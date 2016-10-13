ديانا فاخوري تعلق على خبر تقاضيها المال مقابل قضاء ليلة مع رجل أعمال خليجي!

صحيفة المرصد: أشارت الاعلامية ديانا فاخوري، إلى أنها لا تعتبر نفسها نجمة، بل مذيعة أخبار، وذلك في حديث لإذاعة “صوت لبنان” (93.3) أجراه الزميل رالف معتوق.
وعمّا إذا كان من الممكن رؤيتها في برنامج خاص، قالت فاخوري إن “البرنامج يحتاج الى التمويل، وأنا على دراية تامة بالوضع الاعلامي اليوم”.
وحول النقد والمديح اللذين يتوجه بهما الاعلاميون والمشاهدون الى ديانا، فاكدت بأن غالبيتهم لا ينتقدونها بل يمدحونها وهذا الامر يعجبها. وردًا على سؤال عن حركة شفتيها، فقالت: “هكذا تعلمت الاداء ومن يتقن اللغة العربية يعلم أن هذه الطريقة الصحيحة فمن لا يركز على السمع يفهم من حركة الشفتين”.
وعن نشرة أخبار “الجديد”، قالت فاخوري إنهم “ليسوا مهنيين ومقدمة النشرة لا يمكن أن تكون طويلة ولا يوجد اي تلفزيون بالعالم يحول مقدمة نشرته لانتقاد شخصي لصاحب مؤسسة اعلامية، ورأت أن “الشاشة التي تقدم الأخبار بطريقة موضوعية هي تلفزيون لبنان”.
وأجابت فاخوري عن السبب الذي جعلها تنتقد ديما صادق مع الاعلامي نيشان في حين مدحتها مع الممثل عادل كرم، قائلة إنها لم تعد تتذكر، وأضافت: “أنا قلت في المقابلة إن الناس من يرون تلك الامور وليس أنا، أمّا أنا فأراها ناجحة ولديها “ستايل” خاص بها”. وإذا كانت ترى أنه من الممكن انضمامها الى “MTV”، فعلقت بالقول: “لقد حاولوا أن تكون من ضمن فريق العمل ولكن لم ينجح الامر”.
وردًا على ما تداولته عناوين الصحافة عن الرسائل النصية التي وصلت حول تقاضي ديانا فاخوري مبلغًا ماديًا مقابل تمضية ليلة مع رجل أعمال، رفضت ديانا فاخوري بداية التحدث في الموضوع، معتبرة أن الذي حصل أصبح من الماضي، لافتة إلى أنها سحبت الدعوى التي كانت قد رفعتها ضدّ مخترع الخبر، مضيفة: “لقد تصالحنا”، وامتنعت عن ذكر اسمه تجنبا للمشاكل.
أمّا عن وجود مشروع زواج قريب، فردّت: “كلا لن ارتبط قريبًا”.
تعليقات ( 30 )
محب وطنهقال تعالى (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِ)
محب وطنهلا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فيه خصال ثلاث: رفيق بما يأمر , رفيق بما ينهى , عدل بما يأمر , عدل بما ينهى , عالم بما يأمر عالم بما ينهى
أرزة 🌲 لبنانمامنؤل حاضر بس منؤل حاضر وتكرم عيونك كمان
Ealشوف حبيبي قلم الحقيقه انا ابغاك تحوبني حب قوي ونبغا نتواصل عبر اي وسيله انته كنز مدفون وما غيري بيكشف عن الكنز ونبغا كمان تواصل مستمر قولت ايش
Ealمنور المرصد حبيبي قلم الحقيقه
عدد التعليقات:303
خواطر...يحاتسي روحه وعزااااه 😂
عدد التعليقات:14401
قلم الحقيقهفي سبيل الله .ايه في سبيل الله . والله انك ماصدقت.لو تعرف هالكلام كان أنا ووريعاتي وبنياتي في سبيل الله عندك لكننا في سبيل العصا والبخل.أقول أنتي طالق
عدد التعليقات:14401
قلم الحقيقهحاضر حاضر ياطويل العمر .وأنت وشــــ فيني أنا بعد .سمعت بتروح تركيا ومن هناك بعد بتروح لأندونيسيا.وأنتي وشــــ عليك ماتعرفين حنا نخرج دعوة في سبيل الله
عدد التعليقات:303
خواطر...قلم لهدرجه؟الراتب المخصوم لسى مانزل وقاعد تنوح ريلاكس
صدقت يا قلم الحقيقهويقولون ليش البنات يهربون من الي شافوه من تعامل ونظرة دونية وظلم وعنف وسخرية واحتقار للمراة في مجالس الرجال اذا جابوا طاري المراة قالوا وانت بكرامة
عدد التعليقات:14401
قلم الحقيقهوراعينك وبنياتك العشرة الصغيرين مافيه لهم ملابس ألا من العيد الى العيد نوديك عند أسواق حجاب وخوذي لهم من المعلقين واذا انقصك شيء كمليه من حراج بن قاسم
عدد التعليقات:14401
قلم الحقيقهEal \\\\\\\ وصباحك سعيد.
Ealيا واد تعال كلمني هوه فيه حد مزعلك نصبح عليك ونسلم رد السلام ترى نيتي سليمه
عدد التعليقات:14401
قلم الحقيقهعطور مكياج مامكياج صالون نسائي كل هالخرابيط مافيه حاضر.حدك غريشة دهن عود أشبه بزيت سيارة محروق من أبو ريال ريحته صداع فوري مع كرتون اسبرين تقليد حاضر.
أرزة 🌲 لبنانقلم ✏ هيدا حكي نسوان إنت شو عرفك فيه إلا إذا كنت ... 🙇
آخر زمنهذا الي فالحين فيه يرمون اموالهم على الفنانات والمذيعات وعلى😷😷 حول العالم ....واذا شبع قال المهور غالية والراتب مايكفي والأجانب كلونا *****
عدد التعليقات:303
خواطر...يلف يلف ويروح لفلوس والام والاب بس علشان يوصل لطاري عباة الرأس😂😂😂 يالله لك الحمد ع نعمة الستر يالله يارب لاتمصلخنا مثل مايبون
ابو فارس 142هذه هي اوصاف تلك المرأة التي يريدها امثالكم تريدون ان تجعلوا من نساء المسلمين سلعة رخيصة . لا والف لا البنت الشريفة هي التي تطيع زوجها وتحفظ كرامته
عدد التعليقات:14401
قلم الحقيقهمافيه عمل حاضر مافيه ودني أمي أبوي حاضر مافيه عطني فلوس كل آخر شهر فقط تاكلين تشربين حاضر.مافيه مشورني سوق وديني عيادة للعلاج حاضر.العباية راس حاضر.
ابو فارس 142وانت ياقلم الحقيقة تريد امرأة متبرجة سافرة لابسه بنطلون استرتش تمشي مع كل من هب ودب مخالطة للرجال تخرج من البيت متى ما ارادت في أي وقت .
Ealالسلام عليكم قلم الحقيقه يسعدصباحك
عدد التعليقات:14401
قلم الحقيقهسوي قهوة حاضر سوي شاي حاضر مافيه خروج الامرة واحدة من بيتك الى قبرك وهذه هي المرة الوحيدة اللي تروحين لوحدك من غير مرافق حراسة أمنية لك مفهوم حاضر.
عدد التعليقات:14401
قلم الحقيقهالأخونجي المتشدد يريد له امرأة شبيهة بالشاة تدربي راسها معه يوديها ويجيبها لاتهش ولاتنش أمامه. روحي حاضر تعالي حاضر اكنسي حاضر اطبخي حاضر نامي حاضر.
*****مخالف
عدد التعليقات:14401
قلم الحقيقهامرأة قوية يخشاها الأخونجي المتشدد. لأنها داست على كل أكاذيبه تحت حذائها وأصبحت أمامه امرأة حديدية ليست بالضعيفة ليفرض عليها فكره وتسلطه وهمجيته.
زمان الضياعقلم الحقيقه يجب عرضك على دكتور مخ واعصاب يبدو انك مظطرب عقليآ ويجب الحجر عليك لسفاهتك التي توديك الي جهنم وبئس المصير
زمان الضياعلازم تحرجونها بالسؤال الوسط الفني ملي بالمشاكل الله يصلح حالهم
عدد التعليقات:14401
قلم الحقيقهنفوس طيبة تتنازل عن من يسيىء اليها ويتهمها بما ليس فيها.لكن الأخونجي المتشدد الخبيث ورغم زعمه الكاذب أنه متدين ويخاف الله لكنه يحسب الآخرين مثل طبعه.
فارس الزهرانيكل شي جائز في زمن المال وعدم الخوف من الله .