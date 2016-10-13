بالصور: “دانة الطويرش” تكشف بدايتها في دخول عالم الشهرة عن طريق الصدفة!

صحيفة المرصد: كشفت إحدى مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي ، الكويتية دانة الطويرش بأنها فتاة طموحة ومتفائلة و تشارك متابعي حسابها برسائل مميزة إيجابية عن الاهتمام بالجوهر والمظهر من خلال تجاربها اليومية والحياتية .

و دانة الطويرش هي فتاة كويتية تبلغ من العمر 25 عاماً ، تدرس في الجامعة تخصص إعلام واتصال ، وتعرف في الانستغرام وتويتر بـ daneeda_t، وفي السناب شات dana_altuwarish.

من جانبها أوضحت الطويرش أن بدايتها كانت عن طريق الصدفة وفي الانستغرام بالتحديد قبل 4 سنوات، حيث كانت تصور وتشارك ببعض المقالات التي تهمها وتحبها في عالم الموضة واللايف ستايل، وهكذا بدأت مع عالم التواصل.