  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بالفيديو .. تعرَّف على رجل الأعمال الهندي الذي قام بشراء اللوحة المميزة بـ 33 مليون درهم في دبي

13 أكتوبر, 2016 , 0:43 ص
بالفيديو .. تعرَّف على رجل الأعمال الهندي الذي قام بشراء اللوحة المميزة بـ 33 مليون درهم في دبي
  • 1٬651
  • 7
  • حجم الخط

صحيفة المرصد :أوضح رجل الأعمال الذي اشترى في مزاد هيئة المواصلات والطرق بإمارة دبي رقم لوحة مميزاً (D5) بمبلغ 33 مليون درهم إنه كان على استعداد لشراء اللوحة المميزة حتى لو وصل سعرها إلى 40 أو50 مليون درهم.

وأكد بالفندر ساهاني، وهو رجل أعمال هندي يقيم في دبي منذ 20 عاماً ويعمل في مجال التطوير العقاري، إن سبب تصميمه على شراء اللوحة هو حبه للتميز وللمشاركة في عمل الخير، حيث إن ريع المزاد يعود لأعمال خيرية.

وأفاد رجل الأعمال أنه مولع بالأرقام المميزة، وسبق له شراء رقم لوحة مميز آخر (O9) ، لافتاً إلى أنه ركب اللوحتين على سيارتيه الفاخرتين من طراز رولز رويس.



تعليقات ( 7 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 7
    13 أكتوبر, 2016 , 1:37 ص

    777

    ياناس ياعالم افهمو المبلغ يذهب للاعمال الخيريه هل تفهمون يعني للفقراء وكل من هو محتاج
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 6
    13 أكتوبر, 2016 , 1:16 ص

    مدمر

    رد رقم ٤ ،، ايش دخلك هو حر في فلوسه ولا عشان هندي لا تصير حسود وعينك ضيقة ،، الحمد لله ان الرزق بيد لله وحده ،،
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  3. 5
    13 أكتوبر, 2016 , 1:07 ص

    طير شلوى

    اكثر رجال الأعمال الهنود من الطائفه الهندوسيه وبحكم تجارتي معهم نعم عندهم أعمال خيريه كثيره وللأسف المستفيد الوحيد فقط نفس طائفتهم مايساعدون المسلمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 4
    13 أكتوبر, 2016 , 1:02 ص

    تعلم المهايط اﻻجر والخير في ابناء بلدك المشردين في الشوارع ويعتاشون من القمامه والصرف الصحي
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  5. 3
    13 أكتوبر, 2016 , 1:02 ص

    همسات الحنين

    بيقوله عن قلم الحقيبه اخواني
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 2
    13 أكتوبر, 2016 , 0:51 ص

    الرائد

    يقول للاعمال الخيرية نصف المبلغ اي اعمال وانت وضعتها في قطعة حديدة لاتغني ولاتسمن من جوع هذا التصرف يحتاج مراجعة مع النفس
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  7. 1
    13 أكتوبر, 2016 , 0:49 ص

    سمير

    الحين الرولزرايز سياره
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم