلق للخالق حمدو الله على نعمه الذي حنا فيها الله لايغير علينا ويحفظ ولاة امرنا
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  2. 13
    12 أكتوبر, 2016 , 23:32 م

    حكومة الانقلاب خربت علاقتها بالدول التي دعمتها وتنكرت لها وخرجت عن الأمة الإسلامية والعربية والنتيجة أن مصر تسير إلى المجهول بقرارات فرعونية .
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  3. 12
    12 أكتوبر, 2016 , 23:32 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    مافهمت يعني في صالحنا □الحمدلله إذا في صالحنا💸□■خ ن
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  4. 11
    12 أكتوبر, 2016 , 23:22 م

    07

    اللهم زد وبارك واخلف على المصريين في حكومة السيسي الوسخ
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  5. 10
    12 أكتوبر, 2016 , 23:02 م

    طير شلوى

    اخو زنيفر مدري فنيطل ايّام السبعينات كان الجنيه ٥ ريال سعودي احمد ربك على العافيه
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  6. 9
    12 أكتوبر, 2016 , 23:00 م

    طير شلوى

    نطلب من الله العفو والعافيه وان يديم علينا وعلى الشعوب الاخرى نعمة الأمان والأمان، وأقول للي يتشمتون على اخواننا المصريين ترا الدنيا دواره اطلب الستر
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  7. 8
    12 أكتوبر, 2016 , 22:53 م

    كلمة حق

    البركه في سياسه سي السيسي باع العروبه على شان السياحه الروسيه الله يذكر ايام حسني بالخير لن يمر على مصر رءيس مثله السيسي ماتدري ويش يبغى رز على طول
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  8. 7
    12 أكتوبر, 2016 , 22:38 م

    خليجي

    في ديسمبر الدولار فوق30جنية
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  9. 6
    12 أكتوبر, 2016 , 22:38 م

    تصحيح

    لايازنيفر . أنت فاهم غلط . الجنيه كان في السبعينات بـــ 6 و 5 و 4 ونزل لــ 3 و 2 و1 ريال ... وأنا كنت أصرفه في ذلك الوقت عام 78 م الجنيه بــ 4 ريال
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  10. 5
    12 أكتوبر, 2016 , 22:25 م

    اخو زنيفر

    ذكرني بالسبعينيات يوم كان الريال بخمسه جنيه،، يعني كان 1000 بي 5 الاف جنيه يعيشك شهر ملك
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  11. 4
    12 أكتوبر, 2016 , 22:22 م
    عدد التعليقات:255

    الديدحان

    قريبا الريال السعودي ٧ جنيه مصري . تذكرو تعليقي . حكومه مصريه خازوقه .باعو ضميرهم للروس والسبب عشان السياحه الروسيه في شرم الشيخ . في امان الله
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  12. 3
    12 أكتوبر, 2016 , 22:13 م

    الهلا هبا يولاد

    اللهم زِد وبارك اول مايوصل 5 بطق لي بيت هناك بلا قرض سكني بلا بطيخ
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  13. 2
    12 أكتوبر, 2016 , 22:12 م

    الهلا هبا يولاد

    اللهم زِد وبارك اول مايوصل 5 بطق لي بيت هناك بلا قرض سكني بلا بطيخ
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  14. 1
    12 أكتوبر, 2016 , 22:11 م

    الهمداني

    المهم يرتفع امام الدولار
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