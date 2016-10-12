الشيخ الفوزان يوضح رأي الشرع في قضية زواج عدم “تكافؤ النسب” !

صحيفة المرصد: كشف عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ الدكتور صالح الفوزان، أنه: “لا مانع من الزواج رغم عدم تكافؤ النسب طالما أن الطرفين موافقان ومسلمان وليس في ذلك فتنة.”

وقال الفوزان في تصريحات لموقع “سبق”، رداً على رأي الشرع في مثل هذه القضايا التي تجد جدلاً واسعاً في المملكة: “لا نرى فيها شيئاً إذا تراضوا، والقاضي حكم بينهم ولا نستطيع التدخل”، وبسؤاله عن من يتعللون بالعادات والتقاليد أوضح: “إذا يترتب عليه فتنة وشر فليترك”.