وفاة الإعلامي السعودي محمد الشهري للمرة الثالثة – صورة

صحيفة المرصد:فوجئ الإعلامي السعودي محمد الشهري، مقدم برنامج “حروف وألوف” السابق والمعروف في شهر رمضان، بتجدد شائعة وفاته للمرة الثالثة.

ونفى الشهري هذه الشائعة، وغرّد على صفحته الخاصة بـ”تويتر”: “أنا طيب ولله الحمد”.

وأعرب الشهري عن أسفه لاستمرار هذه الشائعة، قائلًا “حسبي الله ونعم الوكيل على من نشر هذه الشائعة للمرة الثالثة”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يخرج فيها الشهري لنفي شائعة وفاته، فقبل شهر من الآن، خرجت شائعتان تعلنان عن وفاته إحداها بنوبة قلبية ما اضطر الإعلامي السعودي لنفيها.