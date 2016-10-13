شاهد :دبابة أبرامز سعودية تسحق عناصر حوثية أرادت اقتحام منفذ علب بظهران الجنوب

صحيفة المرصد:تمكنت القوات السعودية من سحق عناصر لميليشيات الحوثي والمخلوع كانت تريد اقتحام منفذ علب بظهران الجنوب التابع لمنطقة عسير.

وقد رصدت الكاميرات الحرارية لحظة تقدم هذه العناصر تجاه الحدود السعودية ليكون لهم بالمرصاد دبابة من نوع أبرامز أطلقت قذائفها نحو الجنود الحوثيين ليتم سحقهم بالكامل.