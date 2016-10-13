  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بالفيديو .. وزير يمني : رصدنا 40 سفينة إيرانية قبالة السواحل اليمنية وتم إبلاغ التحالف

13 أكتوبر, 2016 , 3:20 ص
بالفيديو .. وزير يمني : رصدنا 40 سفينة إيرانية قبالة السواحل اليمنية وتم إبلاغ التحالف
  • 232
  • 6
  • حجم الخط

صحيفة المرصد – وكالات:قال وزير الثروة السمكية اليمني فهد كفاين، إنه تم رصد 40 سفينة إيرانية قبالة السواحل اليمنية على بعد 5 أميال، مشيراً إلى أنه تم إبلاغ التحالف بهذا الأمر لحماية المياه الإقليمية اليمنية.

وقال كفاين في مداخلة مع قناة “الإخبارية” السعودية أمس الأربعاء،”هذه هي المرة الثانية خلال شهر التي يتم فيها توغل إيراني في المياه اليمنية، وهذا الأمر يضع الحكومة اليمنية أمام مسؤوليتها في حماية السواحل اليمنية”، لافتا إلى أن الجانب اليمني أبلغ قيادة التحالف لمساعدة الحكومة اليمنية في حماية سواحلها.

وأضاف أن هذه السفن حجمها أصغر من السفن التجارية، ولكنها تقوم بعمل خطير ومشبوه في هذه المنطقة، مؤكداً أن التحالف العربي لديه قدرة وإمكانية أكبر في التعامل مع مثل هذه التجاوزات، وأن التحالف يمكنه التحفظ على أي سفينة ترتكب أي انتهاكات في المياه اليمنية.



تعليقات ( 6 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 6
    13 أكتوبر, 2016 , 3:35 ص

    الجرمان

    عمان صوتت ضد الروس ولا لا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 5
    13 أكتوبر, 2016 , 3:30 ص
    عدد التعليقات:7230

    الحرمان

    يامركب الهند يابو دقلين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 4
    13 أكتوبر, 2016 , 3:30 ص

    يمني

    يمكن يكون منشق
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 3
    13 أكتوبر, 2016 , 3:29 ص

    سامي

    طيب اضربوها بصواريخ تحت مسمى الحرب هاذي تنقل اسلحة للحوثيين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 2
    13 أكتوبر, 2016 , 3:28 ص

    ايران لن تترك هرطقتها

    لين ننسف جميع سفنها بصاروخ من الصواريخ .... والله اني من الناصحين للايرانيين يتركون المغامرات التي لن تفيدهم .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 1
    13 أكتوبر, 2016 , 3:26 ص

    يمني

    كيف وزير يمني ويتحدث ب اسم التحالف ؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم