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ما السر وراء وضع #خاتم_الزواج في الإصبع الرابع من #اليد اليسرى ؟

13 أكتوبر, 2016 , 2:50 ص
ما السر وراء وضع #خاتم_الزواج في الإصبع الرابع من #اليد اليسرى ؟
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صحيفة المرصد:على الرغم من اختلاف العادات التقاليد ومراسم الزفاف بين بلد وآخر إلا أن الجامع المشترك يبقى “الخاتم والإصبع”.

فاياً تكن هوية المتزوجين لا بد من أن يوضع الخاتم في الإصبع الرابع من اليد اليسرى. فلماذا يا ترى هذا الاصبع بالذات؟

يبدو أن مسألة الخاتم قديمة جداً فهي تعود للعام 3000 قبل الميلاد ، إذ يرجع خاتم الزواج إلى العهد الروماني القديم ، ويرمز إلى الاتحاد بين الرجل والمرأة سوياً للأبد حيث يشكل هذا الخاتم رمز الأبدية لما له من شكل دائري أي حلقة مفرغة لا نهاية لها .

وفى رواية أخرى أن المصريين القدماء هم أول من استخدم خاتم الزواج كرمز للزواج الأبدي.

أما اختيار البنصر، فله أسبابه أيضاً، إذ يعود سبب وضع خاتم الزواج في الإصبع الرابع (البنصر) من اليد اليسرى إلى قدماء اليونانيين لاعتقادهم بأن هناك عرقاً عصبياً خاصاً يمر من هذا المكان إلى القلب مباشرة، ويسمى “عرق الحب”، ولذلك كان دليلاً على أسر القلب من قبل شخص آخر وفقاً لموقع العربية نت .



تعليقات ( 3 )

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  1. 3
    13 أكتوبر, 2016 , 3:06 ص

    الصراحه

    عندنا ما يلبسون خاتم لانهم ما يؤمنون بالحب ولا يعرفونه اصلا والدليل نسبة الطلاق العالية في مجتمعنا وايضاً زواج الرجل على زوجته دليل على عدم الحب 💔
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  2. 2
    13 أكتوبر, 2016 , 2:57 ص

    زائر

    لوجود شريان الي القلب اما العربيات تفكر هي التول والثانيه والثالثه والربعه بوضعه ايه يكون قفلة عليه سكة الزواج
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  3. 1
    13 أكتوبر, 2016 , 2:52 ص

    أبو محمد

    خزعبلات .
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