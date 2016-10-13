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معلومات خطيرة حول حادثة الصالة الكبرى تؤكد تعرض بعض الضحايا للتصفية بالرصاص الحي

13 أكتوبر, 2016 , 10:34 ص
معلومات خطيرة حول حادثة الصالة الكبرى تؤكد تعرض بعض الضحايا للتصفية بالرصاص الحي
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صحيفة المرصد-متابعات: كشفت مصادر متطابقة٬ عن تفاصيل جديدة وخطيرة حول حادثة استهداف الصالة الكبرى٬ بالعاصمة صنعاء٬ والتي راح ضحيتها مئات القتلى والجرحى٬ بينهم قيادات عليا عسكرية ومدنية.فبالرغم من أن الغموض لا يزال يلف الحقيقة الكاملة لمجزرة الصالة٬ وكذا الطرف المسؤول عنها٬ إلا أن مصادر سربت تفاصيل خطيرة حول الساعات التي أعقبت القصف مباشرة.وأكد مصدر خاص لـ”يمن برس”٬ أن جرحى أكدوا أنه وبعد الضربة الأولى التي تعرضت لها الصالة٬خرج الناس مذعورين٬ محاولين الفرار٬ إلا أنهم فوجئوا بمسلحين متواجدين على أبوب الصالة٬ ويقومون بمنع من كانوا يحاولون الفرار من داخل القاعة. وأضاف الجرحى٬ بحسب المصدر الذي طلب من “يمن برس” عدم الكشف عن اسمه٬ أن المسلحين كانوا يمنعون خروج الناس٬ بل وأطلقوا الرصاص الحي لإيقاف الخروج من داخل القاعة٬ وبعد ذلك حصلت الضربة الثانية ليسقط المئات ما بين قتيل وجريح.



تعليقات ( 41 )

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  1. 41
    13 أكتوبر, 2016 , 11:55 ص

    فهد العرماني

    اطردوا اليمنيين والسوريين من هذا البلاد الطاهرة واخذ الحيطة والحذر منهم . لان ولائهم للعجم الفرس الروافض
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  2. 40
    13 أكتوبر, 2016 , 11:43 ص

    داعس رقبة الزيدي الحوثي

    ***/ تعرف سعوده سعوده مرتين / مابش فلوس اشتي لك هديه سيكل عليه شعار السعوده
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  3. 39
    13 أكتوبر, 2016 , 11:38 ص

    داعس رقبة الزيدي الحوثي

    الزيدي غبي مع اول محقق و معه مترجم على طول يرتبش و يقول القصه كامله
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  4. 38
    13 أكتوبر, 2016 , 11:34 ص

    داعس رقبة الزيدي الحوثي

    حادث التفجير هذا شان زيدي لا يعنينا و نتمنى لهم مزيدآ من الكوارث
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  5. 37
    13 أكتوبر, 2016 , 11:31 ص

    داعس رقبة الزيدي الحوثي

    نتمنى من الأخوه السعوديين المخلصين للوطن عدم كفالة اليمني و السوري هؤلاء ناكري المعروف
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  6. 36
    13 أكتوبر, 2016 , 11:27 ص

    محمدالجعيد

    يجيب تشريح الجثث وتحليلها اللي وصلت للسعوديه وكشف السبب . لو كان صاروخ كان دمر المباني والجثث سواء هذا تدبير من الكلب الحوثي وصالح
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  7. 35
    13 أكتوبر, 2016 , 11:25 ص

    محمدالجعيد

    هذا مخطط له من قبل الحوثي وصالح الاهداف اول التخلص من القادة الغير مرغوب فيهم الثاني شي تقليب الراي اليمني العام ضد المملكه حفظها الله من كيد الاعداء
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  8. 34
    13 أكتوبر, 2016 , 11:23 ص

    داعس رقبة الزيدي الحوثي

    المفروض ترحيل الزيود الى اليمن او وضعهم على الحدود بمخيمات يشرف عليهم الصليب الدولي
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  9. 33
    13 أكتوبر, 2016 , 11:21 ص

    خالد ابو تالا

    مخالف للنشر
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  10. 32
    13 أكتوبر, 2016 , 11:19 ص

    خالد ابو تالا

    نصيحة للمستحوثين بديارنا العراق يطلب عمالة وايران ولبنان روحوا عندهم احنا اعداء لكم اش الي مجلسكم عندنا ترى من اللؤم تجلس وتشتغل عندنا وبأرضنا وتسبنا
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  11. 31
    13 أكتوبر, 2016 , 11:17 ص

    رحمه

    الاخوان المنافقين خلف كل مشكله هم المخططين والحوثي المنفذ
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  12. 30
    13 أكتوبر, 2016 , 11:17 ص

    Ali

    لم ياتوا بجديد عارفين أنها كانت عمليه مدبرة من الحوثيين وعلي صالح بقصد تأليب الرأي الشعبي و العالمي علي السعودية و لكن فين عقول العالم الي تفكر
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  13. 29
    13 أكتوبر, 2016 , 11:17 ص

    خالد ابو تالا

    مخالف للنشر
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  14. 28
    13 أكتوبر, 2016 , 11:16 ص

    داعس رقبة الزيدي الحوثي

    قال****هههه اقصد الجرب ايران تسلح الحوثيين من مخلفات الحرب العالميه الثانيه اشترتها من نفيات روسيا
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  15. 27
    13 أكتوبر, 2016 , 11:15 ص

    اطياف راحلة

    احس احاث القاعة متضاربة وكل يومين هناك اشياء جديدة . اتوقع بعد التحقيق الذي سيتم بخصوص هذه الضربة سيتضح للجميع من قام بهذه العملية ..
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  16. 26
    13 أكتوبر, 2016 , 11:14 ص

    خالد ابو تالا

    وهل جزاء الاحسان الا الاحسان
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  17. 25
    13 أكتوبر, 2016 , 11:13 ص

    خالد ابو تالا

    مايستحوا اليمنه الي يسبوا السعودية وراضين بالذل الحوثي والحكم الامامي والجزية الي ياخذوها من الشعب ويختطفوا بناتهم بالقوة هذا جزاة السعودية
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  18. 24
    13 أكتوبر, 2016 , 11:11 ص

    خالد ابو تالا

    بعد الشهداء الي ماتوا من جنودنا والمليارات وتصحيح ٢ مليون يمني ونسمية زائر مو لاجيء تلقى امثال ابو مصطفلح ي****
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  19. 23
    13 أكتوبر, 2016 , 11:09 ص

    خالد ابو تالا

    تعز محاصر والحديدة محاصرة من الحوثيين والمخلوع ويذلوا الشعب ويسرقوا فلوسهم من اجل عيون خامئني والسعودية تساعدهم وبترفع عنهم الذل ومع ذلك تلقى امثال
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  20. 22
    13 أكتوبر, 2016 , 11:08 ص

    داعس رقبة الزيدي الحوثي

    اعرف شعارك //// هنأ و طن" العز و الحزم لا مكان لك ارحل و حرر بلادك من الفرس
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  21. 21
    13 أكتوبر, 2016 , 11:07 ص

    خالد ابو تالا

    السعودية تساعد اليمن وليس لها مصلحة معه ومليارات راحت لهم لكن اليمنه يلمزو ويسبوا ومرتاحين مع الذل الحوثي وذل المخلوع ياخذوا فلوسهم بالقوة ويذلوهم
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  22. 20
    13 أكتوبر, 2016 , 11:06 ص

    خالد ابو تالا

    الحل هو ان تبني السعودية سور كبير مكهرب ومراقب بكمرات حرارية على طول الحدود اليمنية السعودية وان ينفصل اليمن الجنوبي وترحيل ٢ مليون يمني الي عندنا
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  23. 19
    13 أكتوبر, 2016 , 11:05 ص

    محمد

    مخالف للنشر
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  24. 18
    13 أكتوبر, 2016 , 11:04 ص

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    أستغفرالله وأتوب اليه
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  25. 17
    13 أكتوبر, 2016 , 11:04 ص

    داعس رقبة الزيدي الحوثي

    مخالف للنشر
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  26. 16
    13 أكتوبر, 2016 , 11:02 ص

    يالطيف

    من شفت مكتوب على سور الصاله ممنوع حمل السلاح داخل الصاله حسيت ان فيه نيه مبيته واغلب الي دخلو ظباط وشخصيات مجتمعيهوهم متعودين على حمل السلاح
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  27. 15
    13 أكتوبر, 2016 , 11:02 ص

    ايه

    صراع بين حوثي خربان وعفاشي خربان
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  28. 14
    13 أكتوبر, 2016 , 11:01 ص

    خالد ابو تالا

    استغفر الله
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  29. 13
    13 أكتوبر, 2016 , 11:01 ص

    خالد ابو تالا

    استغفر الله العظيم
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  30. 12
    13 أكتوبر, 2016 , 11:00 ص

    خالد ابو تالا

    مخالف للنشر
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  31. 11
    13 أكتوبر, 2016 , 10:58 ص

    محمد

    مخالف للنشر
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  32. 10
    13 أكتوبر, 2016 , 10:54 ص

    راقع

    تعليق رقم: 4- إلى المكلف أبو مصلفح الرياض. ترجل ... و اترك منك الهمز واللمز. أنت و أشكالك تعرف أي نوع من الأردية أنتم بحاجة لتغطية وجوهكم به.
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  33. 9
    13 أكتوبر, 2016 , 10:51 ص

    ااببووححمموودد

    المعلومات التي لا نعلمها بعد .. أخطر و ادهى و أمر ❕❓
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  34. 8
    13 أكتوبر, 2016 , 10:48 ص

    أبو مصلفح الرياض

    أية أحد يعاند السعودية مايشوف عافية ****ومسخر أمريكا الدرباوية والغرب الفاغر لخدمة السعودية لأنها بلد الإسلام أمريكا شيكا بيكا
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  35. 7
    13 أكتوبر, 2016 , 10:45 ص

    مخالف للنشر
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  36. 6
    13 أكتوبر, 2016 , 10:45 ص
    عدد التعليقات:2000

    سهم

    والله لأحلف إنها مؤامرة حوثية إيرانية للقضاء على من بقي من القيادات اليمينة الأصيلة التي علم الحوثيون أنهم يريدون الانشقاق عن الحوثي والعودة للشرعية .
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  37. 5
    13 أكتوبر, 2016 , 10:42 ص

    2

    مخالف للنشر
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  38. 4
    13 أكتوبر, 2016 , 10:41 ص

    أبو مصلفح الرياض

    ياجماعة واضحة هذي ايران اللي ضربت الصاروخ لجل تلصقها باالسعودية مثل ماحادثة الحج مسؤولة عنها ايران لجل تلصقها باالسعودية السعودية بلد المحبة والوئام
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  39. 3
    13 أكتوبر, 2016 , 10:41 ص

    التاريخ

    ماهي ******كيف حفنة حوثيين اقلية قذرة تتحكم بدولة كاملة اين قبائلكم العربية التي تمجدونها بمعلقات اين شيوخكم مع الاسف
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  40. 2
    13 أكتوبر, 2016 , 10:39 ص

    اخونجي

    خونة الدين والأوطان على أي ملة كانوا ((غدر وخيانة وكذب وتدليس )) لا مانع لديهم في قتل أتباعهم بأيديهم نصرة لحزبهم
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  41. 1
    13 أكتوبر, 2016 , 10:39 ص

    عبدالله

    اللهم عليك بالحوثيين وزمرة المخلوع ومن دعمهم ومن ايدهم وعجل في هلاكهم وشتاتهم وارنا بهم عجايب قدرتك ياسميع الدعاء عاجلاً غير اجل
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