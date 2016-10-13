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إعلامي مصري : إللي بيهاجم السعودية عبيط

13 أكتوبر, 2016 , 4:10 ص
إعلامي مصري : إللي بيهاجم السعودية عبيط
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صحيفة المرصد: قال أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن نقاط الخلاف الوحيدة بين مصر والسعودية متمثلة في الموقف من القضية السورية، والمصالح بين البلدين أقوى من أي خلاف.

وأضاف هيكل، في برنامج “الحياة اليوم” على قناة “الحياة”، أن مصر والسعودية جناحي الأمان للبحر الأحمر، لأن ذلك يرتبط بأمن قناة السويس، إضافة إلى أنه لدينا عمالة كثيرة في السعودية، والمملكة لديها استثمارات قوية في مصر.

ووصف هيكل الهجوم على السعودية بـ”العبط”، مضيفًا أن البعض ربط موقف السعودية من مصر بسبب توقيعها لاتفاقيات مع تركيا، وللأسف هذا يعد تحليلًا خاطئًا، إضافة أن البعض ربط بشكل خاطئ بين زيارة السفير السعودي بالقاهرة، أحمد القطان، للمملكة، على الرغم أنها زيارة إجرائية يقوم بها كل شهر.



تعليقات ( 20 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 20
    13 أكتوبر, 2016 , 5:51 ص

    جبال سدير

    الذي يربطهم كونهم جناحي الامان بالبحر الاحمر لان ذلك يرتبط باامن قناة السويس ووجود عمالة مصرية في السعودية واستثمارات سعودية في مصركل ماذكرة لصالح مصر
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  2. 19
    13 أكتوبر, 2016 , 5:51 ص

    الله يحفظ لنا ملكنا

    نرجوا من الله ثم من ولاة امرنا اعطاء القطان التقاعد اللهم انصر وطنا والمسلمين السنة
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  3. 18
    13 أكتوبر, 2016 , 5:45 ص

    شمو ريحة الــــــ 2 مليار دولار ..... وعشان كذا بسرعه فرملو
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  4. 17
    13 أكتوبر, 2016 , 5:41 ص

    بسيوني

    وعندك يا معلم واحد رز وصل حه
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  5. 16
    13 أكتوبر, 2016 , 5:32 ص

    لاننكر فيه عقلاء قي مصر يفكروا بمصلحة مصر وربط العلاقه بينها وبين اشقاءها بالعالم العربي وهذا واحدا منهم
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  6. 15
    13 أكتوبر, 2016 , 5:23 ص

    الصارم

    نحن🇸🇦 ننظر للأفق والقافلة تسير ..... السعوديه تقود مركب العالم الإسلامي والعربي لبر السلام. الشجره المثمره ترمى بالحجر، وسوف نتصرف بحزم
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  7. 14
    13 أكتوبر, 2016 , 5:19 ص

    الصارم

    على الساسه المصريين أن يعو أن لكل زمان رجال ودوله، وهذا زمان المملكه ورجالها الأشاوس الغيورين على الدين وحريصين على وحدة الصف العربي. لكلٍ مقال ومقام
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  8. 13
    13 أكتوبر, 2016 , 5:12 ص

    الصارم

    العالم وشعوبه نوعين نوع جاد ويعمل ونوع بيضحك على بعضه، العالم قريه والكل واضح
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  9. 12
    13 أكتوبر, 2016 , 4:57 ص
    عدد التعليقات:10733

    إنسان منصف

    العلاقات ,,,بين البلدين ,,,أكبر ,,,بكثير,,,من أي خلاف ,,,يحاول البعض ,,,ممن ,,له غرض سيء ,,,يسيء لعلاقة البلدين الراسخه
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  10. 11
    13 أكتوبر, 2016 , 4:33 ص

    ابو يارا

    المصاروه يحسبون ان السعوديه في الجيب عقليه المصري لم يرتفع شأن طوال الزمن
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  11. 10
    13 أكتوبر, 2016 , 4:33 ص

    سوط الحق

    التراشق الإعلامي بين البلدين سببه بعض الإعلاميين الموتورين هنا وهناك .. ومواقع التوصل خلقت مشكلة وتوترا وهميا .يقوده من له أهداف لا تخدم إلا الروافض..
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  12. 9
    13 أكتوبر, 2016 , 4:29 ص

    أمور تضحك السفاه منها وتشيب من عوارضها الفهيم ،، تريد مدبر يدبرها ويطلع من عواقبها سليم.
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  13. 8
    13 أكتوبر, 2016 , 4:26 ص

    أبو أسامة

    رز ولحمه ضان مش حمير
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  14. 7
    13 أكتوبر, 2016 , 4:25 ص

    صباحك عسل

    والله لعب عيال امس يهاجمو واليوم يقولو اللي يهاجم السعوديه عبيط والله انك **** تلعبون على مين يا مصاروه
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  15. 6
    13 أكتوبر, 2016 , 4:25 ص

    أبو أسامة

    الدولار يتكلم مصري
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 5
    13 أكتوبر, 2016 , 4:23 ص

    سوط الحق

    نحتاج مثل هذه الأصوات العقلانية .. لدفن أصوات الرعاع والمأجورين والمطبلين وكثير من المساكين في السعودية ومصر . وأنا بكمل جملتك "واللي بيهاجم مصر عبيط"
    لا يعجبني(75) اعجبني(12)
  17. 4
    13 أكتوبر, 2016 , 4:21 ص

    عبدالعزيز//

    للاسف الاعلام المصري دائما ضد السعودية ومهما فعلت واعطت حقنا منكور اعلام مدفوع ايران من جانب والاخونجيه من جانب اخر وكلهم نفس النهج والهدف
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  18. 3
    13 أكتوبر, 2016 , 4:21 ص

    محمد

    رقع الرز ياقدغان
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  19. 2
    13 أكتوبر, 2016 , 4:20 ص

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    تعليق 1ههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  20. 1
    13 أكتوبر, 2016 , 4:13 ص

    اللي بيهاقم السعوديه .. مابيحبش الرز
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)

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