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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الخميس

13 أكتوبر, 2016 , 10:26 ص
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الخميس
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1

الجزيرة-سعود الماضي

2

الجزيرة-منال محمد

3

الجزيرة-محمود الهمزاني

4

الجزيرة-مفرح الزيادي

5

الجزيرة-طلال الشعشاع

6

الجزيرة-رشيد السليم

7

الجزيرة-عبد الرحمن هاجد

8

الجزيرة-عبد الله المرزوق

9

الرياض-ربيع

10

الرياض-عبد السلام الهليل

11

الوطن-خالد

12

الوطن-هنداوي



تعليقات ( 4 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 4
    13 أكتوبر, 2016 , 11:38 ص
    عدد التعليقات:472

    رهوك

    نحن في نعمه ولله الحمد اللهم ادمها نعمه واحفظها من الزوال
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  2. 3
    13 أكتوبر, 2016 , 11:36 ص
    عدد التعليقات:472

    رهوك

    المصريون في بداية الفقر كانو يلجؤون للنكت والتنكيت على البعض كي تكون متنفسهم لنسيان مابداخلهم كاريكاتير سالفة النكت بالواتس
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  3. 2
    13 أكتوبر, 2016 , 10:45 ص

    ااببووححمموودد

    🃏 المهرج رشيد سليم 🃏 هل هذا المحلل الطائر بطاقية أو بدون ⁉ .. أحترم عقولنا يا طاقية 👊
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  4. 1
    13 أكتوبر, 2016 , 10:38 ص

    ااببووححمموودد

    🃏 المهرج رشيد سليم 🃏هل هذا المحلل الطائر بطاقة أو بدون ⁉ .. احترم عقولنا يا طاقية 👊
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)

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