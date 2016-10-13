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رويترز : وديعة سعودية بملياري دولار لمصر

13 أكتوبر, 2016 , 2:40 ص
رويترز : وديعة سعودية بملياري دولار لمصر
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صحيفة المرصد-رويترز : قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أمس الأربعاء نقلا عن مسؤول بالبنك المركزي المصري إن البنك تلقى وديعة بملياري دولار من السعودية ستساهم في زيادة احتياطياته من النقد الأجنبي.ولم تذكر الوكالة أي تفاصيل بخصوص موعد تلقي المركزي لهذه الأموال. ومن شأن الوديعة السعودية أن تقرب مصر من تأمين قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.



تعليقات ( 39 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 39
    13 أكتوبر, 2016 , 3:55 ص

    مووت جماعي لاتباع قناة الجزيرة واتباع المرشد بوتين بيسلم عليكم من انقره 😂😂😂
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  2. 38
    13 أكتوبر, 2016 , 3:50 ص

    مرحبا حاول تنام وتحلم حلم كبير يكون أفضل ؟؟؟
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  3. 37
    13 أكتوبر, 2016 , 3:42 ص

    سوط الحق

    خالد وجماعته هنا ... شغلهم الشاغل قام البهتان هو فلان وفلان ،.. هذا كلام صغار ماعندك غيرها .نحن نوضح الحقائق لبعض المساكين الذين ينساقون خلف .....!
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  4. 36
    13 أكتوبر, 2016 , 3:42 ص

    نبويه

    هو فيه اييه يقماعه .
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  5. 35
    13 أكتوبر, 2016 , 3:41 ص

    سلمان

    شدي حيلك خنبوقه بكثرة المعرفات
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  6. 34
    13 أكتوبر, 2016 , 3:38 ص

    سوط الحق

    ( عيال ) الجزيرة وأولاد الإشاعات شغلهم الشاغل ( لا يعجبني ) لأي خبر يتعارض مع أمانيهم وأهدافهم .. يكفيكم هذا ( التصويت ) .. دامت مصر بكل العزة....
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  7. 33
    13 أكتوبر, 2016 , 3:38 ص
    عدد التعليقات:7230

    الحرمان

    مهما ضنيت انك تفهم او علي علي بسياسه راح تحس بصدمه فماتاخذ ببالك وتابع روتانا
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  8. 32
    13 أكتوبر, 2016 , 3:37 ص

    خالد

    قلم البهتان والكذب داخل بعدة معرفات رجالية ونسائية وبعضها من غير اسماء ومنها سوط الحق و ت28 و صيته و sar-al-sa و ت21 و رتويت و ت13 و ت10 و ت1خالد
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  9. 31
    13 أكتوبر, 2016 , 3:28 ص

    مصر صوتت مع قرارين لايقاف الاعمال العدائية في حلب والسعودية لا تبني علاقاتها على تراهات الاخوان وهناك خبر تناسوه ان بوتين في حضن انقره امس
    لا يعجبني(0) اعجبني(8)
  10. 30
    13 أكتوبر, 2016 , 3:28 ص

    سوط الحق

    أين أصحاب ( الرز ) والذين ثبت الآن أنهم مساكين فعلا .. صدقوا ( قناة ) أهدافها خبيثة وبانت لكل عاقل في ما يسمى بالربيع العربي ... عودوا إلى جحوركم ..
    لا يعجبني(52) اعجبني(5)
  11. 29
    13 أكتوبر, 2016 , 3:27 ص

    صيته

    ههههه فاطسه ضحك ماني مصدقه انتو بشر تمشون حسب الموجه ابي اشوف وجه اللي تحمسوا
    لا يعجبني(17) اعجبني(3)
  12. 28
    13 أكتوبر, 2016 , 3:26 ص

    اطال الله عمر الملك تستاهل مصر العروبة فلن ندعك لايران واخوان الشيطان حربم السلطان باقي قبلة مرشدكم على جبين نجاد وصمة عار تطاردكم ياحزب الغفله
    لا يعجبني(72) اعجبني(13)
  13. 27
    13 أكتوبر, 2016 , 3:24 ص

    سوط الحق

    العلاقات بين مصر والسعودية ستظل متينة وإن مرت ببعض الهزات .. هكذا يقول تاريخ البلدين وستظل مصر هي السند الحقيقي لنا بعد الله .. مساكين وأغبياء بعض..!
    لا يعجبني(43) اعجبني(6)
  14. 26
    13 أكتوبر, 2016 , 3:20 ص

    قلم الحقيقه

    مصر هي امي الله شكرا للسعودية بحبكوا اوي اوي خالص وايد
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  15. 25
    13 أكتوبر, 2016 , 3:19 ص

    سوط الحق

    خاب مسعى كل الذين فرحوا وصدقوا إشاعات قناة الجزيرة حول توتر العلاقات بين السعودية ومصر العظيمة .. حول موضوع التصويت ! علاقات الدول لا تُبنى بالعواطف.،
    لا يعجبني(77) اعجبني(7)
  16. 24
    13 أكتوبر, 2016 , 3:18 ص

    sar-al-sa

    تصرف حكيم حمى الله مصر ودول الخليج من شرور الاخونج المصريين لانهم اكله الرطب واليابس بالكلام الاهوج الاعوج الخارج عن الاسلام باسم الاسلام
    لا يعجبني(62) اعجبني(6)
  17. 23
    13 أكتوبر, 2016 , 3:18 ص

    قلم الحقيقه

    الله هو دا الكلام ادعمونا ولو بجنيه انا مصري وابويا مصري
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  18. 22
    13 أكتوبر, 2016 , 3:16 ص

    اببببباااااي

    والله انا مساكين. زي الاطرش في الزفه.😅😅
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  19. 21
    13 أكتوبر, 2016 , 3:15 ص

    غايتنا بالتصويت وهولايغير بالواقع شئ وليه ماتكلمتوا عن خليفة الاخوان احضان مع قاتل أطفال سوريا وصفقة غاز حرست السنتكم ؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 20
    13 أكتوبر, 2016 , 3:14 ص

    يامعلقين افهمو هذي وديعه
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  21. 19
    13 أكتوبر, 2016 , 3:13 ص

    سامي

    لابد من وزير الاعلامي ووزير الماليه في الحكومة السعودية من توضيح الامر للمواطنين
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  22. 18
    13 أكتوبر, 2016 , 3:13 ص

    الناقد

    يافرحه ماتمت يافرحه ماتمت !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  23. 17
    13 أكتوبر, 2016 , 3:11 ص

    مبارك

    كل الاطراف ف ورطة وداخل النفق وعمليه مساومات وانقاذ مايمكن انقاذه ما اعتقد بتكون مجديه والمصري مستقبله السياسي ع كف عفريت
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  24. 16
    13 أكتوبر, 2016 , 3:09 ص

    رتويت

    اسعد خبر ورب الكعبه يستاهلون اشقائنا المصرين واكتم ولانفس ياشياطين الارض والاخوان والاتراك العجم الهمج لله درك ياالسعوديه عز ؟؟؟
    لا يعجبني(8) اعجبني(1)
  25. 15
    13 أكتوبر, 2016 , 3:09 ص

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    الشعب المصري عرب ويستاهلون الشعب المصري عدا اذناب المجوس والاخوان وهم نسبه قليله والروساء يجون ويذهبون والشعب باقي الان المجوس واذنابهم يحترقون غيض
    لا يعجبني(29) اعجبني(4)
  26. 14
    13 أكتوبر, 2016 , 3:08 ص

    الخليجي

    what???
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  27. 13
    13 أكتوبر, 2016 , 3:06 ص

    مصر والسعوديه صِمَام الأمان للدول العربية الاتصدق نفترق يوم ؟؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  28. 12
    13 أكتوبر, 2016 , 3:05 ص

    اتوقع الوديعة قبل تصويت مصر

    أمس خبر بان السعودية تقترض من السوق الدولية ، كيف تحول اكثر من 4 مليار ريال لمصر وهي تصوت لصالح بشار . ما اصدق الموضوع فيه شي غلط .
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  29. 11
    13 أكتوبر, 2016 , 3:02 ص

    أبو أسامة

    أحترت أصدق من
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  30. 10
    13 أكتوبر, 2016 , 2:58 ص

    اسعد خبر ورب الكعبه يستاهلون اشقائنا المصرين واكتم ولانفس ياشياطين الارض والاخوان والاتراك العجم الهمج لله درك باالسعوديه عز ؟؟؟
    لا يعجبني(138) اعجبني(18)
  31. 9
    13 أكتوبر, 2016 , 2:57 ص

    موظف

    وانا اكد سنه كامله بدون تعديل
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  32. 8
    13 أكتوبر, 2016 , 2:54 ص

    علي

    السيسي ابى ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 7
    13 أكتوبر, 2016 , 2:50 ص

    ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 6
    13 أكتوبر, 2016 , 2:49 ص

    شجاع وانا مالي مش هما اللي بيؤولم حقئ ال يااعدين يكفيكو شر القيين - ماتخدش ببالك وحنا ملنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  35. 5
    13 أكتوبر, 2016 , 2:49 ص
    عدد التعليقات:322

    خواطر...

    ***************
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  36. 4
    13 أكتوبر, 2016 , 2:47 ص

    شجاع

    وانا مالي مش هما اللي بيؤولم حقئ ال يااعدين يكفيكو شر القيين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  37. 3
    13 أكتوبر, 2016 , 2:45 ص

    ابو ريوف

    اعتقد الوديعة تم الاتفاق عليها قبل التصويت المصري المشين
    لا يعجبني(5) اعجبني(1)
  38. 2
    13 أكتوبر, 2016 , 2:44 ص

    سامح

    كفو السعوديه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  39. 1
    13 أكتوبر, 2016 , 2:43 ص

    خالد

    من حقك ياسيسي..والله زعيم
    لا يعجبني(2) اعجبني(4)

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