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ديانا فاخوري تعلق على خبر تقاضيها المال مقابل قضاء ليلة مع رجل أعمال خليجي!

13 أكتوبر, 2016 , 0:21 ص
ديانا فاخوري تعلق على خبر تقاضيها المال مقابل قضاء ليلة مع رجل أعمال خليجي!
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صحيفة المرصد: أشارت الاعلامية ديانا فاخوري، إلى أنها لا تعتبر نفسها نجمة، بل مذيعة أخبار، وذلك في حديث لإذاعة “صوت لبنان” (93.3) أجراه الزميل رالف معتوق.

وعمّا إذا كان من الممكن رؤيتها في برنامج خاص، قالت فاخوري إن “البرنامج يحتاج الى التمويل، وأنا على دراية تامة بالوضع الاعلامي اليوم”.

وحول النقد والمديح اللذين يتوجه بهما الاعلاميون والمشاهدون الى ديانا، فاكدت بأن غالبيتهم لا ينتقدونها بل يمدحونها وهذا الامر يعجبها. وردًا على سؤال عن حركة شفتيها، فقالت: “هكذا تعلمت الاداء ومن يتقن اللغة العربية يعلم أن هذه الطريقة الصحيحة فمن لا يركز على السمع يفهم من حركة الشفتين”.

وعن نشرة أخبار “الجديد”، قالت فاخوري إنهم “ليسوا مهنيين ومقدمة النشرة لا يمكن أن تكون طويلة ولا يوجد اي تلفزيون بالعالم يحول مقدمة نشرته لانتقاد شخصي لصاحب مؤسسة اعلامية، ورأت أن “الشاشة التي تقدم الأخبار بطريقة موضوعية هي تلفزيون لبنان”.

وأجابت فاخوري عن السبب الذي جعلها تنتقد ديما صادق مع الاعلامي نيشان في حين مدحتها مع الممثل عادل كرم، قائلة إنها لم تعد تتذكر، وأضافت: “أنا قلت في المقابلة إن الناس من يرون تلك الامور وليس أنا، أمّا أنا فأراها ناجحة ولديها “ستايل” خاص بها”. وإذا كانت ترى أنه من الممكن انضمامها الى “MTV”، فعلقت بالقول: “لقد حاولوا أن تكون من ضمن فريق العمل ولكن لم ينجح الامر”.

وردًا على ما تداولته عناوين الصحافة عن الرسائل النصية التي وصلت حول تقاضي ديانا فاخوري مبلغًا ماديًا مقابل تمضية ليلة مع رجل أعمال، رفضت ديانا فاخوري بداية التحدث في الموضوع، معتبرة أن الذي حصل أصبح من الماضي، لافتة إلى أنها سحبت الدعوى التي كانت قد رفعتها ضدّ مخترع الخبر، مضيفة: “لقد تصالحنا”، وامتنعت عن ذكر اسمه تجنبا للمشاكل.

أمّا عن وجود مشروع زواج قريب، فردّت: “كلا لن ارتبط قريبًا”.



تعليقات ( 30 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 30
    13 أكتوبر, 2016 , 1:53 ص

    محب وطنه

    قال تعالى (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِ)
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  2. 29
    13 أكتوبر, 2016 , 1:53 ص

    محب وطنه

    لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فيه خصال ثلاث: رفيق بما يأمر , رفيق بما ينهى , عدل بما يأمر , عدل بما ينهى , عالم بما يأمر عالم بما ينهى
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  3. 28
    13 أكتوبر, 2016 , 1:50 ص

    قلم الخنبقه اصبح يهذري الظاهر انه ليس وحده معه خوي الله يكفينا شره وهذه نتيجة اعماله بحق الصالحين ...
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  4. 27
    13 أكتوبر, 2016 , 1:45 ص

    أرزة 🌲 لبنان

    مامنؤل حاضر بس منؤل حاضر وتكرم عيونك كمان
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  5. 26
    13 أكتوبر, 2016 , 1:31 ص

    Eal

    شوف حبيبي قلم الحقيقه انا ابغاك تحوبني حب قوي ونبغا نتواصل عبر اي وسيله انته كنز مدفون وما غيري بيكشف عن الكنز ونبغا كمان تواصل مستمر قولت ايش
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  6. 25
    13 أكتوبر, 2016 , 1:27 ص

    Eal

    منور المرصد حبيبي قلم الحقيقه
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  7. 24
    13 أكتوبر, 2016 , 1:24 ص
    عدد التعليقات:303

    خواطر...

    يحاتسي روحه وعزااااه 😂
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  8. 23
    13 أكتوبر, 2016 , 1:22 ص
    عدد التعليقات:14401

    قلم الحقيقه

    في سبيل الله .ايه في سبيل الله . والله انك ماصدقت.لو تعرف هالكلام كان أنا ووريعاتي وبنياتي في سبيل الله عندك لكننا في سبيل العصا والبخل.أقول أنتي طالق
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  9. 22
    13 أكتوبر, 2016 , 1:19 ص
    عدد التعليقات:14401

    قلم الحقيقه

    حاضر حاضر ياطويل العمر .وأنت وشــــ فيني أنا بعد .سمعت بتروح تركيا ومن هناك بعد بتروح لأندونيسيا.وأنتي وشــــ عليك ماتعرفين حنا نخرج دعوة في سبيل الله
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  10. 21
    13 أكتوبر, 2016 , 1:18 ص
    عدد التعليقات:303

    خواطر...

    قلم لهدرجه؟الراتب المخصوم لسى مانزل وقاعد تنوح ريلاكس
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  11. 20
    13 أكتوبر, 2016 , 1:18 ص

    صدقت يا قلم الحقيقه

    ويقولون ليش البنات يهربون من الي شافوه من تعامل ونظرة دونية وظلم وعنف وسخرية واحتقار للمراة في مجالس الرجال اذا جابوا طاري المراة قالوا وانت بكرامة
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  12. 19
    13 أكتوبر, 2016 , 1:16 ص
    عدد التعليقات:14401

    قلم الحقيقه

    وراعينك وبنياتك العشرة الصغيرين مافيه لهم ملابس ألا من العيد الى العيد نوديك عند أسواق حجاب وخوذي لهم من المعلقين واذا انقصك شيء كمليه من حراج بن قاسم
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  13. 18
    13 أكتوبر, 2016 , 1:11 ص
    عدد التعليقات:14401

    قلم الحقيقه

    Eal \\\\\\\ وصباحك سعيد.
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  14. 17
    13 أكتوبر, 2016 , 1:10 ص

    Eal

    يا واد تعال كلمني هوه فيه حد مزعلك نصبح عليك ونسلم رد السلام ترى نيتي سليمه
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  15. 16
    13 أكتوبر, 2016 , 1:09 ص
    عدد التعليقات:14401

    قلم الحقيقه

    عطور مكياج مامكياج صالون نسائي كل هالخرابيط مافيه حاضر.حدك غريشة دهن عود أشبه بزيت سيارة محروق من أبو ريال ريحته صداع فوري مع كرتون اسبرين تقليد حاضر.
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  16. 15
    13 أكتوبر, 2016 , 1:09 ص

    أرزة 🌲 لبنان

    قلم ✏ هيدا حكي نسوان إنت شو عرفك فيه إلا إذا كنت ... 🙇
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  17. 14
    13 أكتوبر, 2016 , 1:07 ص

    آخر زمن

    هذا الي فالحين فيه يرمون اموالهم على الفنانات والمذيعات وعلى😷😷 حول العالم ....واذا شبع قال المهور غالية والراتب مايكفي والأجانب كلونا *****
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  18. 13
    13 أكتوبر, 2016 , 1:06 ص
    عدد التعليقات:303

    خواطر...

    يلف يلف ويروح لفلوس والام والاب بس علشان يوصل لطاري عباة الرأس😂😂😂 يالله لك الحمد ع نعمة الستر يالله يارب لاتمصلخنا مثل مايبون
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  19. 12
    13 أكتوبر, 2016 , 1:05 ص

    ابو فارس 142

    هذه هي اوصاف تلك المرأة التي يريدها امثالكم تريدون ان تجعلوا من نساء المسلمين سلعة رخيصة . لا والف لا البنت الشريفة هي التي تطيع زوجها وتحفظ كرامته
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  20. 11
    13 أكتوبر, 2016 , 1:02 ص
    عدد التعليقات:14401

    قلم الحقيقه

    مافيه عمل حاضر مافيه ودني أمي أبوي حاضر مافيه عطني فلوس كل آخر شهر فقط تاكلين تشربين حاضر.مافيه مشورني سوق وديني عيادة للعلاج حاضر.العباية راس حاضر.
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  21. 10
    13 أكتوبر, 2016 , 1:01 ص

    ابو فارس 142

    وانت ياقلم الحقيقة تريد امرأة متبرجة سافرة لابسه بنطلون استرتش تمشي مع كل من هب ودب مخالطة للرجال تخرج من البيت متى ما ارادت في أي وقت .
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  22. 9
    13 أكتوبر, 2016 , 1:00 ص

    Eal

    السلام عليكم قلم الحقيقه يسعدصباحك
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  23. 8
    13 أكتوبر, 2016 , 0:58 ص
    عدد التعليقات:14401

    قلم الحقيقه

    سوي قهوة حاضر سوي شاي حاضر مافيه خروج الامرة واحدة من بيتك الى قبرك وهذه هي المرة الوحيدة اللي تروحين لوحدك من غير مرافق حراسة أمنية لك مفهوم حاضر.
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  24. 7
    13 أكتوبر, 2016 , 0:53 ص
    عدد التعليقات:14401

    قلم الحقيقه

    الأخونجي المتشدد يريد له امرأة شبيهة بالشاة تدربي راسها معه يوديها ويجيبها لاتهش ولاتنش أمامه. روحي حاضر تعالي حاضر اكنسي حاضر اطبخي حاضر نامي حاضر.
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  25. 6
    13 أكتوبر, 2016 , 0:50 ص

    *****

    مخالف
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  26. 5
    13 أكتوبر, 2016 , 0:50 ص
    عدد التعليقات:14401

    قلم الحقيقه

    امرأة قوية يخشاها الأخونجي المتشدد. لأنها داست على كل أكاذيبه تحت حذائها وأصبحت أمامه امرأة حديدية ليست بالضعيفة ليفرض عليها فكره وتسلطه وهمجيته.
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  27. 4
    13 أكتوبر, 2016 , 0:46 ص

    زمان الضياع

    قلم الحقيقه يجب عرضك على دكتور مخ واعصاب يبدو انك مظطرب عقليآ ويجب الحجر عليك لسفاهتك التي توديك الي جهنم وبئس المصير
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  28. 3
    13 أكتوبر, 2016 , 0:41 ص

    زمان الضياع

    لازم تحرجونها بالسؤال الوسط الفني ملي بالمشاكل الله يصلح حالهم
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  29. 2
    13 أكتوبر, 2016 , 0:38 ص
    عدد التعليقات:14401

    قلم الحقيقه

    نفوس طيبة تتنازل عن من يسيىء اليها ويتهمها بما ليس فيها.لكن الأخونجي المتشدد الخبيث ورغم زعمه الكاذب أنه متدين ويخاف الله لكنه يحسب الآخرين مثل طبعه.
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  30. 1
    13 أكتوبر, 2016 , 0:25 ص

    فارس الزهراني

    كل شي جائز في زمن المال وعدم الخوف من الله .
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