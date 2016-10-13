رويترز : وديعة سعودية بملياري دولار لمصر

صحيفة المرصد-رويترز : قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أمس الأربعاء نقلا عن مسؤول بالبنك المركزي المصري إن البنك تلقى وديعة بملياري دولار من السعودية ستساهم في زيادة احتياطياته من النقد الأجنبي.ولم تذكر الوكالة أي تفاصيل بخصوص موعد تلقي المركزي لهذه الأموال. ومن شأن الوديعة السعودية أن تقرب مصر من تأمين قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
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تعليقات ( 39 )
سوط الحقخالد وجماعته هنا ... شغلهم الشاغل قام البهتان هو فلان وفلان ،.. هذا كلام صغار ماعندك غيرها .نحن نوضح الحقائق لبعض المساكين الذين ينساقون خلف .....!
نبويههو فيه اييه يقماعه .
سلمانشدي حيلك خنبوقه بكثرة المعرفات
سوط الحق( عيال ) الجزيرة وأولاد الإشاعات شغلهم الشاغل ( لا يعجبني ) لأي خبر يتعارض مع أمانيهم وأهدافهم .. يكفيكم هذا ( التصويت ) .. دامت مصر بكل العزة....
عدد التعليقات:7230
الحرمانمهما ضنيت انك تفهم او علي علي بسياسه راح تحس بصدمه فماتاخذ ببالك وتابع روتانا
خالدقلم البهتان والكذب داخل بعدة معرفات رجالية ونسائية وبعضها من غير اسماء ومنها سوط الحق و ت28 و صيته و sar-al-sa و ت21 و رتويت و ت13 و ت10 و ت1خالد
سوط الحقأين أصحاب ( الرز ) والذين ثبت الآن أنهم مساكين فعلا .. صدقوا ( قناة ) أهدافها خبيثة وبانت لكل عاقل في ما يسمى بالربيع العربي ... عودوا إلى جحوركم ..
صيتهههههه فاطسه ضحك ماني مصدقه انتو بشر تمشون حسب الموجه ابي اشوف وجه اللي تحمسوا
سوط الحقالعلاقات بين مصر والسعودية ستظل متينة وإن مرت ببعض الهزات .. هكذا يقول تاريخ البلدين وستظل مصر هي السند الحقيقي لنا بعد الله .. مساكين وأغبياء بعض..!
قلم الحقيقهمصر هي امي الله شكرا للسعودية بحبكوا اوي اوي خالص وايد
سوط الحقخاب مسعى كل الذين فرحوا وصدقوا إشاعات قناة الجزيرة حول توتر العلاقات بين السعودية ومصر العظيمة .. حول موضوع التصويت ! علاقات الدول لا تُبنى بالعواطف.،
sar-al-saتصرف حكيم حمى الله مصر ودول الخليج من شرور الاخونج المصريين لانهم اكله الرطب واليابس بالكلام الاهوج الاعوج الخارج عن الاسلام باسم الاسلام
قلم الحقيقهالله هو دا الكلام ادعمونا ولو بجنيه انا مصري وابويا مصري
ابببببااااايوالله انا مساكين. زي الاطرش في الزفه.😅😅
ساميلابد من وزير الاعلامي ووزير الماليه في الحكومة السعودية من توضيح الامر للمواطنين
الناقديافرحه ماتمت يافرحه ماتمت !!
مبارككل الاطراف ف ورطة وداخل النفق وعمليه مساومات وانقاذ مايمكن انقاذه ما اعتقد بتكون مجديه والمصري مستقبله السياسي ع كف عفريت
رتويتاسعد خبر ورب الكعبه يستاهلون اشقائنا المصرين واكتم ولانفس ياشياطين الارض والاخوان والاتراك العجم الهمج لله درك ياالسعوديه عز ؟؟؟
سعودي💚🇸🇦💚وافتخرالشعب المصري عرب ويستاهلون الشعب المصري عدا اذناب المجوس والاخوان وهم نسبه قليله والروساء يجون ويذهبون والشعب باقي الان المجوس واذنابهم يحترقون غيض
الخليجيwhat???
اتوقع الوديعة قبل تصويت مصرأمس خبر بان السعودية تقترض من السوق الدولية ، كيف تحول اكثر من 4 مليار ريال لمصر وهي تصوت لصالح بشار . ما اصدق الموضوع فيه شي غلط .
أبو أسامةأحترت أصدق من
موظفوانا اكد سنه كامله بدون تعديل
عليالسيسي ابى ***
عدد التعليقات:322
خواطر...***************
شجاعوانا مالي مش هما اللي بيؤولم حقئ ال يااعدين يكفيكو شر القيين
ابو ريوفاعتقد الوديعة تم الاتفاق عليها قبل التصويت المصري المشين
سامحكفو السعوديه
خالدمن حقك ياسيسي..والله زعيم