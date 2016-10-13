فرض رسوم على مواقف الشوارع العامة بمكة

صحيفة المرصد: ذكرت صحيفة محلية أن أمانة العاصمة المقدسة بدأت فى تنفيذ عدد من البرامج التوعوية الخاصة بمواقف السيارات المسبقة الدفع، وذلك بالتعاون مع الشركة المشغلة للمشروع، وبهدف الاستفادة من كافة وسائل التواصل الاجتماعي وأجهزة الهواتف الذكية المنتشرة بشكل كبير والاستفادة من هذه التقنية في إنجاح المشروع.

وبحسب صحيفة المدينة, فإن أمانة مكة بدأت بتجهيز المواقف في حي المعابدة جوار مقبرة المعلاة والمنطقة المركزية حول المسجد الحرام.

وانتقد عدد من المواطنين هذه الخطوة من الأمانة التي تعاني خدماتها من تراجع في كثير من الأحياء الشعبية والمخططات، حيث تعاني كثير من الشوارع الرئيسة بمكة المكرمة من الترهل والتعرجات إلى جانب غياب الإنارة والرصف والمناظر الجمالية في كثير من المخططات.

من جانبه قال مدير عام الحدائق وعمارة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة المهندس هشام بن عبدالرحمن شلي إن الأمانة حريصة على الاستفادة من كافة الوسائل التقنية الحديثة، حيث يوجد بالمملكة أكثرمن 50 مليون هاتف ذكي وتسعى الأمانة إلى بث رسائل تعريفية عبر وسائل التواصل الاجتماعي) للاستفادة من هذه التقنية .

من جهته قال المهندس رائد مؤمنة مدير إدارة التجميل والأنسنة المشرف على المشروع، أنه تم البدء في بث هذه الرسائل منذ شهر مايو المنصرم لتوعية سكان مكة المكرمة وزوارها حول أهمية المواقف واحتياجات المنطقة المركزية والمناطق المحيطة بالحرم، والتي يشكل الإشغال والازدحام فيها نسبة عالية.