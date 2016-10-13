شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الخميس

الجزيرة-سعود الماضي
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تعليقات ( 4 )
عدد التعليقات:472
رهوكنحن في نعمه ولله الحمد اللهم ادمها نعمه واحفظها من الزوال
عدد التعليقات:472
رهوكالمصريون في بداية الفقر كانو يلجؤون للنكت والتنكيت على البعض كي تكون متنفسهم لنسيان مابداخلهم كاريكاتير سالفة النكت بالواتس
ااببووححمموودد🃏 المهرج رشيد سليم 🃏 هل هذا المحلل الطائر بطاقية أو بدون ⁉ .. أحترم عقولنا يا طاقية 👊
ااببووححمموودد🃏 المهرج رشيد سليم 🃏هل هذا المحلل الطائر بطاقة أو بدون ⁉ .. احترم عقولنا يا طاقية 👊