تورط طبيب بمستشفى شهير مع «عصابة بيع الكلى» في جدة

صحيفة المرصد: كشفت شعبة التحريات والبحث الجنائي في شرطة جدة الستار عن عصابة من جنسية عربية تخصصت في بيع الأعضاء البشرية بعد تزوير محررات رسمية، كما تم ضبط طبيب في مستشفى شهير تورط في هذا السيناريو.

ووفقا لصحيفة عكاظ كانت جنائية جدة نجحت في تتبع معلومات بحثية كشفت نشاطا مشبوها لأفراد من جنسية عربية، درجوا على التغرير ببعض من أفراد بني جلدتهم لبيع «كلاهم» بعد تزويرهم بطاقات سعودية بمساعدة أشخاص بالمحافظة.

وبينت التحريات الأولية أن المشتبه بهم قدموا إلى السعودية ببطاقة زائر قبل أن ينشطوا في تجارة الأعضاء البشرية، من خلال خداع مصابي الفشل الكلوي بحجةإجراء عمليات زراعة كلى لهم في الداخل مقابل مبالغ مالية يتم دفعها للمتبرعين، وفي حينه فإن الجهاز الأمني في جنائية جدة تعامل بحرفية مع تلك المعلومات البحثية، ونجح في رصد أحد المشتبه بهم، وتتبعه، والتقاط كافة الخيوط المحيطة به في تجارة بيع الأعضاء البشرية.

وأدى تتبع المشتبه به إلى الكشف عن اضطلاعه بدور الوسيط والبحث عن أشخاص بحاجة إلى زراعة كلى، فضلا عن آخرين يغريهم بالمال من أجل الحصول على الكلى منهم.

وكشفت التحريات أن الوسيط يتولى الاتفاق مع عدد من أبناء جلدته ويعرض عليهم مبالغ مالية تصل إلى 150 ألف ريال للمتبرع الواحد مقابل تبرعه بكليته.

وكشفت التحريات أن أحد المتهمين أحضر له بطاقة أحوال سعودية مزورة وطلب من المتبرع دفع مبلغ ٢٥٠٠ ريال قيمة تلك البطاقة، وبعد ذلك تولى السمسار الرئيسي «ش،ع» التنسيق مع أشخاص في المستشفى الشهير عن طريق أحد الأطباء المتورطين بإجراء العملية وتسلم المبلغ.