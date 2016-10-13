أمريكي مسلم رد على ترامب بتغريدة حصلت على إعجاب 176 ألف .. فماهي هذه التغريدة!

صحيفة المرصد: غرد أميركي مسلم على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ردا على المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب المعروف بمهاجمته للمسلمين، بتغريدة تناقلتها الصحافة العالمية وحازت على إعجاب أكثر من 176 ألف شخص وأكثر من 90 ألف إعادة تغريد.

وخلال المناظرة التي جمعت ترامب بمنافسته هيلاري كلينتون يوم الأحد، قال دونالد إن “على المسلمين أن يبلغوا عن أي شيء يشاهدونه، أي حادث كراهية أو شيء من هذا القبيل”.

فردّ مصطفى بيومي بتغريدة جاء فيها: “أنا مسلم، وأود أن أبلغ عن رجل مجنون يهدد امرأة على مسرح في ميزوري“، في إشارة منه إلى المسرح الذي استضاف المناظرة، وشهد تهديد ترامب بإدخال كلينتون إلى السجن في حال وصوله للرئاسة.

وذكر موقع “تويتر” أن تغريدة بيومي كانت أشهر تغريدة حول المناظرة الرئاسية للانتخابات الأميركية.

وقال بيومي لموقع CBS News: “فكرة أن يبلغ المسلمون عن بعضهم البعض هي التي دفعتني لكتابة هذه التغريدة. كما لو كان المسلمون لديهم معلومات حول الإرهاب. ليس لدي أي معلومات بالتأكيد. فلست إرهابياً ولا أعرف إرهابيين. كما لو كنا نريد أن نثبت مشروعيتنا بطريقة ما من أجل البقاء بالبلاد. أعتقد أن تلك هي الافتراضات السائدة وراء تصريحات دونالد ترامب”.

وأضاف: “كان ترامب يبدو متوعداً ومستهتراً بهيلاري كلينتون. ليست تلك هي الطريقة التي يعامل بها النساء فحسب، بل إنها الطريقة التي تعامل بها مع المسلمين أيضاً. كنت أحاول الربط بين الفكرتين خلال التغريدة باستخدام روح الفكاهة”.

