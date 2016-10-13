إعلامي مصري : إللي بيهاجم السعودية عبيط

صحيفة المرصد: قال أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن نقاط الخلاف الوحيدة بين مصر والسعودية متمثلة في الموقف من القضية السورية، والمصالح بين البلدين أقوى من أي خلاف.

وأضاف هيكل، في برنامج “الحياة اليوم” على قناة “الحياة”، أن مصر والسعودية جناحي الأمان للبحر الأحمر، لأن ذلك يرتبط بأمن قناة السويس، إضافة إلى أنه لدينا عمالة كثيرة في السعودية، والمملكة لديها استثمارات قوية في مصر.

ووصف هيكل الهجوم على السعودية بـ”العبط”، مضيفًا أن البعض ربط موقف السعودية من مصر بسبب توقيعها لاتفاقيات مع تركيا، وللأسف هذا يعد تحليلًا خاطئًا، إضافة أن البعض ربط بشكل خاطئ بين زيارة السفير السعودي بالقاهرة، أحمد القطان، للمملكة، على الرغم أنها زيارة إجرائية يقوم بها كل شهر.