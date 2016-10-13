قمة سعودية تركية بين خادم الحرمين وأردوغان اليوم بالرياض

صحيفة المرصد:قمة سعودية تركية مرتقبة، اليوم الخميس، في الرياض، حيث يبحث فيها الملك سلمان بن عبدالعزيز مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قضايا المنطقة الراهنة وسبل تعزيز التعاون السياسي والأمني والاقتصادي بين البلدين.
ووفقاً لموقع”العربية نت”تستضيف الرياض اليوم الاجتماع الوزاري الخليجي التركي الذي سيركز على بحث التطورات في المنطقة، خصوصاً في الملف السوري والعراقي، لتعزيز التعاون والقضايا السياسية الراهنة.
الاجتماع سيكون على مستوى وزراء خارجية مجلس التعاون، ووزير الخارجية التركي مولود أوغلو.ووصف الأمين العام لمجلس التعاون، عبداللطيف الزياني، الاجتماع المرتقب بأنه “يأتي في إطار الحوار الاستراتيجي القائم بين الجانبين”، وأنه “سيبحث في سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك ومناقشة تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة”.
تعليقات ( 23 )
عبداللهاردوغااان تولي دوله علمانيه حتى النخاع فحولها الى اسلاميه بشكل لاباس به رغم نفوذ اليهود القوي والعلمانيه الماسونيه العالميه فتحبه لك يابطل
فهد العرمانيفيه ناس راح تنجلط من هذي الزيارة ، وهذي الزيارة انشاء الله راح توقف زحف ايران واحتلالها لعرب والمسلمين
عبداللههلا باردووغان البطل قاهر السيساويه اللئام مرحبا بالقائد بلقاءه سلمان الحزم مرحبا بك بين اخوانك والعرب ياقاهر الانقلابين الف مليون مرحبا
كلمة حقبيض الله وجهك يابو فهد انت والبطل اوردوغان فقد اثبتوا انكم رجال مواقف ولم تتوانوا في نصرة المضلومين ولا عزاء لقلم الخنبقه واعوانه فهم يغلون
صاهوديا مرحباً بقائدي الأمة العربية والإسلامية فهذا والدنا خادم الحرمين وفخامة الرئيس اردوقان البطل المسلم الشهم واللذي لا يشترط الرز
بقايا مشاعرهلا باردغان ضيف خادم الحرمين وضيف المملكه وشعبها ....هلا بالضيف الكريم حبيب شعبه اللهم ابعد عن بلدنا الطامعون والمبتزون والشحاتين
الصبحاويياناس اردوغان هذا بطل مسلم سني رجل بما تحمله الكلمه من معاني الاباء والسؤدد حفظه الله من كل شر ،،،،،
محامي مخضرممرحبا بك يا اردوغان ومراحب بأهل تركيا الطيبة
اصيلخادم الحرمين الملك سلمان الحزم والعزم والبطل اردوغان هم القاده للعالم الاسلامى قمه كبرى للزعمين الكبيرين رساله للاعداء 👍 قمه تغضب الخونه
اردوغان امام الاسلام والمسلمينالله يحيبك يا بطل يا فخر المسلمين
جبال سديرلم يعد هناك من يدافع عن السنة بعد اللة الى خادم الحرمين الملك سلمان والرئيس التركي اردوغان مرحبا بك ضيفا عزيزا على خادم الحرمين وعلى شعب المملكة
الحقبانيعلم الشمال ياهلا ويامرحبا بلحبيب اردوغان تاج راسي علم
سموالف مليار مرحبا فيك ياردوغان عند أمام المسلمين وخادم الحرمين الشريفين الملك الغالي حبيب الشعب سلمان الحزم والعزم
عدد التعليقات:14432
قلم الحقيقهنتمنى أن يتم مناقشة وضع الأخوان في تركيا وأنهم يشكلون خطرآ كبيرآ على دول الخليج العربي كأوطان وشعوب وأن تتم مراقبتهم وتتبع حركاتهم والحد من نفوذهم.
خالد الحبيبيا مرحبا تراحيب المطر بالقائد الأول للإسلام والمسلمين بلا منازع الزعيم الأردوغان باني نهضة تركيا الحديثة
محب آل البيتهم قطبي العالم الإسلامي وهم ركناه القوية التي لا تهزها الرياح
عدد التعليقات:104
الشمالياهلا ويامرحبا بلحبيب اردوغان تاج راسي
خليجي\اهلآ بالقائد الكبير رجب طيب اردوغان ببلده الثاني بضيافة اخية خادم الحرمين الملك سلمان السعودية انورت بقدوم ظيف خادم الحرمين الشريفين فاهلآ وسهلآ بكم
سلمان العزمحي الله من جانا ومرحبا بالرئيس المسلم السني رجب طيب اردغان في بلده التاني قاهر الروافض ***
اهلا وسهلا بالشيخ الردوغاناهلا وسهلا باردوغان في ضيافة الملك سلمان ملك الحزم والعزم . لو مسموح بالاستقبال الشعبي والله نستقبله . تركيا بلد إسلامي عظيم .
عدد التعليقات:4044
العنيدهالخبر يغيض الليبراليين الاذناب
عدد التعليقات:4044
العنيدمرحبا بالزعيم أردوغان عند أهله و ضيف على شقيقه خادم الحرمين سلمان الحزم و العزم و الشجاعه و الكرم