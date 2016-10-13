الجوازات ترد على مغرد حول إمكانية السماح للسعوديين بالسفر إلى تايلند!

صحيفة المرصد: أكدت الإدارة العامة للجوازات أن السفر إلى تايلند ما يزال ممنوعاً على السعوديين.

وقال الجوازات في تغريدة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن «السفر إلى تايلاند غير مسموح»، وذلك في رد على المغرد سعود الفهيد الاسعدي، الذي سأل الجوازات عن إمكانية السماح للسعوديين بالسفر إلى بانكوك.

ويأتي ذلك بعدما تناقلت مصادر إعلامية وحسابات مغردين عن عودة العلاقات بين السعودية وتايلند على هامش مشاركة وزير الخارجية عادل الجبير في «القمة الآسيوية الثانية» التي عُقدت في بانكوك أخيراً.

والتقى الجبير مع رئيس الوزراء في مملكة تايلاند برايوت تشان أوتشا، وهو لقاء «نادر» بين مسؤولين من المملكتين، منذ قطع العلاقات بين البلدين قبل زهاء ثلاثة عقود.

ونشرت وزارة الخارجية السعودية خبراً عن اللقاء على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»،، مرفقاً بصورة يظهرفيها المسؤولان وبينهما رئيس الوزراء البحريني، الذي قيل إنه قاد «وساطة» لإعادة ما انقطع من علاقات ديبلوماسية بين البلدين. بعد جريمة «سطو» حصلت في العاصمة السعودية الرياض في العام 1989، إثر سرقة عامل تايلندي جواهر تزن 90 كيلوغراماً وهرب فيها إلى تايلند، ورافق هذه الأحداث اغتيال ديبلوماسيين سعوديين بحسب صحيفة الحياة.