جهات حكومية تنتهي من إعداد مسيرات رواتب الشهر الحالي بعد تعديل الأنظمة الإلكترونية

صحيفة المرصد: أعدّ عدد من الأجهزة والمؤسسات والهيئات الحكومية مسيرات رواتب موظفيها، وذلك بعد تعديل الأنظمة الإلكترونية؛ لتتوافق مع قرارات مجلس الوزراء الأخيرة.
وبحسب موقع “سبق”، فقد أتمّت بعض الجهات إعداد مسيرات رواتب موظفيها للشهر الحالي وفقا للقرار الذي قضى بإلغاء أو إيقاف أو تعديل بعض الميزات الوظيفية (بدلات – مكافآت – علاوات) والتي تمنح للموظفين المدنيين والعسكريين السعوديين وغير السعوديين في جَمِيع الأجهزة الحكومية.
وكانت مصادر مطلعة قالت خلال وقت سابق أن وزارة المالية ومؤسسة النقد لم تبلغا – حتى الوقت الحالي – الجهات الحكومية بالمواعيد الجديدة لصرف الرواتب، وذلك بعد إقرار مجلس الوزراء احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية لجميع موظفي الدولة بالأشهر الميلادية، توافقًا مع السنة المالية للدولة.
تعليقات ( 10 )
من ناحيتي انااتمنى فقط أمر ملكي للبنوك بتأجيل اقساط جميع أنواع القروض من شخصي وعقاري لمدة سنتين فقط علشان نرتب أوضاعنا .
طاوي الهمالله واكبر عليكم المكرمه الي من الملك مانزلتوها ومستعجلين على المسيرات الي فيها الغاء البدلات
عدد التعليقات:11459
برق الحرم((((( تحويل صرف الراتب الي البنك ... هو تخويل بالدفع فقط... ولايسمح للبنوك في الحجز منه كما تحدده مديونياتها )))))
مصلحلا مشكلة متى ماصرف يصرف اركدوا
عدد التعليقات:11459
برق الحرم(((((((( النظام يلزم بعدم حسم اكثر من 20% من الراتب لقاء المديونيات )))))
أوعى تنصدم !إنما الصبر عند الصدمة الأولى
هايديفرحة الراتب عند بعض الموظفين ماتت
ريح الخزامى الغامديصحيح تم إعداد مسيرات الرواتب والنتيجة ، سوف يصبح اغلب الموظفين مضغوطين مادياً ومعنوياً وسوف ينعكس ذلك على جودة العمل .
ابو سعدمتى راتب المتقاعدين لهذا الشهر جزاكم الله خيرا