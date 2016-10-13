شاهد .. فيديو مرعب لشبح يُلقي بعربة أطفال من أعلى درج في منزل مسكون

ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية مقطع فيديو مخيف لأحد المنازل العتيقة المشهورة بالأشباح في بريطانيا بمنطقة غرب يوركشاير .

حيث قرر ثنائي من موثقي لحظات البارانورمال اكتيفيتي أن يوثقا ما بذلك المنزل من لقطات ما وراء الطبيعة ولكن بالفيديو هذه المرة.

حيث انه تم تصوير بعض اللقطات للشبح الذي يسكن المنزل منذ عقود والمشهور بإسم بلاك مونك او القس الأسود ولكن بصور فوتوغرافية وليست فيديو، قام الثنائي بإقناع فريق من المصورين بقضاء الليلة بذلك المنزل لتصوير ما يحدث به بكاميرا فيديو إلا أن بعضهم خاف أثناء بعض الأمور التي حدثت و آثر البقاء بفندق بدلا من قضاء الليل بذلك المنزل المريب.

ترجع قصة المنزل لقس قام باغتصاب وقتل فتاة بذلك المنزل بالقرن السادس عشر وتمت محاكمته و شنقه على مقربة من ذلك المنزل.

وقيل أنه جر الفتاة من شعرها وهي على كرسي على سلم ذلك البيت أثناء وجود الفريق بالمنزل فوجئوا بصوت غريب أسرعوا لمصدر الصوت وإذ به كرسي ينزل على السلم و كأن أحدا دفعه، و يقول أحد المصورين قد يقول البعض أن الكرسي انزلق ولكن هذا صعب لتواجد الكرسي بمكانه ثابتا و لمدة ثمان ساعات فلماذا ينزلق الآن بالتحديد.

تم تصوير العديد من الصور المثيرة بذلك المنزل أحدها تظهر ذراع القس بروبه الأسود و أخرى بمرآة الحمام يظهر روبه الأسود واقفا، وكل ذلك من قبل مصورين مختلفين إلا أن هذا الفيديو الوحيد الذي صور بالمكان، تم اعتبار المنزل مسكونا و منعت حلقات طرد الأرواح منه و يرتداده العديد من الناس بحثا عن الإثارة.