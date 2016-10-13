معلومات خطيرة حول حادثة الصالة الكبرى تؤكد تعرض بعض الضحايا للتصفية بالرصاص الحي

صحيفة المرصد-متابعات: كشفت مصادر متطابقة٬ عن تفاصيل جديدة وخطيرة حول حادثة استهداف الصالة الكبرى٬ بالعاصمة صنعاء٬ والتي راح ضحيتها مئات القتلى والجرحى٬ بينهم قيادات عليا عسكرية ومدنية.فبالرغم من أن الغموض لا يزال يلف الحقيقة الكاملة لمجزرة الصالة٬ وكذا الطرف المسؤول عنها٬ إلا أن مصادر سربت تفاصيل خطيرة حول الساعات التي أعقبت القصف مباشرة.وأكد مصدر خاص لـ”يمن برس”٬ أن جرحى أكدوا أنه وبعد الضربة الأولى التي تعرضت لها الصالة٬خرج الناس مذعورين٬ محاولين الفرار٬ إلا أنهم فوجئوا بمسلحين متواجدين على أبوب الصالة٬ ويقومون بمنع من كانوا يحاولون الفرار من داخل القاعة. وأضاف الجرحى٬ بحسب المصدر الذي طلب من “يمن برس” عدم الكشف عن اسمه٬ أن المسلحين كانوا يمنعون خروج الناس٬ بل وأطلقوا الرصاص الحي لإيقاف الخروج من داخل القاعة٬ وبعد ذلك حصلت الضربة الثانية ليسقط المئات ما بين قتيل وجريح.