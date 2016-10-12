ارتفاع تاريخي للريال السعودي أمام الجنيه في السوق السوداء المصرية

صحيفة المرصد: ارتفع الريـال السعودى بالسوق السوداء خلال تعاملات اليوم الأربعاء نحو 370 قرشا للبيع ، 4 جنيهات للشراء وهو أعلى سعر للعملة السعودية على مر التاريخ.

جاء ذلك في الوقت الذي استقر فيه الريـال بالبنوك عند 227 قرشا وفقا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري.وقال أحد المتعاملين إن الريـال السعودي ارتفع بالسوق السوداء بالتزامن مع ارتفاع الورقة الخضراء «الدولار» وصعوده إلى مستوى قياسى مسجلا نحو 15 جنيها، مشيرا إلى أن جميع العملات العربية والأجنبية ارتفعت بصورة كبيرة اليوم بالسوق الموازية.