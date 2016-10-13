«العمل» :فتح أسواق جديدة للعمالة المنزلية بخيارات متنوعة

صحيفة المرصد: كشف متحدث وزارة العمل خالد أبا الخيل أن وزارته تعمل على دراسة فتح الأسواق الخارجية من الدول المصدرة للعمالة المنزلية، بما فيها الدول التي تم إغلاقها من قبل الحكومة لأسباب أمنية، متى ما زالت أسباب المنع. موضحاً أن الوزارة تعمل على توقيع مزيد من الاتفاقيات، للعمل على تنويع الخيارات للمواطن بحسب احتياجه، وسيتم الإعلان عنها في القريب العاجل. وعن الدول المتاح الاستقدام منها، ذكر أبا الخيل أن سوق العمل مفتوح في المملكة، ويُترك للمواطن الاختيار من الدول التي يرغب الاستقدام منها، لافتاً إلى أن هناك وجهات رئيسة يفضِّل المواطن الاستقدام منها، كالبلدان المفتوحة في الوقت الحالي، وهي: الفلبين، الهند، سيريلانكا، فيتنام، بالإضافة إلى عدد من الدول الآسيوية والافريقية بنسب متفاوتة.
وبحسب صحيفة المدينة قال إن الوزارة تبحث باستمرار عن بدائل تتناسب وطبيعة المجتمع السعودي في حال تعذُّر عدد من الدول، وتقوم الوزارة في هذا الإطار بحسب اختصاصها، بوضع الخطوط العريضة مع الدول المرسلة للعمالة، من خلال توقيع اتفاقيات إطارية. وعزا أسباب أزمة الاستقدام إلى تحسُّن اقتصادات الدول المرسلة، ووجود مشكلات اجتماعية لديهم، إضافة إلى أن بعض الدول الآسيوية أصبحت تستقدم عمالة منها، مثل ماليزيا وهونج كونج وغيرها.
من جانبه، أكد رئيس لجنة مكاتب الاستقدام بجدة يحيى آل مقبول، عن وجود مباحثات تجرى بين المجلس التنسيقي، الذي يشمل مسؤولين من وزارة العمل وعددًا من أصحاب مكاتب الاستقدام، للبحث في الحلول الممكنة لتلبية احتياج السوق بالعمالة المنزلية، لافتاً إلى ضرورة تقليل إصدار التأشيرات لاتساع الفجوة بين الطلب والعرض، حيث يوجد عدد كبير من التأشيرات مقابل نقص في العمالة المنزلية، مشيراً إلى أن أكثر المكاتب تعمل أغلبيتها في الوقت الراهن على استقدام العمالة المنزلية من الفلبين وبنجلاديش. واقترح أن يُعاد النظر ويتم فتح الباب من الدول الكبرى في تصدير العمالة المنزلية، كإندونيسيا وتايلاند وإثيوبيا، باعتبار أن إندونيسيا هي الخيار الأول لتوفير العمالة، لملائمتها وجديتها في العمل مع السعوديين.
وبيَّن آل مقبول أن هناك مكاتب استقدام لا تلتزم بالتكلفة المحددة من وزارة العمل لاستقدام العمالة، والتي وضعت بسعر 7 آلاف ريال، بينما تصل الأسعار في السوق إلى 14 ألف ريال، بل أن معظم المكاتب لا تأخذ 7 آلاف ريال، لأن الأسعار الخارجية من الدول المصدرة للعمالة مرتفعة، ولم تعد تلتزم بالأسعار المحددة كما في السابق، لاسيما مع زيادة الطلب الكبير عليها، واستعداد المواطن على الدفع مقابل حصوله على عاملة، مع العلم من أن هذا الإجراء يعتبر خاطئ وأن هناك عقوبة على المكتب تصل إلى الإيقاف عن العمل، ويُفترض ألا يزيد السعر عن المحدد، وأي زيادة من أحدهم ستؤثر على الآخرين الذين يضطرون لزيادة السعر مثلهم.
يُذكر أن إجمالي عدد مكاتب الاستقدام بالمملكة يصل إلى 580 مكتباً، وأن رواتب العمالة البنجلاديشيه تتراوح بين 900-1000 ريال، بينما تتراوح تكاليف الاستقدام بين 7- 14 ألف ريال، وقيمة الضمان الذي يدفعه المكتب للعاملة 5000 ريال.
«العمل» :فتح أسواق جديدة للعمالة المنزلية بخيارات متنوعة
صحيفة المرصد: كشف متحدث وزارة العمل خالد أبا الخيل أن وزارته تعمل على دراسة فتح الأسواق الخارجية من الدول المصدرة للعمالة المنزلية، بما فيها الدول التي تم إغلاقها من قبل الحكومة لأسباب أمنية، متى ما زالت أسباب المنع. موضحاً أن الوزارة تعمل على توقيع مزيد من الاتفاقيات، للعمل على تنويع الخيارات للمواطن بحسب احتياجه، وسيتم الإعلان عنها في القريب العاجل. وعن الدول المتاح الاستقدام منها، ذكر أبا الخيل أن سوق العمل مفتوح في المملكة، ويُترك للمواطن الاختيار من الدول التي يرغب الاستقدام منها، لافتاً إلى أن هناك وجهات رئيسة يفضِّل المواطن الاستقدام منها، كالبلدان المفتوحة في الوقت الحالي، وهي: الفلبين، الهند، سيريلانكا، فيتنام، بالإضافة إلى عدد من الدول الآسيوية والافريقية بنسب متفاوتة.
تعليقات ( 20 )
أرزة 🌲 لبنانأخ زاير // ما كان عإيامي هالحكي هلأ بنتي ماشاءالله لسه ماصار عمرا 10 وهي مستلمة السلطات وأشيا خفيفة الحمدلله وبتشتغل معي بالبيت الله يحميا يارب
زائرارزة لبنان // اذكر يوم يفتحون الاستقدام من لبنان كنتوا كسولات
متابعقرعة فناجيل بدون قهوة قول بدون عمل؟؟
جنوبيه *مالها داعي الخادمه دام بالبيت بنات بس بعض العوائل تحب تهايط
ايهحبذا فتح الاستقدام من امريكا واليابان وبريطانيا والبرازيل
الهمدانيكل بيت في السعودية فيه مقابل كل رجال ثلاث حريم وتجيبون خدم ليش؟
بوعليايش وضع المكاتب الى تاجر الخادمه بمبلغ 34800ريال وجنستها اندونسيه كيف استطاع المكتب الاستقدام من اندونيسيا ؟؟السماسرة لهم دور كبير فى الموضوع
بوعليايش وضع المكاتب الى تاجر الخادمه بمبلغ 34800ريال وجنستها اندونسيه كيف استطاع المكتب الاستقدام من اندونيسيا ؟؟السماسرة لهم دور كبير فى الموضوع
رياضى عاشق المنتخبالله الله يا منتخبنا انشاء الله تحقق املنا بسم الوطن العب بفن اللله الله الله الله يا منتخبنا
عموريمخالف للنشر
saudوش الهدف من التصريح مافيه شي جديد ولا بس يبي يصرح
أرزة 🌲 لبنانالخدامة للضرورة القصوى واللي عندا بنات بعمر 8 سنين تبلش معن عأشيا خفيفة بالمطبخ وهيك البنت مابيصير عمرا 18 إلا وهي ست بيت
7أكذب من وزارة العمل مافيه ولافيه اكثر من هروجهم ويوم نتصل ع المكاتب يقولون ماجانا اي قرار..
زائرمخالف للنشر
زائرحسبي الله على من وقف عثره في الاستقدام من اندنوسيا
عدد التعليقات:4044
العنيدههههه سوق العمل في المملكة مفتوح ويتاح للمواطن اختيار الدول التي يرغب الاستقدام منها . طيب ابغى اجيب شغالتي من البوسنة عطني تاشيرة
عدد التعليقات:4044
العنيدماشاء الله انتم وزارة الاسكان اكثر وزارتين تصرح .
يح يحطيب طيب خلاص موافقين هههه
بصراحهافتحو سوق تايلاند عمالة مهارة ومدربة وفكونا من الشعوذة والسحر