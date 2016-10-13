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بالصور: “دانة الطويرش” تكشف بدايتها في دخول عالم الشهرة عن طريق الصدفة!

13 أكتوبر, 2016 , 2:23 ص
بالصور: “دانة الطويرش” تكشف بدايتها في دخول عالم الشهرة عن طريق الصدفة!
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صحيفة المرصد: كشفت إحدى مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي ، الكويتية دانة الطويرش بأنها فتاة طموحة ومتفائلة و تشارك متابعي حسابها برسائل مميزة إيجابية عن الاهتمام بالجوهر والمظهر من خلال تجاربها اليومية والحياتية .

و دانة الطويرش هي فتاة كويتية تبلغ من العمر 25 عاماً ، تدرس في الجامعة تخصص إعلام واتصال ، وتعرف في الانستغرام وتويتر بـ daneeda_t، وفي السناب شات dana_altuwarish.

من جانبها أوضحت الطويرش أن بدايتها كانت عن طريق الصدفة وفي الانستغرام بالتحديد قبل 4 سنوات، حيث كانت تصور وتشارك ببعض المقالات التي تهمها وتحبها في عالم الموضة واللايف ستايل، وهكذا بدأت مع عالم التواصل.

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تعليقات ( 9 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 9
    13 أكتوبر, 2016 , 3:02 ص

    💎⭐️عهود⭐️💎

    حلاة والله من يجيب لي طويل ويشبكه ببزبوز ويسبحها باللي لين تروح سطول البويات ودهانات الجزيرة ثم شوفوا وش تطلع والله ان ترتاعون 😁😂
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  2. 8
    13 أكتوبر, 2016 , 2:59 ص

    💎⭐️عهود⭐️💎

    سلوى المطيري لو تحط سطول هالبويات اللي مكبكبتها بنت الطويرش عليها ان تصير سلوى احلى منها مية مرة 😬
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  3. 7
    13 أكتوبر, 2016 , 2:44 ص

    قَالَ الله تَعَالَى

    قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
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  4. 6
    13 أكتوبر, 2016 , 2:44 ص

    العتيبي

    لولا مكي الحالة تبكي
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  5. 5
    13 أكتوبر, 2016 , 2:43 ص

    هايدي

    الحين ملابسها موضة بالذات الصورة الي ماسكة رقبتها تقول طالعة من غرفة العمليات بلبسها هذا كل يوم تطلع لنا فنيشيستا وخلال يومين توصل مليون متابع
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  6. 4
    13 أكتوبر, 2016 , 2:40 ص

    ..سعودي..

    أحترامي للنساء المسلمات المحتشمات صاحبات الدين والاخلاق والحياء والحشمه
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  7. 3
    13 أكتوبر, 2016 , 2:29 ص

    قصيمي معتق

    استعراض للاغنياء بعد التقشف
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  8. 2
    13 أكتوبر, 2016 , 2:26 ص

    سعيد

    حاطه 70كيلو من دهانات الجزيرة ..وخالية من الانوثة ..لا احب النساء من هالنوعيه
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  9. 1
    13 أكتوبر, 2016 , 2:25 ص
    عدد التعليقات:322

    خواطر...

    أول نوبه اسمع به
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