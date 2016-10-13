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وفاة الإعلامي السعودي محمد الشهري للمرة الثالثة – صورة

13 أكتوبر, 2016 , 0:46 ص
وفاة الإعلامي السعودي محمد الشهري للمرة الثالثة – صورة
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صحيفة المرصد:فوجئ الإعلامي السعودي محمد الشهري، مقدم برنامج “حروف وألوف” السابق والمعروف في شهر رمضان، بتجدد شائعة وفاته للمرة الثالثة.

ونفى الشهري هذه الشائعة، وغرّد على صفحته الخاصة بـ”تويتر”: “أنا طيب ولله الحمد”.

وأعرب الشهري عن أسفه لاستمرار هذه الشائعة، قائلًا “حسبي الله ونعم الوكيل على من نشر هذه الشائعة للمرة الثالثة”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يخرج فيها الشهري لنفي شائعة وفاته، فقبل شهر من الآن، خرجت شائعتان تعلنان عن وفاته إحداها بنوبة قلبية ما اضطر الإعلامي السعودي لنفيها.

 



تعليقات ( 5 )

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  1. 5
    13 أكتوبر, 2016 , 1:50 ص

    كلنا سنموت
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  2. 4
    13 أكتوبر, 2016 , 1:39 ص

    هايدي

    ناس ماتخاف الله مافكرو بشخص من اهلك ممكن يشوف الإشاعة ويصدق ويصير فيه شي الكذب يودي النار (إياكم ومحقرات الذنوب)عليه الصلاة والسلام مافي شي كذبة بيضاء
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  3. 3
    13 أكتوبر, 2016 , 1:07 ص

    أماني

    مااطيق هذا الإنسان يازين ايام الشبل
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  4. 2
    13 أكتوبر, 2016 , 0:55 ص

    إستشاري صح

    الإشاعة كذبة في اصلها لكن لعلها إنذار للإنسان بسبب ذنب يقترفه فليستفد الواحد من أي شيء يمر عليه في حياته .
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  5. 1
    13 أكتوبر, 2016 , 0:51 ص

    بقايا مشاعر

    ي.شهري قل ان الموت الذي تفرون منه هوى ملاقيكم.....الله يحسن خواتمنا وخاتمتك
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