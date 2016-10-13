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بالصور:خادم الحرمين يستقبل وزيري الخارجية والاقتصاد التركيين

13 أكتوبر, 2016 , 14:19 م
بالصور:خادم الحرمين يستقبل وزيري الخارجية والاقتصاد التركيين
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صحيفة المرصد-واس:استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في مكتبه بقصر اليمامة اليوم، معالي وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، ومعالي وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي.وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية، وآفاق التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وسفير تركيا لدى المملكة يونس دميرار، وعدد من المسؤولين.

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تعليقات ( 4 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

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    13 أكتوبر, 2016 , 15:21 م

    إستشاري صح

    إذا كان الدين منهج قويت الأخوه بين الدول وبارك الله الجهود ، وإذا ترك الدين تخاذلت الدول وظهر الغدر مثلما ترون الآن .
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    13 أكتوبر, 2016 , 15:03 م

    الملك حفظه الله يستقبل وزير الخارجيه التركي بنفسه دليل على اهميه الزياره

    اتمنا التوفيق ل شقيقين التركي والسعودي
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  3. 2
    13 أكتوبر, 2016 , 15:01 م

    قلم الحقيقة ماهو رايك بالتقارب السعودي التركي

    ماهو رايك هل توقع تركيا مع السعودية افضل من مصر
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  4. 1
    13 أكتوبر, 2016 , 14:53 م

    الله يديم المحبه والتعاون بين الاخوه

    تركيا دولة يستفاد منها علميآ وعسكريآ وقتصاديآ عكس مسافه السكه
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