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شاهد .. فيديو مرعب لشبح يُلقي بعربة أطفال من أعلى درج في منزل مسكون

13 أكتوبر, 2016 , 0:09 ص
شاهد .. فيديو مرعب لشبح يُلقي بعربة أطفال من أعلى درج في منزل مسكون
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ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية مقطع فيديو مخيف لأحد المنازل العتيقة المشهورة بالأشباح في بريطانيا بمنطقة غرب يوركشاير .

حيث قرر ثنائي من موثقي لحظات البارانورمال اكتيفيتي أن يوثقا ما بذلك المنزل من لقطات ما وراء الطبيعة ولكن بالفيديو هذه المرة.

حيث انه تم تصوير بعض اللقطات للشبح الذي يسكن المنزل منذ عقود والمشهور بإسم بلاك مونك او القس الأسود ولكن بصور فوتوغرافية وليست فيديو، قام الثنائي بإقناع فريق من المصورين بقضاء الليلة بذلك المنزل لتصوير ما يحدث به بكاميرا فيديو إلا أن بعضهم خاف أثناء بعض الأمور التي حدثت و آثر البقاء بفندق بدلا من قضاء الليل بذلك المنزل المريب.

ترجع قصة المنزل لقس قام باغتصاب وقتل فتاة بذلك المنزل بالقرن السادس عشر وتمت محاكمته و شنقه على مقربة من ذلك المنزل.

وقيل أنه جر الفتاة من شعرها وهي على كرسي على سلم ذلك البيت أثناء وجود الفريق بالمنزل فوجئوا بصوت غريب أسرعوا لمصدر الصوت وإذ به كرسي ينزل على السلم و كأن أحدا دفعه، و يقول أحد المصورين قد يقول البعض أن الكرسي انزلق ولكن هذا صعب لتواجد الكرسي بمكانه ثابتا و لمدة ثمان ساعات فلماذا ينزلق الآن بالتحديد.

تم تصوير العديد من الصور المثيرة بذلك المنزل أحدها تظهر ذراع القس بروبه الأسود و أخرى بمرآة الحمام يظهر روبه الأسود واقفا، وكل ذلك من قبل مصورين مختلفين إلا أن هذا الفيديو الوحيد الذي صور بالمكان، تم اعتبار المنزل مسكونا و منعت حلقات طرد الأرواح منه و يرتداده العديد من الناس بحثا عن الإثارة.

 



تعليقات ( 9 )

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  1. 9
    13 أكتوبر, 2016 , 1:40 ص

    المحقق كوسة

    في الثانيه ال 8 انتبه على الباب الموجود في الجهه اليسار اسفل الشاشه تجد حل تحرك الكرسي .الهدف تخويف الاطفال .
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  2. 8
    13 أكتوبر, 2016 , 1:22 ص

    ميمو

    واضح لو دققتو ان العربيه يوم طاحت كانه احد سحبها بحبل من جهة اللي طلعو منها الرجال وممكن يكون حبل شفاف عشان مايبان في التصوير واضح نصب
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  3. 7
    13 أكتوبر, 2016 , 0:57 ص

    شنب الأسد

    انا سكنت في شقه في بريطانيا عام 2007 لمدة 4 شهور .. عانيت فيها أشد المعاناة . نافذتها تطل على مقبره قديمه .عموما أوروبا امريكا كندا مشهوره بالجن في
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  4. 6
    13 أكتوبر, 2016 , 0:32 ص

    سمير

    الحين الجني ببريطانيا
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  5. 5
    13 أكتوبر, 2016 , 0:27 ص

    ايه

    الديلي ميل كانت في يوم ما اقتصاد وعلم وثقافة والان للاسف الشديد طلاسم وخرافات واشباح
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  6. 4
    13 أكتوبر, 2016 , 0:21 ص
    عدد التعليقات:303

    خواطر...

    الشين اللي بكم وشو؟؟خبر أقشر تالي الليل أعوذ بالله من الشيطان😟
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  7. 3
    13 أكتوبر, 2016 , 0:17 ص

    Alayi

    حتى انا ودي اصدق
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  8. 2
    13 أكتوبر, 2016 , 0:12 ص

    العربيه دحدرت ... وبلاش تخاريف ...
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  9. 1
    13 أكتوبر, 2016 , 0:12 ص
    عدد التعليقات:14268

    هيفاء @

    ودي أصدق ...
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