مقتدى الصدر لـ«أردوغان»: أخرج بكرامتك أفضل من أن تخرج مطرودا

صحيفة المرصد-وكالات:طلب زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن يخرج قواته من قاعدة بعشيقة في محافظة نينوى بـ”كرامته”، مهددا بـ”طردها” من العراق، في حين أبدى استعداده لحماية أهالي الموصل بالتنسيق مع الحكومة العراقية.

وقال الصدر في معرض رده على سؤال لأحد أتباعه بشأن تصريحات الرئيس التركي الأخيرة، “أنت يا أردوغان احمِ مسلمي تركيا من المخاطر والظلم ثم ادعِ أنك تريد حماية مسلمي العراق”.

وتساءل الصدر “أي مسلمين؟! أن كنت تقصد أهالي الموصل فنحن كعرقيين على أتم الاستعداد لحمايتهم وأنا على استعداد لحمايتهم بالتنسيق مع الحكومة، أما لو كنت تقصد داعش فهذا يعني انك من داعميهم وبالتالي يحق لنا مقاضاتك دوليا على دعمك للإرهاب”.

وأضاف أن “تواجدك في أراضينا عسكريا مستهجن ومستنكر وغير مستساغ وعليه أخرج بكرامتك أفضل من أن تخرج مطرودا فقد اتفق كل العراقيين على رفضكم”.

وتابع الصدر “أن كانت هناك اتفاقات دولية أو إقليمية لتدخلكم في العراق فهذا شأنكم وهو لا يعنينا في شيء فأنصحكم أن تبني دولتك على معايير الديمقراطية والحرية ثم صرح ما شئت”.

وكان أردوغان هاجم، أمس الثلاثاء، رئيس الوزراء حيدر العبادي في تصريحات صحفية قال فيها: “لست ندي ولست بمستواي، سنفعل ما نشاء، وعليك أن تعلم ذلك، وتلزم حدك أولا”، فيما رد العبادي على تلك التصريحات بالقول: “بالتأكيد لسنا ندًا لك، سنحرر أرضنا بعزم الرجال وليس بالسكايب”.