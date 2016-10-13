أمر قضائي بإيقاف إزالة محلات سوق البوادي بجدة!

صحيفة المرصد: قالت صحيفة محلية أن ديوان المظالم أصدر أمس حكمًا قضائيًا بإيقاف تنفيذ أعمال الإزالة القائمة في سوق البوادي بجدة لحين الفصل في الدعوى التي تقدمت بها إدارة السوق ضد الأمانة.

وقال عبدالله الصولي محامي إدارة سوق البوادي بحسب ما نقلته صحيفة المدينة : حضرنا جلسة قضائية بحضور كل من مندوبي الامانة والدفاع المدني وقدمنا طلبا عاجلا لوقف أعمال الازالة بسبب تقديمنا لمستندات ورخص معتمدة وموثقة من نفس البلدية وصدر الحكم بوقف الازالة ووقع عليه مندوب الامانة، كما أرسلنا برقية للامانة وبرقية لمحافظة جدة، فيما تم تسليمنا الحكم القضائي يوم أمس، وعند وصولنا للموقع بسوق البوادي والذي وجد فيه عدد من موظفي الأمانة ومنسوبيها قمنا بعرض نص الحكم عليهم ولكن تم تجاهل ذلك ومواصلة أعمال الإزالة دون الاكتراث لما تم عرضه عليهم من حكم الديوان. واضاف: تواصلت عملية الإغلاق للمحلات التجارية بالسوق وذلك عن طريق قطع الكهرباء لليوم الرابع مما ألحق الخسائر بأصحاب المحلات وبالمستثمر.