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فيديو: العريفي يوثِق كيف إبلاغ طلاب “الطب”أهل الميت بوفاته‎

12 أكتوبر, 2016 , 22:16 م
فيديو: العريفي يوثِق كيف إبلاغ طلاب “الطب”أهل الميت بوفاته‎
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صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف للشيخ الدكتور محمد العريفي مع طلاب كلية الطب وهو يوثق طريقتهم في إبلاغ أهل الميت بوفاته‎ ، حسب الطريقة الشرعية ، وألا يفزع أهل المتوفي .

حيث أوضح الفيديو العريفي يشارك طلابا من طب الطوارئ، وهم يطبقون على بعضهم طريقة كل طبيب لإخبار أهل المريض بوفاته .

كما أشاد العريفي بأفضل طريقة على حسب رأيه وهي : “إن الله أخذ أمانته والأعمار بيد الله”.



تعليقات ( 16 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 16
    12 أكتوبر, 2016 , 23:44 م

    ضمير الناس

    بشرو ولاتنفروموت موت موت موت موت موت نبي اغاني نبي موسيقى نبي فرح***وش هالعالم هم يحسون وياكلون ويحبون ووومثل الخلق ***دددددددددددددددددددددددددد
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  2. 15
    12 أكتوبر, 2016 , 23:35 م

    ضمير الناس

    دكاترة كلام شبعنانبي دكاترة طب***
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  3. 14
    12 أكتوبر, 2016 , 23:34 م

    ضمير الناس

    ياشيخ ليه ماتدرس طب بدل هالسوالف غدينانستفيدمنك***
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  4. 13
    12 أكتوبر, 2016 , 23:27 م

    مفقود

    شوو في شوو
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  5. 12
    12 أكتوبر, 2016 , 23:03 م

    انا وبس

    الله يسعدك ياشيخنا ويقويك ويجعلك شوكه في عيون وحلوق اللي مايطيقونك
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  6. 11
    12 أكتوبر, 2016 , 23:01 م

    خليجي\

    مخالف
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  7. 10
    12 أكتوبر, 2016 , 23:00 م

    ولد المرقب

    والله سخافه حتي الموت استغفرالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  8. 9
    12 أكتوبر, 2016 , 22:58 م

    خليجي\

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(25)
  9. 8
    12 أكتوبر, 2016 , 22:55 م

    الرعد

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(12)
  10. 7
    12 أكتوبر, 2016 , 22:52 م

    ضمير الناس

    كل شي يتدخل به هالشيخ كاننانجمع اصوات***العلوم التطبيقيه تبي جدماتبي كلام فاضي***
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  11. 6
    12 أكتوبر, 2016 , 22:51 م

    ياسر11

    ياصبر الكرة الارضية عليكم
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  12. 5
    12 أكتوبر, 2016 , 22:39 م
    عدد التعليقات:11459

    برق الحرم

    ((((((((((((((وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا)))))))))))))))
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  13. 4
    12 أكتوبر, 2016 , 22:31 م
    عدد التعليقات:11459

    برق الحرم

    (((((( حدد يادكتور.... للاطباء الفرق بين الميت تحت تأثير البنج الطبي وعملية جراحية ..... او التغرير الحزبي وعملية ***.... تفرق الطريقة ؟؟؟؟ ))))))))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 3
    12 أكتوبر, 2016 , 22:23 م

    منفتح بحدود المعقول

    وفقك الله ياشيخنا وجزاك الله خير، ،والله اني احب هالشيخ ف الله
    لا يعجبني(17) اعجبني(7)
  15. 2
    12 أكتوبر, 2016 , 22:20 م
    عدد التعليقات:11459

    برق الحرم

    (((((( لا .... لا .... شبابنا في ايادي امينة )))))))
    لا يعجبني(6) اعجبني(0)
  16. 1
    12 أكتوبر, 2016 , 22:19 م
    عدد التعليقات:11459

    برق الحرم

    مخالف
    لا يعجبني(8) اعجبني(0)

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