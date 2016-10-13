معلومات خطيرة حول حادثة الصالة الكبرى تؤكد تعرض بعض الضحايا للتصفية بالرصاص الحي

صحيفة المرصد-متابعات: كشفت مصادر متطابقة٬ عن تفاصيل جديدة وخطيرة حول حادثة استهداف الصالة الكبرى٬ بالعاصمة صنعاء٬ والتي راح ضحيتها مئات القتلى والجرحى٬ بينهم قيادات عليا عسكرية ومدنية.فبالرغم من أن الغموض لا يزال يلف الحقيقة الكاملة لمجزرة الصالة٬ وكذا الطرف المسؤول عنها٬ إلا أن مصادر سربت تفاصيل خطيرة حول الساعات التي أعقبت القصف مباشرة.وأكد مصدر خاص لـ”يمن برس”٬ أن جرحى أكدوا أنه وبعد الضربة الأولى التي تعرضت لها الصالة٬خرج الناس مذعورين٬ محاولين الفرار٬ إلا أنهم فوجئوا بمسلحين متواجدين على أبوب الصالة٬ ويقومون بمنع من كانوا يحاولون الفرار من داخل القاعة. وأضاف الجرحى٬ بحسب المصدر الذي طلب من “يمن برس” عدم الكشف عن اسمه٬ أن المسلحين كانوا يمنعون خروج الناس٬ بل وأطلقوا الرصاص الحي لإيقاف الخروج من داخل القاعة٬ وبعد ذلك حصلت الضربة الثانية ليسقط المئات ما بين قتيل وجريح.
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تعليقات ( 41 )
فهد العرمانياطردوا اليمنيين والسوريين من هذا البلاد الطاهرة واخذ الحيطة والحذر منهم . لان ولائهم للعجم الفرس الروافض
داعس رقبة الزيدي الحوثي***/ تعرف سعوده سعوده مرتين / مابش فلوس اشتي لك هديه سيكل عليه شعار السعوده
داعس رقبة الزيدي الحوثيالزيدي غبي مع اول محقق و معه مترجم على طول يرتبش و يقول القصه كامله
داعس رقبة الزيدي الحوثيحادث التفجير هذا شان زيدي لا يعنينا و نتمنى لهم مزيدآ من الكوارث
داعس رقبة الزيدي الحوثينتمنى من الأخوه السعوديين المخلصين للوطن عدم كفالة اليمني و السوري هؤلاء ناكري المعروف
محمدالجعيديجيب تشريح الجثث وتحليلها اللي وصلت للسعوديه وكشف السبب . لو كان صاروخ كان دمر المباني والجثث سواء هذا تدبير من الكلب الحوثي وصالح
محمدالجعيدهذا مخطط له من قبل الحوثي وصالح الاهداف اول التخلص من القادة الغير مرغوب فيهم الثاني شي تقليب الراي اليمني العام ضد المملكه حفظها الله من كيد الاعداء
داعس رقبة الزيدي الحوثيالمفروض ترحيل الزيود الى اليمن او وضعهم على الحدود بمخيمات يشرف عليهم الصليب الدولي
خالد ابو تالامخالف للنشر
خالد ابو تالانصيحة للمستحوثين بديارنا العراق يطلب عمالة وايران ولبنان روحوا عندهم احنا اعداء لكم اش الي مجلسكم عندنا ترى من اللؤم تجلس وتشتغل عندنا وبأرضنا وتسبنا
رحمهالاخوان المنافقين خلف كل مشكله هم المخططين والحوثي المنفذ
Aliلم ياتوا بجديد عارفين أنها كانت عمليه مدبرة من الحوثيين وعلي صالح بقصد تأليب الرأي الشعبي و العالمي علي السعودية و لكن فين عقول العالم الي تفكر
خالد ابو تالامخالف للنشر
داعس رقبة الزيدي الحوثيقال****هههه اقصد الجرب ايران تسلح الحوثيين من مخلفات الحرب العالميه الثانيه اشترتها من نفيات روسيا
اطياف راحلةاحس احاث القاعة متضاربة وكل يومين هناك اشياء جديدة . اتوقع بعد التحقيق الذي سيتم بخصوص هذه الضربة سيتضح للجميع من قام بهذه العملية ..
خالد ابو تالاوهل جزاء الاحسان الا الاحسان
خالد ابو تالامايستحوا اليمنه الي يسبوا السعودية وراضين بالذل الحوثي والحكم الامامي والجزية الي ياخذوها من الشعب ويختطفوا بناتهم بالقوة هذا جزاة السعودية
خالد ابو تالابعد الشهداء الي ماتوا من جنودنا والمليارات وتصحيح ٢ مليون يمني ونسمية زائر مو لاجيء تلقى امثال ابو مصطفلح ي****
خالد ابو تالاتعز محاصر والحديدة محاصرة من الحوثيين والمخلوع ويذلوا الشعب ويسرقوا فلوسهم من اجل عيون خامئني والسعودية تساعدهم وبترفع عنهم الذل ومع ذلك تلقى امثال
داعس رقبة الزيدي الحوثياعرف شعارك //// هنأ و طن" العز و الحزم لا مكان لك ارحل و حرر بلادك من الفرس
خالد ابو تالاالسعودية تساعد اليمن وليس لها مصلحة معه ومليارات راحت لهم لكن اليمنه يلمزو ويسبوا ومرتاحين مع الذل الحوثي وذل المخلوع ياخذوا فلوسهم بالقوة ويذلوهم
خالد ابو تالاالحل هو ان تبني السعودية سور كبير مكهرب ومراقب بكمرات حرارية على طول الحدود اليمنية السعودية وان ينفصل اليمن الجنوبي وترحيل ٢ مليون يمني الي عندنا
محمدمخالف للنشر
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونأستغفرالله وأتوب اليه
داعس رقبة الزيدي الحوثيمخالف للنشر
يالطيفمن شفت مكتوب على سور الصاله ممنوع حمل السلاح داخل الصاله حسيت ان فيه نيه مبيته واغلب الي دخلو ظباط وشخصيات مجتمعيهوهم متعودين على حمل السلاح
ايهصراع بين حوثي خربان وعفاشي خربان
خالد ابو تالااستغفر الله
خالد ابو تالااستغفر الله العظيم
خالد ابو تالامخالف للنشر
محمدمخالف للنشر
راقعتعليق رقم: 4- إلى المكلف أبو مصلفح الرياض. ترجل ... و اترك منك الهمز واللمز. أنت و أشكالك تعرف أي نوع من الأردية أنتم بحاجة لتغطية وجوهكم به.
ااببووححممووددالمعلومات التي لا نعلمها بعد .. أخطر و ادهى و أمر ❕❓
أبو مصلفح الرياضأية أحد يعاند السعودية مايشوف عافية ****ومسخر أمريكا الدرباوية والغرب الفاغر لخدمة السعودية لأنها بلد الإسلام أمريكا شيكا بيكا
عدد التعليقات:2000
سهموالله لأحلف إنها مؤامرة حوثية إيرانية للقضاء على من بقي من القيادات اليمينة الأصيلة التي علم الحوثيون أنهم يريدون الانشقاق عن الحوثي والعودة للشرعية .
2مخالف للنشر
أبو مصلفح الرياضياجماعة واضحة هذي ايران اللي ضربت الصاروخ لجل تلصقها باالسعودية مثل ماحادثة الحج مسؤولة عنها ايران لجل تلصقها باالسعودية السعودية بلد المحبة والوئام
التاريخماهي ******كيف حفنة حوثيين اقلية قذرة تتحكم بدولة كاملة اين قبائلكم العربية التي تمجدونها بمعلقات اين شيوخكم مع الاسف
اخونجيخونة الدين والأوطان على أي ملة كانوا ((غدر وخيانة وكذب وتدليس )) لا مانع لديهم في قتل أتباعهم بأيديهم نصرة لحزبهم
عبداللهاللهم عليك بالحوثيين وزمرة المخلوع ومن دعمهم ومن ايدهم وعجل في هلاكهم وشتاتهم وارنا بهم عجايب قدرتك ياسميع الدعاء عاجلاً غير اجل