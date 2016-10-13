بالفيديو .. تعرَّف على رجل الأعمال الهندي الذي قام بشراء اللوحة المميزة بـ 33 مليون درهم في دبي

صحيفة المرصد :أوضح رجل الأعمال الذي اشترى في مزاد هيئة المواصلات والطرق بإمارة دبي رقم لوحة مميزاً (D5) بمبلغ 33 مليون درهم إنه كان على استعداد لشراء اللوحة المميزة حتى لو وصل سعرها إلى 40 أو50 مليون درهم.

وأكد بالفندر ساهاني، وهو رجل أعمال هندي يقيم في دبي منذ 20 عاماً ويعمل في مجال التطوير العقاري، إن سبب تصميمه على شراء اللوحة هو حبه للتميز وللمشاركة في عمل الخير، حيث إن ريع المزاد يعود لأعمال خيرية.

وأفاد رجل الأعمال أنه مولع بالأرقام المميزة، وسبق له شراء رقم لوحة مميز آخر (O9) ، لافتاً إلى أنه ركب اللوحتين على سيارتيه الفاخرتين من طراز رولز رويس.