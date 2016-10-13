قمة سعودية تركية بين خادم الحرمين وأردوغان اليوم بالرياض

صحيفة المرصد:قمة سعودية تركية مرتقبة، اليوم الخميس، في الرياض، حيث يبحث فيها الملك سلمان بن عبدالعزيز مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قضايا المنطقة الراهنة وسبل تعزيز التعاون السياسي والأمني والاقتصادي بين البلدين.

ووفقاً لموقع”العربية نت”تستضيف الرياض اليوم الاجتماع الوزاري الخليجي التركي الذي سيركز على بحث التطورات في المنطقة، خصوصاً في الملف السوري والعراقي، لتعزيز التعاون والقضايا السياسية الراهنة.

الاجتماع سيكون على مستوى وزراء خارجية مجلس التعاون، ووزير الخارجية التركي مولود أوغلو.ووصف الأمين العام لمجلس التعاون، عبداللطيف الزياني، الاجتماع المرتقب بأنه “يأتي في إطار الحوار الاستراتيجي القائم بين الجانبين”، وأنه “سيبحث في سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك ومناقشة تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة”.