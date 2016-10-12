صحيفة المرصد: ارتفع الريـال السعودى بالسوق السوداء خلال تعاملات اليوم الأربعاء نحو 370 قرشا للبيع ، 4 جنيهات للشراء وهو أعلى سعر للعملة السعودية على مر التاريخ.
جاء ذلك في الوقت الذي استقر فيه الريـال بالبنوك عند 227 قرشا وفقا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري.وقال أحد المتعاملين إن الريـال السعودي ارتفع بالسوق السوداء بالتزامن مع ارتفاع الورقة الخضراء «الدولار» وصعوده إلى مستوى قياسى مسجلا نحو 15 جنيها، مشيرا إلى أن جميع العملات العربية والأجنبية ارتفعت بصورة كبيرة اليوم بالسوق الموازية.
ارتفاع تاريخي للريال السعودي أمام الجنيه في السوق السوداء المصرية
صحيفة المرصد: ارتفع الريـال السعودى بالسوق السوداء خلال تعاملات اليوم الأربعاء نحو 370 قرشا للبيع ، 4 جنيهات للشراء وهو أعلى سعر للعملة السعودية على مر التاريخ.
تعليقات ( 14 )
العاصيبعض التعليقات تشمت في الناس حسبي ياالله عليكم دعوو الخلق للخالق حمدو الله على نعمه الذي حنا فيها الله لايغير علينا ويحفظ ولاة امرنا
↩🌟ريما Rima 🌟↩مافهمت يعني في صالحنا □الحمدلله إذا في صالحنا💸□■خ ن
07اللهم زد وبارك واخلف على المصريين في حكومة السيسي الوسخ
طير شلوىاخو زنيفر مدري فنيطل ايّام السبعينات كان الجنيه ٥ ريال سعودي احمد ربك على العافيه
طير شلوىنطلب من الله العفو والعافيه وان يديم علينا وعلى الشعوب الاخرى نعمة الأمان والأمان، وأقول للي يتشمتون على اخواننا المصريين ترا الدنيا دواره اطلب الستر
كلمة حقالبركه في سياسه سي السيسي باع العروبه على شان السياحه الروسيه الله يذكر ايام حسني بالخير لن يمر على مصر رءيس مثله السيسي ماتدري ويش يبغى رز على طول
خليجيفي ديسمبر الدولار فوق30جنية
تصحيحلايازنيفر . أنت فاهم غلط . الجنيه كان في السبعينات بـــ 6 و 5 و 4 ونزل لــ 3 و 2 و1 ريال ... وأنا كنت أصرفه في ذلك الوقت عام 78 م الجنيه بــ 4 ريال
اخو زنيفرذكرني بالسبعينيات يوم كان الريال بخمسه جنيه،، يعني كان 1000 بي 5 الاف جنيه يعيشك شهر ملك
عدد التعليقات:255
الديدحانقريبا الريال السعودي ٧ جنيه مصري . تذكرو تعليقي . حكومه مصريه خازوقه .باعو ضميرهم للروس والسبب عشان السياحه الروسيه في شرم الشيخ . في امان الله
الهلا هبا يولاداللهم زِد وبارك اول مايوصل 5 بطق لي بيت هناك بلا قرض سكني بلا بطيخ
الهلا هبا يولاداللهم زِد وبارك اول مايوصل 5 بطق لي بيت هناك بلا قرض سكني بلا بطيخ
الهمدانيالمهم يرتفع امام الدولار