الغنام: دفعت له رسوم العضوية وأنكرني…والسلامة يرفض التعليق

صحيفة المرصد: تجدد سيناريو الإتهام مرة أخرى حول الانتخابات الهجراوية مع عضو شرف نادي هجر المبعد من الانتخابات نزار الغنام .

وبحسب صحيفة عكاظ, قال الغنام” حاول بعض الأشخاص وأسميهم خفافيش الظلام، أن يغروا عضو مجلس الإدارة الحالي قاسم السلامة الذي جلبته أنا للنادي ليس لأنه صاحب مكانة أو صاحب أموال، بل لأنه يأتي بلاعبين من الحواري واعتقدت أنه سيفيد النادي من هذا الجانب، علما أنه لا يملك شيئا وليس لديه وظيفة، حتى إن رسوم العضوية للترشح لعضوية النادي دفعتها له من جيبي الخاص، وكان السلامة تابعا لي وهم يعلمون ذلك جيدا لدرجة أنه اتصل بي ذات مرة وقال لي إن هنالك من حاول إغرائي بالتنازل عن الترشح للعضوية مقابل مبلغ مادي ولدي تسجيل صوتي بهذا الأمر ، إلا أنه وبعد فترة أسبوع من حسم الانتخابات بالتزكية لصالح العريفي لاحظت أن العضو قاسم السلامة وبعد أن أصبح عضو مجلس إدارة تهرب مني ولم يعد يرد على اتصالاتي ويبدو أنهم غيروا رأيه لصالحهم وأنا أعرف المقابل جيدا”.

ومن جانبه، رفض عضو مجلس الإدارة الهجراوية الجديد قاسم السلامة عبر «عكاظ» التعليق على أي شيء يخص نادي هجر، وقال «لا أرغب بالتحدث عن أي شيء يخص نادي هجر حاليا وفي هذا التوقيت؛ لأنه ليس لدي ما أقوله في هذا الموضوع. فضلا أبعدني عن هذا الشيء».

وكان نزار الغنام قدم شكوى للمحكمة الجزائية في الأحساء ضد نادي هجر بدعوى التشهير والنيل من سمعته الاجتماعية والأسرية، مطالبا برد اعتبار معنوي ومادي من جراء ذلك وذلك بعد أن قامت إدارة نادي هجر بإصدار بيان ضد الغنام بعد إصداره شيكا بدون رصيد كمكافأة للفوز على نادي الفتح في بطولة كأس ولي العهد، وازداد الأمر حدة عندما صرح رئيس نادي هجر الحالي حمد العريفي بأن الغنام ليس له صلة بالنادي، الأمر الذي أثار حفيظة الغنام وكشف عنده أوراقا تفيد بأنه سدد رسوم العضوية وتثبت أنه عضو شرف وله حق التصويت في الجمعية العمومية حتى 28 نوفمبر القادم.