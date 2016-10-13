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شاهد :دبابة أبرامز سعودية تسحق عناصر حوثية أرادت اقتحام منفذ علب بظهران الجنوب

13 أكتوبر, 2016 , 3:36 ص
شاهد :دبابة أبرامز سعودية تسحق عناصر حوثية أرادت اقتحام منفذ علب بظهران الجنوب
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صحيفة المرصد:تمكنت القوات السعودية من سحق عناصر لميليشيات الحوثي والمخلوع كانت تريد اقتحام منفذ علب بظهران الجنوب التابع لمنطقة عسير.

وقد رصدت الكاميرات الحرارية لحظة تقدم هذه العناصر تجاه الحدود السعودية ليكون لهم بالمرصاد دبابة من نوع أبرامز أطلقت قذائفها نحو الجنود الحوثيين ليتم سحقهم بالكامل.



تعليقات ( 4 )

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  1. 4
    13 أكتوبر, 2016 , 3:54 ص

    الحربي .

    لعل الجميع قرئ وشاهد مدى التخلف الذي حتى في ضباطهم الجهلاء والكذابين حين زودهم احد السعوديين في تويتر بأسماء لاعبي الاندية السعودية بأنهم ضباط الجيش
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  2. 3
    13 أكتوبر, 2016 , 3:50 ص

    الحربي

    يخضون حرب بداية ضد الجيش السعودي المتفوق تسليحاً وتدريباً واعلى تطوراً . ومن جهلهم استغلم المخلوع الخاسر وايران المجوسية التي استثمرت واستغلت جهلهم
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  3. 2
    13 أكتوبر, 2016 , 3:49 ص
    عدد التعليقات:2861

    ابن الوطن

    ارحبوا مرحبآ الف كفو نعم احرقو خامنئي من باع وطنه للفرس لاخير فيه
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  4. 1
    13 أكتوبر, 2016 , 3:45 ص

    الحربي

    نتيجة الجهل والتخلف زج بهم المخلوع علي صالح والدب المراهق عبدالملك الحوثي في حرب ليسو بدراية بها ولا بالتقنية العسكرية السعودية والتي تمتلك افضل تسليح
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