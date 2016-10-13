معسكر لاحتجاز منشقين عن تنظيم ” داعش” وأحد السجناء يكشف عن أسباب انشقاقه

صحيفة المرصد:أقيم معسكر في شمالي سوريا لاحتجاز العشرات من المنشقين عن التنظيم المعروف باسم “تنظيم داعش”.

ويحتجز حوالي 300 من السجناء، وهم من أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في كثير من الحالات مع أسرهم، في المعسكر.

وسُمح للبعض بالعودة إلى بلدانهم في أوروبا، وقد يواجهون السجن هناك.

وكشف أحد السجناء أسباب انشقاقه عن تنظيم داعش ، قائلاً : “يعاملوننا معاملة سيئة للغاية، خاصة الأشخاص من بلاد أخرى. من الصعب علينا للغاية أن نعيش هنا. نحن معتادون على الكثير من الأمور.. ثم جئنا إلى هنا حيث بدأوا في إساءة معاملتنا”.

وأضاف “تعطيهم حياتك، ثم يبدأون في السيطرة على حياتك. يستغلونك لأمور سيئة”.

وبين المنشقين مواطنون من فرنسا وبولندا وهولندا ومن دول شرق أوسطية وآسيوية.

كما أوضحت مصادر وفقاً لموقع “بي بي سي” أن المعسكر يحوي المرافق الضرورية، لكن الكثيرين ممن احتجزوا فيه يرغبون بالمغادرة.

وقال أحد هؤلاء المنشقين، وكنيته أبو سميل، إنه غادر وطنه هولندا متوجها إلى بلجيكا، ومن ثم إلى غازي أنتيب في تركيا. وقال إنه تظاهر بأنه شخص يقضي إجازة ويحب الحفلات، حتى يتجنب الشبهات، لكن “الدخول إلى سوريا كان أسهل من مغادرتها” كما قال.

وفي مدينة الرقة بدأ مسلحون ينتمون لتنظيم داعش بإرسال رسائل إلى منظمات معارضة طلباً لمساعدتها في فرارهم مع عائلاتهم.

وقد تمكن ما لا يقل عن ستة من المسلحين من الفرار حتى الآن ومغادرة سوريا، وهم يواجهون السجن في بلدانهم، حسب بعض فصائل المعارضة.