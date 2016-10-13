إعلامي مصري : إللي بيهاجم السعودية عبيط

صحيفة المرصد: قال أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن نقاط الخلاف الوحيدة بين مصر والسعودية متمثلة في الموقف من القضية السورية، والمصالح بين البلدين أقوى من أي خلاف.
وأضاف هيكل، في برنامج “الحياة اليوم” على قناة “الحياة”، أن مصر والسعودية جناحي الأمان للبحر الأحمر، لأن ذلك يرتبط بأمن قناة السويس، إضافة إلى أنه لدينا عمالة كثيرة في السعودية، والمملكة لديها استثمارات قوية في مصر.
ووصف هيكل الهجوم على السعودية بـ”العبط”، مضيفًا أن البعض ربط موقف السعودية من مصر بسبب توقيعها لاتفاقيات مع تركيا، وللأسف هذا يعد تحليلًا خاطئًا، إضافة أن البعض ربط بشكل خاطئ بين زيارة السفير السعودي بالقاهرة، أحمد القطان، للمملكة، على الرغم أنها زيارة إجرائية يقوم بها كل شهر.
تعليقات ( 20 )
جبال سديرالذي يربطهم كونهم جناحي الامان بالبحر الاحمر لان ذلك يرتبط باامن قناة السويس ووجود عمالة مصرية في السعودية واستثمارات سعودية في مصركل ماذكرة لصالح مصر
الله يحفظ لنا ملكنانرجوا من الله ثم من ولاة امرنا اعطاء القطان التقاعد اللهم انصر وطنا والمسلمين السنة
بسيونيوعندك يا معلم واحد رز وصل حه
الصارمنحن🇸🇦 ننظر للأفق والقافلة تسير ..... السعوديه تقود مركب العالم الإسلامي والعربي لبر السلام. الشجره المثمره ترمى بالحجر، وسوف نتصرف بحزم
الصارمعلى الساسه المصريين أن يعو أن لكل زمان رجال ودوله، وهذا زمان المملكه ورجالها الأشاوس الغيورين على الدين وحريصين على وحدة الصف العربي. لكلٍ مقال ومقام
الصارمالعالم وشعوبه نوعين نوع جاد ويعمل ونوع بيضحك على بعضه، العالم قريه والكل واضح
عدد التعليقات:10733
إنسان منصفالعلاقات ,,,بين البلدين ,,,أكبر ,,,بكثير,,,من أي خلاف ,,,يحاول البعض ,,,ممن ,,له غرض سيء ,,,يسيء لعلاقة البلدين الراسخه
ابو ياراالمصاروه يحسبون ان السعوديه في الجيب عقليه المصري لم يرتفع شأن طوال الزمن
سوط الحقالتراشق الإعلامي بين البلدين سببه بعض الإعلاميين الموتورين هنا وهناك .. ومواقع التوصل خلقت مشكلة وتوترا وهميا .يقوده من له أهداف لا تخدم إلا الروافض..
أبو أسامةرز ولحمه ضان مش حمير
صباحك عسلوالله لعب عيال امس يهاجمو واليوم يقولو اللي يهاجم السعوديه عبيط والله انك **** تلعبون على مين يا مصاروه
أبو أسامةالدولار يتكلم مصري
سوط الحقنحتاج مثل هذه الأصوات العقلانية .. لدفن أصوات الرعاع والمأجورين والمطبلين وكثير من المساكين في السعودية ومصر . وأنا بكمل جملتك "واللي بيهاجم مصر عبيط"
عبدالعزيز//للاسف الاعلام المصري دائما ضد السعودية ومهما فعلت واعطت حقنا منكور اعلام مدفوع ايران من جانب والاخونجيه من جانب اخر وكلهم نفس النهج والهدف
محمدرقع الرز ياقدغان
خلك بعيد حبك يزيد 😊تعليق 1ههههه