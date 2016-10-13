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قمة سعودية تركية بين خادم الحرمين وأردوغان اليوم بالرياض

13 أكتوبر, 2016 , 12:31 م
قمة سعودية تركية بين خادم الحرمين وأردوغان اليوم بالرياض
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صحيفة المرصد:قمة سعودية تركية مرتقبة، اليوم الخميس، في الرياض، حيث يبحث فيها الملك سلمان بن عبدالعزيز مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قضايا المنطقة الراهنة وسبل تعزيز التعاون السياسي والأمني والاقتصادي بين البلدين.

ووفقاً لموقع”العربية نت”تستضيف الرياض اليوم الاجتماع الوزاري الخليجي التركي الذي سيركز على بحث التطورات في المنطقة، خصوصاً في الملف السوري والعراقي، لتعزيز التعاون والقضايا السياسية الراهنة.

الاجتماع سيكون على مستوى وزراء خارجية مجلس التعاون، ووزير الخارجية التركي مولود أوغلو.ووصف الأمين العام لمجلس التعاون، عبداللطيف الزياني، الاجتماع المرتقب بأنه “يأتي في إطار الحوار الاستراتيجي القائم بين الجانبين”، وأنه “سيبحث في سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك ومناقشة تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة”.



تعليقات ( 23 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 23
    13 أكتوبر, 2016 , 13:56 م

    عبدالله

    اردوغااان تولي دوله علمانيه حتى النخاع فحولها الى اسلاميه بشكل لاباس به رغم نفوذ اليهود القوي والعلمانيه الماسونيه العالميه فتحبه لك يابطل
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  2. 22
    13 أكتوبر, 2016 , 13:54 م

    فهد العرماني

    فيه ناس راح تنجلط من هذي الزيارة ، وهذي الزيارة انشاء الله راح توقف زحف ايران واحتلالها لعرب والمسلمين
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  3. 21
    13 أكتوبر, 2016 , 13:51 م

    عبدالله

    هلا باردووغان البطل قاهر السيساويه اللئام مرحبا بالقائد بلقاءه سلمان الحزم مرحبا بك بين اخوانك والعرب ياقاهر الانقلابين الف مليون مرحبا
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  4. 20
    13 أكتوبر, 2016 , 13:49 م

    كلمة حق

    بيض الله وجهك يابو فهد انت والبطل اوردوغان فقد اثبتوا انكم رجال مواقف ولم تتوانوا في نصرة المضلومين ولا عزاء لقلم الخنبقه واعوانه فهم يغلون
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  5. 19
    13 أكتوبر, 2016 , 13:48 م

    صاهود

    يا مرحباً بقائدي الأمة العربية والإسلامية فهذا والدنا خادم الحرمين وفخامة الرئيس اردوقان البطل المسلم الشهم واللذي لا يشترط الرز
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  6. 18
    13 أكتوبر, 2016 , 13:47 م

    بقايا مشاعر

    هلا باردغان ضيف خادم الحرمين وضيف المملكه وشعبها ....هلا بالضيف الكريم حبيب شعبه اللهم ابعد عن بلدنا الطامعون والمبتزون والشحاتين
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  7. 17
    13 أكتوبر, 2016 , 13:43 م

    الصبحاوي

    ياناس اردوغان هذا بطل مسلم سني رجل بما تحمله الكلمه من معاني الاباء والسؤدد حفظه الله من كل شر ،،،،،
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  8. 16
    13 أكتوبر, 2016 , 13:34 م

    محامي مخضرم

    مرحبا بك يا اردوغان ومراحب بأهل تركيا الطيبة
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  9. 15
    13 أكتوبر, 2016 , 13:29 م

    اصيل

    خادم الحرمين الملك سلمان الحزم والعزم والبطل اردوغان هم القاده للعالم الاسلامى قمه كبرى للزعمين الكبيرين رساله للاعداء 👍 قمه تغضب الخونه
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  10. 14
    13 أكتوبر, 2016 , 13:22 م

    اردوغان امام الاسلام والمسلمين

    الله يحيبك يا بطل يا فخر المسلمين
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  11. 13
    13 أكتوبر, 2016 , 13:20 م

    جبال سدير

    لم يعد هناك من يدافع عن السنة بعد اللة الى خادم الحرمين الملك سلمان والرئيس التركي اردوغان مرحبا بك ضيفا عزيزا على خادم الحرمين وعلى شعب المملكة
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  12. 12
    13 أكتوبر, 2016 , 13:18 م

    المنلكة وتركيا تجمعهما روابط الدين والمصالح المشتركة التي تهم المسلمين خاصة في غياب مصر وعدائها لمصالح العرب والمسلمين كم تغيض هذه اللحمة المنافقين .
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  13. 11
    13 أكتوبر, 2016 , 13:16 م

    الحقباني

    علم الشمال ياهلا ويامرحبا بلحبيب اردوغان تاج راسي علم
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  14. 10
    13 أكتوبر, 2016 , 13:15 م

    سمو

    الف مليار مرحبا فيك ياردوغان عند أمام المسلمين وخادم الحرمين الشريفين الملك الغالي حبيب الشعب سلمان الحزم والعزم
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  15. 9
    13 أكتوبر, 2016 , 13:06 م
    عدد التعليقات:14432

    قلم الحقيقه

    نتمنى أن يتم مناقشة وضع الأخوان في تركيا وأنهم يشكلون خطرآ كبيرآ على دول الخليج العربي كأوطان وشعوب وأن تتم مراقبتهم وتتبع حركاتهم والحد من نفوذهم.
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  16. 8
    13 أكتوبر, 2016 , 13:05 م

    خالد الحبيب

    يا مرحبا تراحيب المطر بالقائد الأول للإسلام والمسلمين بلا منازع الزعيم الأردوغان باني نهضة تركيا الحديثة
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  17. 7
    13 أكتوبر, 2016 , 13:02 م

    محب آل البيت

    هم قطبي العالم الإسلامي وهم ركناه القوية التي لا تهزها الرياح
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  18. 6
    13 أكتوبر, 2016 , 13:01 م
    عدد التعليقات:104

    الشمال

    ياهلا ويامرحبا بلحبيب اردوغان تاج راسي
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  19. 5
    13 أكتوبر, 2016 , 13:00 م

    خليجي\

    اهلآ بالقائد الكبير رجب طيب اردوغان ببلده الثاني بضيافة اخية خادم الحرمين الملك سلمان السعودية انورت بقدوم ظيف خادم الحرمين الشريفين فاهلآ وسهلآ بكم
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  20. 4
    13 أكتوبر, 2016 , 12:57 م

    سلمان العزم

    حي الله من جانا ومرحبا بالرئيس المسلم السني رجب طيب اردغان في بلده التاني قاهر الروافض ***
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  21. 3
    13 أكتوبر, 2016 , 12:44 م

    اهلا وسهلا بالشيخ الردوغان

    اهلا وسهلا باردوغان في ضيافة الملك سلمان ملك الحزم والعزم . لو مسموح بالاستقبال الشعبي والله نستقبله . تركيا بلد إسلامي عظيم .
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  22. 2
    13 أكتوبر, 2016 , 12:43 م
    عدد التعليقات:4044

    العنيد

    هالخبر يغيض الليبراليين الاذناب
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  23. 1
    13 أكتوبر, 2016 , 12:42 م
    عدد التعليقات:4044

    العنيد

    مرحبا بالزعيم أردوغان عند أهله و ضيف على شقيقه خادم الحرمين سلمان الحزم و العزم و الشجاعه و الكرم
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