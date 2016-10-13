الكشف عن قصة السعودي الذي ذبح لضيوفه زرافة-فيديو

صحيفة المرصد: بعد الضجة التي أثارتها فعلته الموثقة بالصور والفيديو وهو يذبح زرافة أثناء رحلة قنص في إفريقيا، أوضح راشد الهاجري أن لحم الزرافة لذيذ وشهي وأطيب مذاقاً من الخرفان ولحم “الحاشي” أي صغير الإبل.
وبحسب موقع العربية نت روى الرجل السعودي البالغ من العمر 42 عاماً، قصته مع الزرافة قائلاً: “كنا في رحلة قنص في كينيا على مقربة من حدود تنزانيا، قبل يوم من شهر رمضان المبارك، وأثناء تجوالنا رأيت زرافة، وكنت أشعر بالجوع، وأعرف أن لحمها طيب، وحينها كان برفقتنا بعض سكان القرية المجاورة، وكانوا مسلمين فقراء، فطلبوا منا صيدها وذبحها لتوزيعها على المعوزين في القرية.
وتابع: “وهذا ما قمنا به بعد أن أخذنا نصيبنا منها”. وأوضح قائلاً: “ظهر في تسجيل الفيديو أثناء سلخي للزرافة أننا نعدها عشاء لضيوف زارونا، وما تبقى من لحمها سأعود به للديرة، وهذا كان من باب المداعبة، لأن الضيوف اللي حولي “ربعي” وبعض أهل القرية”.
طبق الزرافة
وعند سؤاله عن لحمها ووصفة طبخها خاصة أننا لم نصادف في كتب أو برامج الطبخ طبقاً يختص بلحم الزرافة إلى الآن، قال الهاجري مقدماً نصيحة ثمينة: “قبل الطبخ، كن ذكياً فأثناء صيد الزرافة أحرص على أن تكون صغيرة السن والموسم ربيع، إذا توفر هذان الشرطان فإنها ستكون شهية”.
وأضاف: “نحن حاولنا طبخها بطريقتنا بالمرق والبهارات، ولكن أهل القرية أخبرونا أن الشواء أفضل، وفعلاً ذقناها مشوية وكانت ألذ، ولازلت أحن إلى طعمها منذ ذلك اليوم، وللأسف أنه على كثرة المطاعم لا يوجد لدينا مطعم واحد يقدم مشاوي الزرافة”.
ولم يتوان الهاجري في تقديم نصيحته بتجربة لحم ذات العنق الطويل إذا ما تسنى لهم ذلك، أو صادف أن عثروا عليها يوماً ما في قائمة أحد المطاعم، لأنها ستكون تجربة نادرة ليست للنسيان على حد وصفه. وقال: “أكثر ردود الفعل التي وصلتني من الأهل والأقارب كان الاستفسار هل لحم الزرافة حلال أم حرام؟ وكنت في كل مرة أطمئنهم بأنني لن آكل إلا ما كان حلالاً”.
تعليقات ( 20 )
الصبحاويلا ولابس عسكري والله قمة الهمجيه والتخلف لا كثر من امثاله ،،،
ندىاول مره اعرف ان الزرافة يأكلو لحمها
ظامي اليلالهياط.وصل افريقيا.
خالد القحطانيأطالب المسؤليين في أفريقيا ومنظمات حقوق الحيوان والبيئه في أوربا بمنع القناصين من أهل الخليج ***بكل حزم
المسيرالسعوديين ماخلو شي الاكلوه حتى الجعيره الضبعه كلوها
الهمدانيهذا تنظيم سفاري بس غالي شوي مسموح فيه صيد حيوان بري واكله والغالب يكون الحيوان منكسر او فيه شي يستدعي قتله المهم انها تحت رقابة مسؤولي المحمية
مخاوي الرشاشبالعافيه عليكم اكلها حلال
ضربه معلمالقوزي
الحقبانيعلم ههههه علم داعس رقبة الزيدي الحوثي حتى حيوانات افريقيا، ما سلمت منكم علم ههههههههههههههههههههههههههه
داعس رقبة الزيدي الحوثيحتى حيوانات افريقيا، ما سلمت منكم
؟؟عقبال ما يذبح ابو رقبه بشار النعجه
العاصيورسمي بعد الحمدلله على العافيه
ضربه معلمسعد والله المفروض يمنعون هاذي الاشكال من التعليق
فيصلاهم شي قدمه لفقراء القريه على أساس شاريها من السوق lol
مراقبالفضاوة مافكت هالزراف منكم ياسبحان الله ، ويبي مطاعم الاخ ههههه
عدد التعليقات:60
حسين الحارثي ابوامجدمخالف للنشر
ابومحمدرجل **ياكل زرافه
سعدالمفروض يمنعون هذي الاشكال من السفر
Nouraالسعودي في السفر : يا يدور على اللي *****😂😂😂😂