فيديو..المريسل: والله لأعري الحقباني والمذيع يرفض العبارة

صحيفة المرصد: وصف الإعلامي عبدالعزيز المريسل مدير الكرة السابق في نادي النصر بدر الحقباني بأنه لا يملك الشجاعة الأدبية لمواجهته وذلك ردًا على البيان الإعلامي الذي أصدره.

قال المريسل خلال برنامج “الحصاد الرياضي” الذي يعرض على قناة 24 الرياضية السعودية : إنه سيعري الحقباني إذا ما قرر مواجهته في أي من البرامج الرياضية، وهي العبارة التي استفزت مقدم البرنامج الذي طالب المريسل بالاعتذار عن هذه الجملة إلا أن الأخير رفض ذلك، وأصر عليها مؤكدًا أنه لا يعتبرها إساءة.

جدير بالذكر أن إقالة بدر الحقباني من إدارة الكرة بنادي النصر خلفت وراءها الكثير من الشد والجذب بين الإعلام النصراوي والجماهير النصراوية، حيث يرى الحقباني أن إبعاده جاء بضغوطات رضخت لها إدارة النادي، واعتبر ما تعرض يسيئ لعمله، وهو ما جعله يقدم استقالته وفقا لموقع الوئام.

