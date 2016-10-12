فيديو: العريفي يوثِق كيف إبلاغ طلاب “الطب”أهل الميت بوفاته‎

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف للشيخ الدكتور محمد العريفي مع طلاب كلية الطب وهو يوثق طريقتهم في إبلاغ أهل الميت بوفاته ، حسب الطريقة الشرعية ، وألا يفزع أهل المتوفي .
حيث أوضح الفيديو العريفي يشارك طلابا من طب الطوارئ، وهم يطبقون على بعضهم طريقة كل طبيب لإخبار أهل المريض بوفاته .
كما أشاد العريفي بأفضل طريقة على حسب رأيه وهي : “إن الله أخذ أمانته والأعمار بيد الله”.
تعليقات ( 16 )
ضمير الناسبشرو ولاتنفروموت موت موت موت موت موت نبي اغاني نبي موسيقى نبي فرح***وش هالعالم هم يحسون وياكلون ويحبون ووومثل الخلق ***دددددددددددددددددددددددددد
ضمير الناسدكاترة كلام شبعنانبي دكاترة طب***
ضمير الناسياشيخ ليه ماتدرس طب بدل هالسوالف غدينانستفيدمنك***
مفقودشوو في شوو
انا وبسالله يسعدك ياشيخنا ويقويك ويجعلك شوكه في عيون وحلوق اللي مايطيقونك
خليجي\مخالف
ولد المرقبوالله سخافه حتي الموت استغفرالله
خليجي\مخالف
الرعدمخالف
ضمير الناسكل شي يتدخل به هالشيخ كاننانجمع اصوات***العلوم التطبيقيه تبي جدماتبي كلام فاضي***
ياسر11ياصبر الكرة الارضية عليكم
عدد التعليقات:11459
برق الحرم((((((((((((((وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا)))))))))))))))
عدد التعليقات:11459
برق الحرم(((((( حدد يادكتور.... للاطباء الفرق بين الميت تحت تأثير البنج الطبي وعملية جراحية ..... او التغرير الحزبي وعملية ***.... تفرق الطريقة ؟؟؟؟ ))))))))
منفتح بحدود المعقولوفقك الله ياشيخنا وجزاك الله خير، ،والله اني احب هالشيخ ف الله
عدد التعليقات:11459
برق الحرم(((((( لا .... لا .... شبابنا في ايادي امينة )))))))
عدد التعليقات:11459
برق الحرممخالف