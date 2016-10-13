غرامة مالية تلاحق أقدم بنوك السعودية ورئيسه يعلن الاستقالة

صحيفة المرصد – وكالات:قالت هيئة السوق المالية أمس الأربعاء، إنها قررت فرض غرامة 200 ألف ريال (53.3 ألف دولار) على البنك “السعودي الهولندي” لطرح أوراق مالية دون الحصول على موافقتها.

وأضافت في بيان أن البنك قام بمخالفة “المادة 31 من نظام السوق المالية والمادة 5 من لائحة أعمال الأوراق المالية والمادة 3 من لائحة طرح الأوراق المالية، لقيامه بطرح أوراق مالية دون الحصول على موافقة الهيئة خلال فترة السماح له بممارسة أعمال الأوراق المالية بشكل مستثنى وقيامه بممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية بعد انتهاء المهلة الممنوحة له بممارسة أعمال الأوراق المالية” ، ولم يخض البيان في مزيدٍ من التفاصيل.

وأكد البنك السعودي الهولندي اليوم الأربعاء، أنه سيعقد اجتماعًا للمساهمين في 31 أكتوبر تشرين الأول لمناقشة تغيير اسم البنك الذي يعد الأقدم في المملكة ، ولم يذكر تفاصيل أخرى في إشعاره للبورصة.

استقالة..

وقال أقدم بنوك المملكة أمس الأربعاء، إن العضو المنتدب “بيرند فان ليندر” سيغادر موقعه في 31 ديسمبر كانون الأول بعد أن قدم استقالته.

وقال في بيان للبورصة إن فان ليندر سيرحل عن البنك لأسباب شخصية عندما تنتهي مدة عقده الحالي بعد أن قاد البنك لعشر سنوات ، وقال السعودي الهولندي إنه سيعلن اسم من سيخلفه قبل نهاية السنة.