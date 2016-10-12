جهات حكومية تنتهي من إعداد مسيرات رواتب الشهر الحالي بعد تعديل الأنظمة الإلكترونية

صحيفة المرصد: أعدّ عدد من الأجهزة والمؤسسات والهيئات الحكومية مسيرات رواتب موظفيها، وذلك بعد تعديل الأنظمة الإلكترونية؛ لتتوافق مع قرارات مجلس الوزراء الأخيرة.

وبحسب موقع “سبق”، فقد أتمّت بعض الجهات إعداد مسيرات رواتب موظفيها للشهر الحالي وفقا للقرار الذي قضى بإلغاء أو إيقاف أو تعديل بعض الميزات الوظيفية (بدلات – مكافآت – علاوات) والتي تمنح للموظفين المدنيين والعسكريين السعوديين وغير السعوديين في جَمِيع الأجهزة الحكومية.

وكانت مصادر مطلعة قالت خلال وقت سابق أن وزارة المالية ومؤسسة النقد لم تبلغا – حتى الوقت الحالي – الجهات الحكومية بالمواعيد الجديدة لصرف الرواتب، وذلك بعد إقرار مجلس الوزراء احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية لجميع موظفي الدولة بالأشهر الميلادية، توافقًا مع السنة المالية للدولة.