17 ضابطا جديدا لزواج السعوديين والسعوديات من أجانب

صحيفة المرصد: كشفت صحيفة محلية نقلا عن مصادر مختصة تحديد 17 ضابطا جديدا لزواج السعوديين والسعوديات من غير السعوديين، بعد إعادة صياغة الضوابط السابقة وتحديثها، ضمن توصيات اعتمدتها الجهات العليا.
وأوضح المصدر بحسب صحيفة” الاقتصادية ” إلى أن من ضوابط زواج السعوديين من غير السعوديات، ألا يقل دخل المتقدم عن ثلاثة آلاف ريال، وأن يتوافر لديه سكن مناسب، وألا يقل عمر الرجل عند تقديم الطلب عن 40 عاما ولا يزيد على 65 عاما، وألا يقل عمر المرأة غير السعودية عند تقديم الطلب عن 25 عاما وألا يزيد الفارق بين الطرفين في جميع الحالات عن 30 عاما.
وحول ما يتعلق بمن سبق له الزواج بسعودية أو غير سعودية، فيجب أن يكون قد أمضى سنتين من تاريخ صك الطلاق، أما إذا كانت بعصمته زوجة سعودية فيجب إرفاق تقرير طبي من مستشفى حكومي أو خاص مصادق عليه من وزارة الصحة يتضمن عدم قدرة زوجته على القيام بالواجبات الزوجية أو لديها عقم.
واشترطت الضوابط توقيع صاحب الطلب على نماذج الإقرارات المعتمدة لدى الجهة المختصة من أهمها (أن الموافقة على زواجه من غير السعودية لا يعني أحقيتها في الحصول على الجنسية السعودية)، مع أخذ بصمة للمتقدمين بعد الربط الآلي مع الجهة المختصة بوزارة الداخلية، وأن يفوض المتقدم الجهة المختصة بوزارة الداخلية الاطلاع على بيانات سجله المدني من خلال خدمة (بياناتي).
كما حددت ضوابط خاصة بحالات زواج السعوديات من غير السعوديين: بألا يقل عمر المرأة التي ترغب الزواج من غير سعودي عند تقديم الطلب عن 30 عاما ولا يزيد على 55 عاما، وألا يزيد الفارق بين الطرفين عن عشرة أعوام خشية استغلالها.
ويستثنى من شرط الحد الأدنى للسن من لديها اعاقة أو مرض يترجح معه عدم قبول السعوديين بها أو أن تكون من الفتيات ذوي الظروف الخاصة (مجهولات الأبوين) شريطة إرفاق تأييد رسمي بذلك من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية فيكون الحد الأدنى 27 سنة.
واشتملت الضوابط على ألا يكون لدى غير السعوديين زوجة سعودية أو غير سعودية أو سبق له الزواج من سعودية، وأن يقدم ما يثبت خلو صحيفته الجنائية من السوابق أو حالة جنائية في بلده وكذلك في المملكة، وخلوه من الأمراض المعدية والوراثية وألا يكون يعمل أو سبق له العمل في جيش أجنبي أو مدرج على قائمة الممنوعين من الدخول للمملكة، وألا يقل دخله الشهري عن 5000 ريال، وأن يتوافر لديه مسكن مناسب، وأن تكون إقامته نظامية، وأن ترفق صاحبة الطلب إقرارا خطيا ينص على أن الموافقة على زواجها من غير السعودي لا يعني أحقيته أو أحقية أولادها منه في الحصول على الجنسية السعودية.
ونصت الضوابط على ألا يكون صاحب الطلب من المشمولين بالمنع أو من الدول الممنوع الزواج من رعاياها بموجب أوامر أو تعليمات، وأن يحمل غير السعودي جنسية معينة بوثائق رسمية تثبت ذلك، وأن يكون جواز السفر لغير السعودي ساري المفعول دون قيود، وألا تقل المدة المتبقية من صلاحيته عن 12 شهراً، وأن يكون لديه إقامة نظامية سارية الصلاحية، وأن يجتاز طرفي الزواج المسح الأمني من قبل الجهات الأمنية المختصة.
كما نصت الضوابط على أن يكون هناك أسباب اجتماعية تدعو إلى لجوء البعض للزواج من غير السعوديين أو السعوديات، وأن تكون صلاحية تأشيرة الزواج لمدة عام واحد فقط، وفي حال عدم الاستفادة فإنه لا ينظر في طلب آخر بهذا الخصوص قبل مضي أربع سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء التأشيرة السابقة، ويشار إلى ذلك في تأشيرة موافقة الزواج.
تعليقات ( 45 )
الهمداني💎⭐️عهود⭐️💎 أصلا سن الزواج للشاب ارتفع صار عادي شاب توه يتزوج اذا وصل عمره ٤٠/كلام صح انا قابلت سعودي وصل عمره 45 بلا زواج وجين سألته قال يكون نفسه
↩🌟ريما Rima 🌟↩😂عهود مدري ليه انتي معصبه
البدرأتمنى من الدوله عدم التسهيل لزواج من الاجنبيات وزواج السعوديه من اجنبي وذلك لمضارة الكثيرة على البلد وأهله
💎⭐️عهود⭐️💎يقولون الفقر وارتفاع تكاليف المعيشة رفع سن المراهقة إلى عمر ٣٠ سنة 😁
البدرلماذا لاتكون الدراسه والدعم لبنات الوطن الحذرثم الحذر من الزواج من اجنبيات
تحية مع الورد 💐الجهات العليا شكرا لكم على ما تقدموه لهذا البلد
💎⭐️عهود⭐️💎لا مارحت لليمن 😔😬
💎⭐️عهود⭐️💎أصلا سن الزواج للشاب ارتفع صار عادي شاب توه يتزوج اذا وصل عمره ٤٠ وصار عادي بنت تتزوج ٣٠ قبل فترة رحنا زواج العروس عمرها ٣٤توها تتزوج وحاطة زفة بعد
الهمدانياذا الحاجة خاصة ليش الاذن؟
عبدوعهود مانبي من برى علشان ( القنسيه )
↩🌟ريما Rima 🌟↩عهود زعلانه 😂 هل سبق وأن سافرتي لليمن ياعهود😊
يمنيوانا ......
خالدهناك اشخاص يصدرون لك تصريح زواج من الخارج بمبلغ مادي واعلاناتهم في منتدى مشهور بأمور التعقيب والدفع بعد استخراج التصريح
🌹( ماحك جلدتكم مثل ظفركم ) ( حلاة الثوب برقعته ) ❤️❤️
💎⭐️عهود⭐️💎موب لازم شروط اللي يبي يتزوج مغربية يتزوج خلهم يجربون موب يصجوننا يقولون المغربية احسن خلوهم يتزوجون وعمرهم ٢٠ عشان يسحرونهم ويضيع شبابهم 😂😬
↩🌟ريما Rima 🌟↩هل الشروط تشمل السعوديين المقيمين بالخارج مجرد تسائل؟
يالطيففيه مصريه تزوجت سعودي واخذت الجنسيه ولما توفى ذهب لمصر طبعا بجنسيتها السعوديه وعاشت في مصر وتدير املاكها الي ورثتها وهي في مصر مثل هاذي لم نستفدمنها
رندنعم مايصح إلا الصحيح 🌹
↩🌟ريما Rima 🌟↩لأاحد يفقد الأمل اللي ماتزوج اليوم يتزوج بكرى استغفروا الاستغفار يفتح الاقفال
....زواج الاجانب من سعوديات يشكل خطرا امنيا وثقافيا واجتماعيا على حاضر ومستقبل البلد... لعدم القدرة على التأكد من ديانة وثقافة المقيم لسهولة تزوير الوثائق
زائرتعليق ١٢ عمر السعودي ٤٠ ولازم يكون لديه ظروف خاصه يعني إلي ماعنده ظروف يمنع . أقر زين
↩🌟ريما Rima 🌟↩الأجانب فيه منهم يتزوج من سعودية لانه يبي الجنسية لأبناءه وكذلك الأجنبية تتزوج سعودي وبعد مايتزوجها وتتجنس تطلب الطلاق لانها أخذت الجنسية السعودية
.comكفايه تعقيد يا عالم خلي الناس تتزوج بالحلال الله يهديكم
عبدالله40 سنه !
هذا الكلامكلمة في المقال تغنيني عن المقال كامل وهي ( خشية إستغلالها )
عزوبي للأبدموظفي القطاع الخاص مثلي مستحيل يتزوجون إلا في حالة واحدة فقط : إذا طلع لهم قرون
sar-al-saتابع لماسبق:والسبب عدم رؤيه الزوجه قبل الخطبه وغلاء المهر وتكاليف العري والمصاغ وكثر المجاملات . وستعاني السلطه التنفيذيه هذا والشرط المهم عدم التجنيس
ليزرممتاز بارك الله فيكم 👍👍👍👍❤️ وفي مجهودكم
حماك الله ياوطني((((((( خشية استغلالها.))))))) بارك الله فيكم ياولاة الامر وصناع القرار
عزوبي للأبدهل يطلب من الأجانب تصريح زواج من بلدانهم كما هو معمول به معنا ؟؟؟
↩🌟ريما Rima 🌟↩من يتزوج اجنبي وشوله اللي يبي يتزوج يتزوج من بنت وابن بلادكم
مغتربجنسيه مافيه امل شروط معقده أريد الزواج من اقاربي السعوديات
↩🌟ريما Rima 🌟↩شروط👍أجمل شيء انهم مو شرط يجنسون خطر تجنيسهم
sar-al-saلايمكن للزواج من غير بيأتنا ان يجتمع فيه الاخلاص والامن والهدوء وتقارب السلوك وتوافق الذوق والمذاق والدين واحتمال الزواج من الخارج بشروط وبدونها قائما
عدد التعليقات:374
♨ليالي نجد ♨ممتاز تنظيم يحد من استغلال الاجانب للزواج من سعودية بهدف الوصول الى اهداف ومئارب في انفسهم . وكذلك زواج المواطن من اجنبية والتي دائما ما تستغله
محمدطيب نقصوا المهور و تكاليف الزواج مو معقول اللي صاير عمري 31 سنة مو قادر اتزوج بسبب التكاليف حسبنا الله ونعم الوكيل
يالطيفكذا ممتاز لاكن التطبيق وعدم التحايل يمكن يطلع راتب ٥٠٠٠ ريتل من شركه اومؤسسه وبعد الزواج يطلع معندة شي ويعتمد على السعوديه بالتحايل عليها لكسب