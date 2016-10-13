بالصور:خادم الحرمين يستقبل وزيري الخارجية والاقتصاد التركيين

صحيفة المرصد-واس:استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في مكتبه بقصر اليمامة اليوم، معالي وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، ومعالي وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي.وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية، وآفاق التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وسفير تركيا لدى المملكة يونس دميرار، وعدد من المسؤولين.