الشيخ الفوزان يوضح رأي الشرع في قضية زواج عدم “تكافؤ النسب” !

صحيفة المرصد: كشف عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ الدكتور صالح الفوزان، أنه: “لا مانع من الزواج رغم عدم تكافؤ النسب طالما أن الطرفين موافقان ومسلمان وليس في ذلك فتنة.”
وقال الفوزان في تصريحات لموقع “سبق”، رداً على رأي الشرع في مثل هذه القضايا التي تجد جدلاً واسعاً في المملكة: “لا نرى فيها شيئاً إذا تراضوا، والقاضي حكم بينهم ولا نستطيع التدخل”، وبسؤاله عن من يتعللون بالعادات والتقاليد أوضح: “إذا يترتب عليه فتنة وشر فليترك”.
تعليقات ( 57 )
فارس الزهرانيالاخ سعود .. ما معنى اصيل في اللغه ؟؟؟؟
فارس الزهرانيوش تاكافؤ نسب هذي ياناس نحن امة محمد عليه الصلاة والسلام فنعوذبالله من البدع والشركيات .
سؤال للشيخهل ياشيخ تقول بأن العادات والتقاليدالتي قبل الإسلام أوبعده وفيها مخالفة للدين الإسلامي وهدي الرسول بأن نبقى عليها ولانتركها بعذر الشر والفتنه ؟؟؟
فارس الزهرانيمابني على باطل فهو باطل ومن شروط عقد الزواج موافقة ولي الأمر وعدم التدليس في مثل هذه الامور
سعوداخوي موسى الخيل العربيه الاصيله لا تتزوج إلا معها لو تزاوجت بخيل غير عربيه اصيله فسدت والعرب الاصيلين لا يزوجون إلا عربي اصيل حتى لا تضيع انسابهم
سؤال للهمدانيهل قبيلة همدان تفرقت واصبحت كل فرقة لها منطقه وشيخ مستقلين عن بعضهم؟
محمدكلامه واضح جدا والي يتفلسف يروح يدوره اصل يبقى القبايل والاصول والانساب محفوظة ولا احد يزايد عليها ولا لخلط الانساب ببعضها ممن لا اصل له
فارس الزهرانيياشيخ صالح الاسلام مافيه عدم تكافؤ للنسب ولم يرد بالقرأن ما يذكر ذلك والرسول عليه الصلاة والسلام قال من ترضون دينه وخلقه والله اعلم
سعودكل شروط زواج العقوق توفرت بزواج مها التميمي وعلي القرني اللهما اهدى بناتنا واجعلهم بارين بوالديهم ومطيعين لهم ولا نرا زواج عقوق اخر
تعليق خارج الموضوع ورداً على البعض : لاتنسو أن زواج المتعه هو زنىٰ غير شرعيللعلم فقط ورداً على معلق ما > زواج المتعه عند الشيعة الرافضة هي زنااا حرام
موسىاي نقاء للفائده اخي سعود
سعودوتزوجت علي القرني دون علم والدها بخداعه وهو عقوق ومن كبائر الذنوب رضى الله من رضى الوالدين دنياها حسرة واخرتها جهنم
الهمدانيدام حنا لسنا سواء ياليت يعمل ترتيب للقبائل والعوائل والبدون عشان نعرف ترتيبنا على الاقل
مرتاحبعض الناس إلا يدور المشقة والمشاكل ياخي تزوج مغربية أو سورية وريح دماغك من هالشروط البالية
سعودياشيخ زعل منك الكاذبون بنسبهم
موسىاول مره اسمع زواج العقوق اخرمره سمعت زوج مسيار
سعودتعليق 39 يقصدون الزواج ليحافضو على نقاء نسبهم
سعودتعليق 30ناصح الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل اذا اتاكم كاذب بنسبه فزوجوة, لا تأول الحديث حسب هواك فقال خلقه اي الصدق وامانه وشرف
سؤال وأتمنى الإجابة عليهمع أحترامي لكن لماذا مشائخ القرني قالوا نحن لانتزوج منهم يقصدون هذا الزوج ؟
سعودتعليق 32 هذا زواج العقوق والعياذ بالله
سعودطلع مسمى جديد للزواج وهو( زواج العقوق والمكيدة)
عدد التعليقات:3
قلم الحقيقهيعني كنت تتابع وقائع القضية دون أن تحرك ساكنآ تجاهها رغم أن نتائجها عندما يصدر حكم جائر مثل الذي صدر على الزوج وزوجته ستكون نتائجه كارثية عليهم.عجيب.
فهد ١هل تفتي ياشيخ لمن يريد الدخول في دين الإسلام ومجتمعه غير موافقين من النصارى وغيرهم بعدم دخول الدين لأن ذلك يحصل به شر وفتنه بينه وبين أهله ومجتمعه !!؟
عدد التعليقات:2081
توووووونسيةهذا الكلام الصح جزاك الله كل خير يا شيخ
ناصحالرسول ص قال اذا اتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه ، الخ الحديث وقضيةًتكتفؤ النسب من عدمه كان يعمل بالجاهليه بها ثم اتى الاسلام والغاها ،
الله يصلح الحالالفتنة والظلم هي انك تفصل بين زوجين مرّ على زواجهما اكثر من عام وبينهم طفله..) اليس من الفتنة والظلم ان يفصل بين زوجين متمسكين ببعضهما مقتنعين ببعضهما؟
سعودجزاة الله خيرآ الزواج ناجح برضى اهل الزوجين فقران مها التميمي بعلي القرني لم يعلم عنه والدها وهذا الزواج تم دون رضاة وهو بالبدايه خطبها منه فرفضه قبل
فهد ١الدخول في الإسلام ياشيخ ترتب عليه فتنه وشر كبير على من دخل في الدين وترك عبادة الأوثان من صحابة الرسول!
عدد التعليقات:103
الشمالالقاضي طلقهاخلاص الحرمه ماعاد تحلك ولو دخلت عليها او اجتمعت بها ترتكبون بفعلكم الزنا زي القصه الي صارت في جده
عدد التعليقات:4034
العنيدياشيخ هل من المعقول ان يحكم الشيخ بالخلع وهو يعلم ان ابغض الحلال عند الله الطلاق !!
خنبوقه خلك رجل وعلق بمعرفككﻻم منطقي وتعرفو أن الفتنه أشد من القتل ولن يقنعكم كﻻم الشيخ وزبدةالهرج فيه اطفال شلخة روسهم بساطور وﻻحد طالب بحمايتهم وحفظ أرواحهم والعبث في اجسادهم
↩🌟ريما Rima 🌟↩انا مع تكافؤ النسب حتى لو من قبيلتين مختلفتين □■خروج ن
عدد التعليقات:3
قلم الحقيقهطيب لماذا لم تتواصل مع القاضي وتتناقش معه هول مثل هذا الأمر وتبين له وجهة نظرك ورأيك قبل أن يصدرحكمه الجائر على الزوج وزوجته.الآن انتهى مثل هذا الكلام
سبهللوهل فصل زوجين متحابين وراضين بالعيش سويا وبينهما طفلة سوف تيتم ليس فيه فتنة
عزوزركزو زين ركزو وليس في ذلك فتنة ... يعني لو كل أهلكم يوافقون على الزواج الغير متكافئ ويجب واحد من عمومت أحدهم ويعترض بسبب الفتنة يلغى الزواج . مفهوم
زائر يسألأيهما الاولى تطبيقه ؟ الشرع ام العادات والتقاليد ؟ أيهما الاولى تطبيقه ؟ قال الله وقال رسوله ام العادات والتقاليد المسيئة للدين الاسلامي؟
↩🌟ريما Rima 🌟↩إذا الزوج صدق كذب بنسبه فا الأهل من حقهم أن يرفضون الزوج أو يسامحونه مانقدر نتدخل
جبال سديراذا تراضو \ اذا كان يترتب علية شر فليترك \ لوقال الحقيقة ولم يدلس عليهم لم يرضوبة ولم يزوجوة \حتى شيخ قريتة يقول لانزوجهم ولا نتزوج منهم \
سعدقصد الشيخ واضح الفتنة قد تصل الى القتل او قطع صلة الرحم او طلاق خوات العروس من أزواجهن وغيرها
يالطيفخطاء اهل الفتاة كان لابد التاكد والزوج عليه ب المصارحه والكل مخطي لاكن الزوج اثارها اعلاميا للاحراج وكسب القضيه لاكن الان تعقدت الامور وستحال الحل
↩🌟ريما Rima 🌟↩الفتنة هم الأحزاب والاذناب واللي يحارب الإسلام
حسبي اللهما دمرنا و رجعنا لورى الا تكافؤ النسب .. كم بنت عنست وراح عمرها وهي عانس بدون زواج بسبب تكافؤ النسب ..كم أسرة تفرقت بالغصب بسبب تكافؤ النسب..حسبي الله
↩🌟ريما Rima 🌟↩السؤال ناقص الموجه للشيخ الشيخ تكلم بشكل عام❗⁉
مثقف وعالميتبع // اذا على قاعدتك ياشخ دهنا نترك جميع الاعمال الشرعيه ( تطبيق حدود وغيرها ) لانها تسبب لنا فتنه وحرجا بين دول العالم .... كلامك غير منطقي ياشيخ
مثقف وعالماذا طبق الشرع فسمعا وطاعه واي شخص يحدث فتنه فيؤدب ويعاقب ... اما اننا نترك الاحكام الشرعيه خوفا من الفتنه فهذا غير صحيح وغير منطقي
↩🌟ريما Rima 🌟↩ليه ما سألتوا وش حكمه اذا كان كذب على الأهل بنسبه وش حكمه هل يكون الزواج باطل □هذا هو السوال❗⁉
عدد التعليقات:255
الديدحانحكيم ياشيخ . اذا هناك فتنه فليترك . اما بالنسبه لي تكافؤ النسب شي عادي . ولكن اذا حصلت فتنه ومشكله فليتركها لله سبحانه وتعالى .ويعوضك الله احسن منها.
ضابط ايقاعاحسنت ياشيخ اجابه مختصره ومفيده
مثقف وعالمكيف اذا ترتب فتنه يترك ؟ يعني هل تطبيق الشرع يسبب الفتنه ؟! وهل كل من طبقنا الشرع عليه وعمل فتنه نتركه ؟! نحن لسنا في غابه او لايحكمنا قانون شرعي
سالمالله يجزاك خير . كلنا حول رايك يالحبيب
↩🌟ريما Rima 🌟↩ليه ماسالتوه إذا كان كذب على الأهل بنسبه فما حكم الشرع ■هذا هو السوال اللي المفروض يسأل ❗⁉