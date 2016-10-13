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مطلقة أربعينية ترفع دعوى ضد اثنين من أشقائها “بمكة” بعد معارضة زواجها بحجة عدم تكافؤ النسب!

13 أكتوبر, 2016 , 5:57 ص
مطلقة أربعينية ترفع دعوى ضد اثنين من أشقائها “بمكة” بعد معارضة زواجها بحجة عدم تكافؤ النسب!
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صحيفة المرصد: قدمت مطلقة تبلغ من العمر 40 عاما دعوى عضل إلى المحكمة الجزائية بمكة المكرمة ضد اثنين من أشقائها مدعية ضدهما بمعارضة زواجها بحجة عدم تكافؤ النسب وأنها تحت ضغط سحر من الرجل الذي تقدم للزواج منها.

ومن جانبها أكدت المعنفة ,بحسب صحيفة عكاظ, أن زواجها كاد أن يتم قبل وفاة والدها الذي لم يعترض على الزواج إلا أنه وافته المنية قبل عقد القران، لتتعرض بعد وفاته -حسب قولها- لأبشع ألوان العنف والأذى النفسي والبدني من شقيقيها اللذين حرماها من أبسط حقوقها في الحياة.

وادعت بانحياز مدير الحماية الاجتماعية بمكة المكرمة السابق مع شقيقيها، إذ حضر للمحكمة للشهادة ضد المتقدم للزواج منها واتهامها بالوقوع في عمل سحري ومعاناتها من مشكلات نفسية رغم أن لديها التقارير الطبية التي تثبت سلامتها صحيا ونفسيا.

وكشفت المعنفة التي اكتفت بالرمز لاسمها بحرفي (أ.ر) أنها لجأت لدار الحماية في مكة المكرمة منذ ثلاث سنوات للهروب من شقيقيها بعدما بدآ في معاقبتها على خلع طليقها وإعادة نصف الصداق له بعد مرور أربعة أشهر من زواجها، مما اعتبراه آنذاك وصمة عار في وجهيهما، وقررا حرمانها من الزواج نهائيا وتقييد حركتها وخروجها من المنزل إلا في حالات المستشفى وعدم مخالطة الآخرين والاحتفاظ بأوراقها الثبوتية والبنكية لحرمانها من الضمان الاجتماعي، بل تناوبا على إغلاق الأبواب عليها -حسب دعواها-.

وأضافت أنها اضطرت مرارا للجوء لمراكز الشرطة أو لدار الحماية بعد الاعتداء عليها في كل مرة تطلب فيها حقها في الزواج، وأخيرا استقر بها الحال في دار الحماية.
وبينت أن السبب المباشر في طلبها الخلع من طليقها قبل أكثر من 14 عاما أنه مدمن للمخدرات -حسب قولها- وحاولت التعايش معه وتربية أبنائه الثلاثة من زوجة أخرى، وانتقلت للاستقرار معه في المنطقة الشرقية واضطرت لبيع حليها للصرف على المنزل -حسب وصفها- لكنه استمر في إهانتها يوميا ومع ذلك لم يكترث شقيقاها لحالها، مثلما فعلا في البداية ولم يدققا في السؤال عليه قبل زواجها.



تعليقات ( 31 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 31
    13 أكتوبر, 2016 , 7:50 ص

    .....

    الحرمه ﻻعصة أهلها وطال لسانها اقلعها لو عندي إفريقي هاذي مافيها خير وﻻياخذها الى واحد مثلها الي مافيه خير واحترام للقريب مهو محصله البعيد
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  2. 30
    13 أكتوبر, 2016 , 7:43 ص

    مرخان

    ليه تبين تتزوجين ***
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  3. 29
    13 أكتوبر, 2016 , 7:38 ص

    حقوق

    معركتنا مع الفكر. ستبقى المرأة ملك لهم ثم بعد ذلك يكون المالك هم أبناء الإخوة حتى و لو كانوا أطفالاً! لن تنتهي هذه القضايا مالم تنتهي الولاية والوصاية
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  4. 28
    13 أكتوبر, 2016 , 7:35 ص

    أبو بِس

    إلى متى تستمر هذي العادة الجاهلية المقيتة ؟ 😡
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  5. 27
    13 أكتوبر, 2016 , 7:33 ص

    سعد بن فهد

    لاحول ولاقوة الابالله وصلنا 1438هه و العنصرية الجاهلية ما انتهت هاذا اسود هاذا ابيض هاذا قبيلي هاذا حضري الله يشافي كل عنصري جاهلي
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  6. 26
    13 أكتوبر, 2016 , 7:31 ص

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    زين انهم عارضوا قبل تتورطين ويسير معاك عيال كان قعدتي بها طيعي كلام اخوانك ابرك وفكي نفسك من حبل المشاكل ونصيبك بتاخذية لا تخافي
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  7. 25
    13 أكتوبر, 2016 , 7:29 ص
    عدد التعليقات:374

    ♨ليالي نجد ♨

    نسأل الله العفوا والعافيه . تكافوء النسب هام وهام جدا خاصة للعوائل والقبائل المعروفة ولا يدرك هذه المسئلة الا من هم ادرى واعرف بالقيم والتقاليد
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  8. 24
    13 أكتوبر, 2016 , 7:25 ص

    بعض الأخوان أشرس من الوحوش ولا يهمهم إلا مصالحهم يذيقون من تحتهم أشد أنواع الظلم وأكل الحقوق وهذا واقع للأسف نعيشه مثل هذه المرأة الضعيفة .
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  9. 23
    13 أكتوبر, 2016 , 7:14 ص

    فعران

    اتركوا عادات الجاهلية
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  10. 22
    13 أكتوبر, 2016 , 7:07 ص

    يالطيف

    ايش القصد تربطون ذي بذي خلصنا من اربع وهلحين الخامسههو مسلسل انا مع تكافئ النسب ولي يبي يعوض نقص نسبه يدور من الطارفات ولي يدور مثل هاذي الاخبارعنده
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  11. 21
    13 أكتوبر, 2016 , 7:04 ص

    ابو منصور

    لماذا لا نلتزم بمنهج نبينا عليه السلام؟!(اذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه )أو كما قال عليه السلام.لماذا العودة الى الجاهلية وعضل المرأة.
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  12. 20
    13 أكتوبر, 2016 , 7:03 ص

    عبدالله

    الحق مع اخويها ****
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  13. 19
    13 أكتوبر, 2016 , 7:03 ص

    الهمداني

    وش تكافؤ النسب هذا ازعجتونا به همدان نص العرب ولا عندهم هذا التكافؤ , من ترضو قوله وفعله زوجوه , ومن يدعي علو النسب في الحقيقة ناقصه ازعجتونا يافطاحل
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  14. 18
    13 أكتوبر, 2016 , 6:59 ص

    ......

    الله يصلح احوال الناس وخذ يومك من اوله ياقلم الخنبقه بجميع المعرفات وبث سمومك الله يصيبك
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  15. 17
    13 أكتوبر, 2016 , 6:59 ص

    فلاح

    يريدون إشغالكم بهذه القضايا عما هو اهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  16. 16
    13 أكتوبر, 2016 , 6:55 ص
    عدد التعليقات:1989

    سهم

    استمعنا وقرأنا شكوى الطرف الأول ، ولابد من الاستماع لراي الطرف الثاني حتى تنجلي حقيقة الموضوع ، فلا تستعجلوا !!!!!!!!!!
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  17. 15
    13 أكتوبر, 2016 , 6:49 ص

    سالم

    يا ساتر حسبي الله على المخدرات ومن روجها ووردها اغلب المشاكل ورها المخدرات انتبهو لعيالكم انتبهو يا شباب
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  18. 14
    13 أكتوبر, 2016 , 6:43 ص

    متابع عن بعد

    لا حول ولا قوة إلا بالله.تكافؤ النسب هذا بدأ يظهر وينتشر.ياليت يوجد نظام وقانون ينظم هذه المشكلة قبل وقوعها وليس بعد الزواج والإنجاب والضحية الأبناء.
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  19. 13
    13 أكتوبر, 2016 , 6:43 ص
    عدد التعليقات:14420

    قلم الحقيقه

    العار أنت وأشكالك لابارك الله فيك ولافي تفكيرك وسود الله وجهك .
    لا يعجبني(37) اعجبني(1)
  20. 12
    13 أكتوبر, 2016 , 6:39 ص

    أكيد واحد من ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 11
    13 أكتوبر, 2016 , 6:37 ص

    الحرفي

    اذا انك راكبه راسك في الحب الاعمى وفقهم الله رجال حامين العار من الانسياق وراء العواطف والحب المخادع كفاء مغازله وبعدين يتجرعون هم البلاء وانتي تتفرجين وترقصين على الجنبين ؟ والله الهادي 000
    لا يعجبني(7) اعجبني(4)
  22. 10
    13 أكتوبر, 2016 , 6:36 ص
    عدد التعليقات:7241

    الحرمان

    حكمنا بما هوات خلع زوجات الاخوان ومنعهم من الزواج مالم يزوجو اختهم رفعت الجلسه
    لا يعجبني(37) اعجبني(2)
  23. 9
    13 أكتوبر, 2016 , 6:35 ص

    معلم متقاعد

    ما دام زوجها ***فلن يرضون أن تتطلق منه أهم شيء تكافؤ النسب وما يهم يكون رجال ولا يهم يكون صالح .. هذه نظرتهم .
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  24. 8
    13 أكتوبر, 2016 , 6:34 ص

    لاتتزوج المطلقه ... لو فيها خير ماعافها رجلها الأول ,,, أعرف نسوان كثير بحكم إختصاصي بعضهم مروا علي تزوجن لحد 5 و 6 مرات ولا أفلحن سنه بالكثير وتتطلق
    لا يعجبني(5) اعجبني(8)
  25. 7
    13 أكتوبر, 2016 , 6:30 ص

    وش طلقتس من رجالك الأول .... نصيحة يالربع ... ماهو والله كره في الحريم ولكن من واقع تجربه يشهد الله ( مرتين ) تزوجت مطلقات ولا وفق الله
    لا يعجبني(2) اعجبني(7)
  26. 6
    13 أكتوبر, 2016 , 6:25 ص

    قلم الخنبقة وتعدد المعرفات

    بعدين مع هؤلاء النساء تنقاد لعواطفها دون تحكيم عقلها؟اخوانك ابخص فيك وفي هذا الزواج وفي الزوج فهم يريدون لك الخير بالمنع والنصح حتى لاترجعي مطلقة
    لا يعجبني(10) اعجبني(1)
  27. 5
    13 أكتوبر, 2016 , 6:22 ص

    هاه

    دامها مهب جايبه منه عيال وكبيرة ، خلوها تنبسط
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  28. 4
    13 أكتوبر, 2016 , 6:17 ص

    جنوبيه *

    حرام عليكم خلوها تتزوج خلوها تتمتع بالحلال اعوذ بالله منكم ياخوانها حسبي الله عليكم الله يوفقك دام اشتكيتيهم يستاهلو
    لا يعجبني(0) اعجبني(11)
  29. 3
    13 أكتوبر, 2016 , 6:08 ص
    عدد التعليقات:14420

    قلم الحقيقه

    والا تعرضو للسجن مدة طويلة اضافة للسجن وتحميلهم كامل المسؤولية في حال أن أصاب شقيقتها أذى أو لحقها أي اعتداء أومكروه.هذا مايجب فعله للحفاظ على سلامتها
    لا يعجبني(165) اعجبني(47)
  30. 2
    13 أكتوبر, 2016 , 6:06 ص
    عدد التعليقات:14420

    قلم الحقيقه

    أولآ وقبل كل شيء يجب على السلطات الأمنية في منطقتها استدعاء أشقائها المجرمين فورآ والتحقيق معهم وأخذ تعهد شخصي على كل منهم بعدم التعرض لشقيقتهم بأذى.
    لا يعجبني(171) اعجبني(52)
  31. 1
    13 أكتوبر, 2016 , 6:01 ص

    عبد الله

    القضية لانحكم عليها من طرف واحد ، يجب أن نسمعها من جميع الأطراف علشان نحكم
    لا يعجبني(1) اعجبني(27)

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