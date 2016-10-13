“الهلال” يتعاقد مع الأرجنتيني ” رامون دياز”

صحيفة المرصد: أنهت ادارة نادي الهلال اتفاقها رسمياً مع المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز ليقود الهلال خلال الفترة المقبلة خلفاً للأوروجوياني جوستالو ماتوساس .

وقد أوضحت مصادر إعلامية أن الهلال سيتعاقد مع المدرب نظير أكثر من مليوني دولار سنوياً .