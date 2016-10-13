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“الهلال” يتعاقد مع الأرجنتيني ” رامون دياز”

13 أكتوبر, 2016 , 3:12 ص
“الهلال” يتعاقد مع الأرجنتيني ” رامون دياز”
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صحيفة المرصد: أنهت ادارة نادي الهلال اتفاقها رسمياً مع المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز ليقود الهلال خلال الفترة المقبلة خلفاً للأوروجوياني جوستالو ماتوساس .

وقد أوضحت مصادر إعلامية أن الهلال سيتعاقد مع المدرب نظير أكثر من مليوني دولار سنوياً .

 



تعليقات ( 2 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 2
    13 أكتوبر, 2016 , 3:47 ص

    سعودي

    الكوره تستهلك اموال منثوره .. والاجانب سوقهم فيها مفتوح .. ياخساره.. ماتراعي سياسه الباب المفتوح ..الجرذي ملاء جيبه من فلوس الكوره
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  2. 1
    13 أكتوبر, 2016 , 3:16 ص

    العالميه صعبه قويه
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