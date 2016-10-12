فيديو: العريفي يوثِق كيف إبلاغ طلاب “الطب”أهل الميت بوفاته‎

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف للشيخ الدكتور محمد العريفي مع طلاب كلية الطب وهو يوثق طريقتهم في إبلاغ أهل الميت بوفاته‎ ، حسب الطريقة الشرعية ، وألا يفزع أهل المتوفي .

حيث أوضح الفيديو العريفي يشارك طلابا من طب الطوارئ، وهم يطبقون على بعضهم طريقة كل طبيب لإخبار أهل المريض بوفاته .

كما أشاد العريفي بأفضل طريقة على حسب رأيه وهي : “إن الله أخذ أمانته والأعمار بيد الله”.