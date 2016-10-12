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الشيخ الفوزان يوضح رأي الشرع في قضية زواج عدم “تكافؤ النسب” !

12 أكتوبر, 2016 , 22:53 م
الشيخ الفوزان يوضح رأي الشرع في قضية زواج عدم “تكافؤ النسب” !
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صحيفة المرصد: كشف عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ الدكتور صالح الفوزان، أنه: “لا مانع من الزواج رغم عدم تكافؤ النسب طالما أن الطرفين موافقان ومسلمان وليس في ذلك فتنة.”

وقال الفوزان في تصريحات لموقع “سبق”، رداً على رأي الشرع في مثل هذه القضايا التي تجد جدلاً واسعاً في المملكة: “لا نرى فيها شيئاً إذا تراضوا، والقاضي حكم بينهم ولا نستطيع التدخل”، وبسؤاله عن من يتعللون بالعادات والتقاليد أوضح: “إذا يترتب عليه فتنة وشر فليترك”.



تعليقات ( 57 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 57
    12 أكتوبر, 2016 , 23:51 م

    فارس الزهراني

    الاخ سعود .. ما معنى اصيل في اللغه ؟؟؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 56
    12 أكتوبر, 2016 , 23:48 م

    فارس الزهراني

    وش تاكافؤ نسب هذي ياناس نحن امة محمد عليه الصلاة والسلام فنعوذبالله من البدع والشركيات .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 55
    12 أكتوبر, 2016 , 23:45 م

    سؤال للشيخ

    هل ياشيخ تقول بأن العادات والتقاليدالتي قبل الإسلام أوبعده وفيها مخالفة للدين الإسلامي وهدي الرسول بأن نبقى عليها ولانتركها بعذر الشر والفتنه ؟؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 54
    12 أكتوبر, 2016 , 23:45 م

    فارس الزهراني

    مابني على باطل فهو باطل ومن شروط عقد الزواج موافقة ولي الأمر وعدم التدليس في مثل هذه الامور
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  5. 53
    12 أكتوبر, 2016 , 23:45 م

    سعود

    اخوي موسى الخيل العربيه الاصيله لا تتزوج إلا معها لو تزاوجت بخيل غير عربيه اصيله فسدت والعرب الاصيلين لا يزوجون إلا عربي اصيل حتى لا تضيع انسابهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 52
    12 أكتوبر, 2016 , 23:45 م

    سؤال للهمداني

    هل قبيلة همدان تفرقت واصبحت كل فرقة لها منطقه وشيخ مستقلين عن بعضهم؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 51
    12 أكتوبر, 2016 , 23:44 م

    محمد

    كلامه واضح جدا والي يتفلسف يروح يدوره اصل يبقى القبايل والاصول والانساب محفوظة ولا احد يزايد عليها ولا لخلط الانساب ببعضها ممن لا اصل له
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  8. 50
    12 أكتوبر, 2016 , 23:42 م

    فارس الزهراني

    ياشيخ صالح الاسلام مافيه عدم تكافؤ للنسب ولم يرد بالقرأن ما يذكر ذلك والرسول عليه الصلاة والسلام قال من ترضون دينه وخلقه والله اعلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 49
    12 أكتوبر, 2016 , 23:42 م

    سعود

    كل شروط زواج العقوق توفرت بزواج مها التميمي وعلي القرني اللهما اهدى بناتنا واجعلهم بارين بوالديهم ومطيعين لهم ولا نرا زواج عقوق اخر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  10. 48
    12 أكتوبر, 2016 , 23:39 م

    تعليق خارج الموضوع ورداً على البعض : لاتنسو أن زواج المتعه هو زنىٰ غير شرعي

    للعلم فقط ورداً على معلق ما > زواج المتعه عند الشيعة الرافضة هي زنااا حرام
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 47
    12 أكتوبر, 2016 , 23:39 م

    موسى

    اي نقاء للفائده اخي سعود
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 46
    12 أكتوبر, 2016 , 23:39 م

    سعود

    وتزوجت علي القرني دون علم والدها بخداعه وهو عقوق ومن كبائر الذنوب رضى الله من رضى الوالدين دنياها حسرة واخرتها جهنم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 45
    12 أكتوبر, 2016 , 23:37 م

    الهمداني

    دام حنا لسنا سواء ياليت يعمل ترتيب للقبائل والعوائل والبدون عشان نعرف ترتيبنا على الاقل
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  14. 44
    12 أكتوبر, 2016 , 23:34 م

    مرتاح

    بعض الناس إلا يدور المشقة والمشاكل ياخي تزوج مغربية أو سورية وريح دماغك من هالشروط البالية
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  15. 43
    12 أكتوبر, 2016 , 23:33 م

    سعود

    ياشيخ زعل منك الكاذبون بنسبهم
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  16. 42
    12 أكتوبر, 2016 , 23:32 م

    موسى

    اول مره اسمع زواج العقوق اخرمره سمعت زوج مسيار
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 41
    12 أكتوبر, 2016 , 23:31 م

    سعود

    تعليق 39 يقصدون الزواج ليحافضو على نقاء نسبهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  18. 40
    12 أكتوبر, 2016 , 23:29 م

    سعود

    تعليق 30ناصح الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل اذا اتاكم كاذب بنسبه فزوجوة, لا تأول الحديث حسب هواك فقال خلقه اي الصدق وامانه وشرف
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  19. 39
    12 أكتوبر, 2016 , 23:27 م

    سؤال وأتمنى الإجابة عليه

    مع أحترامي لكن لماذا مشائخ القرني قالوا نحن لانتزوج منهم يقصدون هذا الزوج ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 38
    12 أكتوبر, 2016 , 23:25 م

    سعود

    تعليق 32 هذا زواج العقوق والعياذ بالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 37
    12 أكتوبر, 2016 , 23:23 م

    سعود

    طلع مسمى جديد للزواج وهو( زواج العقوق والمكيدة)
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 36
    12 أكتوبر, 2016 , 23:23 م
    عدد التعليقات:3

    قلم الحقيقه

    يعني كنت تتابع وقائع القضية دون أن تحرك ساكنآ تجاهها رغم أن نتائجها عندما يصدر حكم جائر مثل الذي صدر على الزوج وزوجته ستكون نتائجه كارثية عليهم.عجيب.
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  23. 35
    12 أكتوبر, 2016 , 23:21 م

    ياشيخ الزوجة متمسكة بزوجها ولكن أقاربها يرون أن نسبهم أعلى من نسب الزوج وهذه عادات جاهلية .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  24. 34
    12 أكتوبر, 2016 , 23:20 م

    أنصحكم يا الزوج وأهل الزوجه بإن لااحد يقتل احد،،، القتل محرم يخلد بالنار ويلعنه الله وله عذاب عظيم تخسر الدنيا والآخرة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 33
    12 أكتوبر, 2016 , 23:19 م

    فهد ١

    هل تفتي ياشيخ لمن يريد الدخول في دين الإسلام ومجتمعه غير موافقين من النصارى وغيرهم بعدم دخول الدين لأن ذلك يحصل به شر وفتنه بينه وبين أهله ومجتمعه !!؟
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  26. 32
    12 أكتوبر, 2016 , 23:19 م

    ياشيخ الزوجة متمسكة بزوجها ولكن أقاربها يرون أن نسبهم أعلى من نسب الزوج وهذه عادات جاهلية .
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  27. 31
    12 أكتوبر, 2016 , 23:19 م
    عدد التعليقات:2081

    توووووونسية

    هذا الكلام الصح جزاك الله كل خير يا شيخ
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  28. 30
    12 أكتوبر, 2016 , 23:18 م

    ناصح

    الرسول ص قال اذا اتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه ، الخ الحديث وقضيةًتكتفؤ النسب من عدمه كان يعمل بالجاهليه بها ثم اتى الاسلام والغاها ،
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 29
    12 أكتوبر, 2016 , 23:18 م

    الزوج اذا صدق كذب عليهم بنسبه ماحكمه هل الزواج صحيح لأن مايبنى على باطل فهو باطل نبي توضيح
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  30. 28
    12 أكتوبر, 2016 , 23:17 م

    الله يصلح الحال

    الفتنة والظلم هي انك تفصل بين زوجين مرّ على زواجهما اكثر من عام وبينهم طفله..) اليس من الفتنة والظلم ان يفصل بين زوجين متمسكين ببعضهما مقتنعين ببعضهما؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  31. 27
    12 أكتوبر, 2016 , 23:17 م

    سعود

    جزاة الله خيرآ الزواج ناجح برضى اهل الزوجين فقران مها التميمي بعلي القرني لم يعلم عنه والدها وهذا الزواج تم دون رضاة وهو بالبدايه خطبها منه فرفضه قبل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  32. 26
    12 أكتوبر, 2016 , 23:16 م

    فهد ١

    الدخول في الإسلام ياشيخ ترتب عليه فتنه وشر كبير على من دخل في الدين وترك عبادة الأوثان من صحابة الرسول!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 25
    12 أكتوبر, 2016 , 23:15 م

    البعض ما يعرف قال الله وقال رسوله واذا جاء شيء على هواه قال قال الله وقال رسوله!؛؛
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  34. 24
    12 أكتوبر, 2016 , 23:14 م
    عدد التعليقات:103

    الشمال

    القاضي طلقهاخلاص الحرمه ماعاد تحلك ولو دخلت عليها او اجتمعت بها ترتكبون بفعلكم الزنا زي القصه الي صارت في جده
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  35. 23
    12 أكتوبر, 2016 , 23:14 م
    عدد التعليقات:4034

    العنيد

    ياشيخ هل من المعقول ان يحكم الشيخ بالخلع وهو يعلم ان ابغض الحلال عند الله الطلاق !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  36. 22
    12 أكتوبر, 2016 , 23:11 م

    خنبوقه خلك رجل وعلق بمعرفك

    كﻻم منطقي وتعرفو أن الفتنه أشد من القتل ولن يقنعكم كﻻم الشيخ وزبدةالهرج فيه اطفال شلخة روسهم بساطور وﻻحد طالب بحمايتهم وحفظ أرواحهم والعبث في اجسادهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  37. 21
    12 أكتوبر, 2016 , 23:11 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    انا مع تكافؤ النسب حتى لو من قبيلتين مختلفتين □■خروج ن
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  38. 20
    12 أكتوبر, 2016 , 23:11 م
    عدد التعليقات:3

    قلم الحقيقه

    طيب لماذا لم تتواصل مع القاضي وتتناقش معه هول مثل هذا الأمر وتبين له وجهة نظرك ورأيك قبل أن يصدرحكمه الجائر على الزوج وزوجته.الآن انتهى مثل هذا الكلام
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  39. 19
    12 أكتوبر, 2016 , 23:11 م

    سبهلل

    وهل فصل زوجين متحابين وراضين بالعيش سويا وبينهما طفلة سوف تيتم ليس فيه فتنة
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  40. 18
    12 أكتوبر, 2016 , 23:09 م

    عزوز

    ركزو زين ركزو وليس في ذلك فتنة ... يعني لو كل أهلكم يوافقون على الزواج الغير متكافئ ويجب واحد من عمومت أحدهم ويعترض بسبب الفتنة يلغى الزواج . مفهوم
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  41. 17
    12 أكتوبر, 2016 , 23:09 م

    زائر يسأل

    أيهما الاولى تطبيقه ؟ الشرع ام العادات والتقاليد ؟ أيهما الاولى تطبيقه ؟ قال الله وقال رسوله ام العادات والتقاليد المسيئة للدين الاسلامي؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  42. 16
    12 أكتوبر, 2016 , 23:09 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    إذا الزوج صدق كذب بنسبه فا الأهل من حقهم أن يرفضون الزوج أو يسامحونه مانقدر نتدخل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 15
    12 أكتوبر, 2016 , 23:09 م

    جبال سدير

    اذا تراضو \ اذا كان يترتب علية شر فليترك \ لوقال الحقيقة ولم يدلس عليهم لم يرضوبة ولم يزوجوة \حتى شيخ قريتة يقول لانزوجهم ولا نتزوج منهم \
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  44. 14
    12 أكتوبر, 2016 , 23:06 م

    سعد

    قصد الشيخ واضح الفتنة قد تصل الى القتل او قطع صلة الرحم او طلاق خوات العروس من أزواجهن وغيرها
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  45. 13
    12 أكتوبر, 2016 , 23:05 م

    يالطيف

    خطاء اهل الفتاة كان لابد التاكد والزوج عليه ب المصارحه والكل مخطي لاكن الزوج اثارها اعلاميا للاحراج وكسب القضيه لاكن الان تعقدت الامور وستحال الحل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  46. 12
    12 أكتوبر, 2016 , 23:05 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    الفتنة هم الأحزاب والاذناب واللي يحارب الإسلام
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  47. 11
    12 أكتوبر, 2016 , 23:04 م

    حسبي الله

    ما دمرنا و رجعنا لورى الا تكافؤ النسب .. كم بنت عنست وراح عمرها وهي عانس بدون زواج بسبب تكافؤ النسب ..كم أسرة تفرقت بالغصب بسبب تكافؤ النسب..حسبي الله
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  48. 10
    12 أكتوبر, 2016 , 23:03 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    السؤال ناقص الموجه للشيخ الشيخ تكلم بشكل عام❗⁉
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  49. 9
    12 أكتوبر, 2016 , 23:03 م

    مثقف وعالم

    يتبع // اذا على قاعدتك ياشخ دهنا نترك جميع الاعمال الشرعيه ( تطبيق حدود وغيرها ) لانها تسبب لنا فتنه وحرجا بين دول العالم .... كلامك غير منطقي ياشيخ
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  50. 8
    12 أكتوبر, 2016 , 23:02 م

    مثقف وعالم

    اذا طبق الشرع فسمعا وطاعه واي شخص يحدث فتنه فيؤدب ويعاقب ... اما اننا نترك الاحكام الشرعيه خوفا من الفتنه فهذا غير صحيح وغير منطقي
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  51. 7
    12 أكتوبر, 2016 , 23:01 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    ليه ما سألتوا وش حكمه اذا كان كذب على الأهل بنسبه وش حكمه هل يكون الزواج باطل □هذا هو السوال❗⁉
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  52. 6
    12 أكتوبر, 2016 , 23:01 م
    عدد التعليقات:255

    الديدحان

    حكيم ياشيخ . اذا هناك فتنه فليترك . اما بالنسبه لي تكافؤ النسب شي عادي . ولكن اذا حصلت فتنه ومشكله فليتركها لله سبحانه وتعالى .ويعوضك الله احسن منها.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  53. 5
    12 أكتوبر, 2016 , 23:01 م

    ضابط ايقاع

    احسنت ياشيخ اجابه مختصره ومفيده
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  54. 4
    12 أكتوبر, 2016 , 23:00 م

    مثقف وعالم

    كيف اذا ترتب فتنه يترك ؟ يعني هل تطبيق الشرع يسبب الفتنه ؟! وهل كل من طبقنا الشرع عليه وعمل فتنه نتركه ؟! نحن لسنا في غابه او لايحكمنا قانون شرعي
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  55. 3
    12 أكتوبر, 2016 , 22:59 م

    الشيخ يقول مالنا دعوى .. والحل يعتمد على رضى الطرفين . واحد الأطراف أهل البنت غير راضين .. فإذاً يتوكل على الله ويشوف له من ربعه وجماعته ولايبلش الناس
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  56. 2
    12 أكتوبر, 2016 , 22:58 م

    سالم

    الله يجزاك خير . كلنا حول رايك يالحبيب
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  57. 1
    12 أكتوبر, 2016 , 22:56 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    ليه ماسالتوه إذا كان كذب على الأهل بنسبه فما حكم الشرع ■هذا هو السوال اللي المفروض يسأل ❗⁉
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)

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