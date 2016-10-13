بالصور: “دانة الطويرش” تكشف بدايتها في دخول عالم الشهرة عن طريق الصدفة!

صحيفة المرصد: كشفت إحدى مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي ، الكويتية دانة الطويرش بأنها فتاة طموحة ومتفائلة و تشارك متابعي حسابها برسائل مميزة إيجابية عن الاهتمام بالجوهر والمظهر من خلال تجاربها اليومية والحياتية .
و دانة الطويرش هي فتاة كويتية تبلغ من العمر 25 عاماً ، تدرس في الجامعة تخصص إعلام واتصال ، وتعرف في الانستغرام وتويتر بـ daneeda_t، وفي السناب شات dana_altuwarish.
من جانبها أوضحت الطويرش أن بدايتها كانت عن طريق الصدفة وفي الانستغرام بالتحديد قبل 4 سنوات، حيث كانت تصور وتشارك ببعض المقالات التي تهمها وتحبها في عالم الموضة واللايف ستايل، وهكذا بدأت مع عالم التواصل.
تعليقات ( 9 )
💎⭐️عهود⭐️💎حلاة والله من يجيب لي طويل ويشبكه ببزبوز ويسبحها باللي لين تروح سطول البويات ودهانات الجزيرة ثم شوفوا وش تطلع والله ان ترتاعون 😁😂
💎⭐️عهود⭐️💎سلوى المطيري لو تحط سطول هالبويات اللي مكبكبتها بنت الطويرش عليها ان تصير سلوى احلى منها مية مرة 😬
قَالَ الله تَعَالَىقُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
العتيبيلولا مكي الحالة تبكي
هايديالحين ملابسها موضة بالذات الصورة الي ماسكة رقبتها تقول طالعة من غرفة العمليات بلبسها هذا كل يوم تطلع لنا فنيشيستا وخلال يومين توصل مليون متابع
..سعودي..أحترامي للنساء المسلمات المحتشمات صاحبات الدين والاخلاق والحياء والحشمه
قصيمي معتقاستعراض للاغنياء بعد التقشف
سعيدحاطه 70كيلو من دهانات الجزيرة ..وخالية من الانوثة ..لا احب النساء من هالنوعيه
عدد التعليقات:322
خواطر...أول نوبه اسمع به