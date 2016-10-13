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ما قصة “الدبدوب المحشو بالمخدرات” وعلاقته بـ”لجين و أسيل عمران” ؟ – صورة

13 أكتوبر, 2016 , 1:39 ص
ما قصة “الدبدوب المحشو بالمخدرات” وعلاقته بـ”لجين و أسيل عمران” ؟ – صورة
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صحيفة المرصد:مازحت النجمة اسيل عمران جمهورها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بمشاركتها صورة نشرتها سابقاً شقيقتها الكبرى الإعلامية لجين عمران، للتعبير بشكل طريف عمّا تمر به الأنثى عند الانفصال عن شريكها.

وأعادت الفنّانة السعودية نشر الصور من حساب شقيقتها عبر تطبيق “انستغرام”، معتبرةً ما جاء فيها “فكرة جميلة” وفقاً لمجلة لها.

وجاء في الصورة: “اشتري لحبيبك دبودوب واحشيه مخدرات، وإذا تركك بلغي عليه، ولا تعورين راسنا وتصيرين نفسية”.

يُشار الى أن اسيل عمران كانت متزوجة من الاعلامي البحريني خالد الشاعر، قبل أن يتطلقا في ىواخر عام 2015 المنصرم.

وأعلن الثنائي عمران والشاعر انفصالهما عبر بيان قالا فيه: “بعد كثرة الكلام عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعية، نود الإعلان عن الطلاق رسمياً، مع الاحتفاظ بالود والاحترام اللذين تميزت بهما علاقتنا دائماً. خالد و أسيل”.

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تعليقات ( 3 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 3
    13 أكتوبر, 2016 , 1:48 ص

    المخدرات شلون تكون معكن
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 2
    13 أكتوبر, 2016 , 1:48 ص
    عدد التعليقات:14401

    قلم الحقيقه

    كلام غير محسوب عواقبه ولاينبغي أن يكون بهذه الطريقة فقط لايصال فكرة ما ثم مانلبث الا واتخذ مسارآ آخرآ غير المعني أو المقصودبه من أساسه.التريث مطلوب.
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  3. 1
    13 أكتوبر, 2016 , 1:46 ص

    والمخدرات منين بتجبتهن؟؟
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