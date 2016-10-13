بالفيديو .. وزير يمني : رصدنا 40 سفينة إيرانية قبالة السواحل اليمنية وتم إبلاغ التحالف

صحيفة المرصد – وكالات:قال وزير الثروة السمكية اليمني فهد كفاين، إنه تم رصد 40 سفينة إيرانية قبالة السواحل اليمنية على بعد 5 أميال، مشيراً إلى أنه تم إبلاغ التحالف بهذا الأمر لحماية المياه الإقليمية اليمنية.

وقال كفاين في مداخلة مع قناة “الإخبارية” السعودية أمس الأربعاء،”هذه هي المرة الثانية خلال شهر التي يتم فيها توغل إيراني في المياه اليمنية، وهذا الأمر يضع الحكومة اليمنية أمام مسؤوليتها في حماية السواحل اليمنية”، لافتا إلى أن الجانب اليمني أبلغ قيادة التحالف لمساعدة الحكومة اليمنية في حماية سواحلها.

وأضاف أن هذه السفن حجمها أصغر من السفن التجارية، ولكنها تقوم بعمل خطير ومشبوه في هذه المنطقة، مؤكداً أن التحالف العربي لديه قدرة وإمكانية أكبر في التعامل مع مثل هذه التجاوزات، وأن التحالف يمكنه التحفظ على أي سفينة ترتكب أي انتهاكات في المياه اليمنية.