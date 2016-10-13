رويترز : وديعة سعودية بملياري دولار لمصر

صحيفة المرصد-رويترز : قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أمس الأربعاء نقلا عن مسؤول بالبنك المركزي المصري إن البنك تلقى وديعة بملياري دولار من السعودية ستساهم في زيادة احتياطياته من النقد الأجنبي.ولم تذكر الوكالة أي تفاصيل بخصوص موعد تلقي المركزي لهذه الأموال. ومن شأن الوديعة السعودية أن تقرب مصر من تأمين قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.